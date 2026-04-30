Khối tài sản 'khủng' của Thái Trác Nghiên và chồng 'phi công'

Cuối tháng tư, Thái Trác Nghiên bất ngờ thông báo kết hôn với Elvis, một huấn luyện viên thể hình kém cô 10 tuổi. Trên mạng xã hội, cô đăng ảnh và viết: "Chúc mừng anh đã cưới em. Chúc mừng em đã cưới anh. Hãy chăm sóc tốt cho em trong tương lai nhé".

Theo HK01, Elvis Lam là huấn luyện viên chuyên cho giới sao tại một phòng tập thể hình ở khu Central. Ngoài gym, anh còn thích leo núi và chơi tennis, do đó tinh thần sống rất tích cực. Dù thu nhập không cao bằng vợ, anh cũng kiếm tiền tốt. Giá mỗi giờ dạy của anh lên tới 2.000 HKD, các lớp học luôn kín chỗ. Mỗi tháng, anh thu khoảng 100.000 HKD.

Thái Trác Nghiên và Elvis Lam. Ảnh: Weibo

Trong khi đó, A Sa (tên thân mật của Thái Trác Nghiên) ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc Twins và đã hoạt động trong ngành giải trí hơn 20 năm. Sức kiếm tiền của cô được đánh giá "bền bỉ đáng kinh ngạc". Cô sở hữu nhiều bất động sản xa xỉ, giá trị tài sản ròng đã vượt 100 triệu HKD.

Hiện tại, nữ diễn viên kiêm ca sĩ đứng tên khoảng 5 bất động sản, bao gồm những biệt thự sang trọng nổi tiếng như Redhill Peninsula, South Shore Beach, Wai Lee Garden ở Happy Valley và Rosewood Villa. Chỉ riêng tiền cho thuê nhà hàng tháng, cô đã có khoảng 200.000 HKD. Ca sĩ giao toàn bộ thu nhập này cho mẹ.

Thể hình khỏe mạnh của Elvis Lam. Ảnh: HK01

Trong số nhiều bất động sản Thái Trác Nghiên đầu tư, căn penthouse thông tầng 102 m2 tại Wai Lee Court, Happy Valley, từng là "tổ ấm tình yêu" của cô với người bạn trai cũ Trần Vỹ Đình, có giá trị thương mại cao nhất.

Tháng 9 năm ngoái, căn hộ này vừa được cho thuê với giá 60.000 HKD mỗi tháng, bao gồm cả chỗ đậu xe, cao hơn 4.000 HKD so với giá thuê hai năm trước, tương đương mức tăng khoảng 7,1%. Được biết, đây là một trong những căn nhà lớn nhất khu, với diện tích sử dụng 1.184 feet vuông (khoảng 102 m2). Cơ ngơi có ba phòng ngủ, một phòng cho người giúp việc, sân thượng riêng và tầm nhìn ra trường đua ngựa.

Ca sĩ Thái Trác Nghiên. Ảnh: HK01

Thái Trác Nghiên sinh năm 1982, gia nhập làng giải trí năm 2000 với vai trò ca sĩ nhóm nhạc Twins (cùng Chung Hân Đồng). Ngoài ca hát, cô cũng là diễn viên được khán giả yêu thích qua các phim như Truyền thuyết Bạch Xà, Tề Thiên Đại Thánh, Bao la vùng trời, Kungfu túc cầu, Phong Vân 2...

Trước Elvis Lam, Thái Trác Nghiên từng có đoạn tình cảm gập ghềnh. Cô có cuộc hôn nhân bí mật và ly hôn với Trịnh Trung Cơ, sau đó trải qua mối quan hệ 5 năm với Trần Vỹ Đình, 6 năm với doanh nhân nhà giàu Thạch Hằng Thông.