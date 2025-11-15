Bạn trai cũ kiện Kim Kardashian vì bê bối băng sex

Trong đơn kiện được công bố hôm 13/11, Ray J tuyên bố Kim Kardashian và bà Kris "đã lan truyền câu chuyện sai sự thật rằng đoạn băng nóng Kardashian quay với tôi bị rò rỉ trái ý muốn của cô ấy".

Ray J và Kim Kardashian hẹn hò từ năm 2003 đến 2006. Ảnh: Wire

Rapper 44 tuổi cho biết Kim Kardashian đã đồng thuận quay video giường chiếu ở resort tại Mexico vào năm 2003. Ba năm sau, hai người thảo luận về việc tung đoạn băng và theo Ray J, chính Kim đề xuất để mẹ cô đứng ra quản lý việc phát hành và khai thác thương mại.

Ray cáo buộc rằng từ thời điểm Kim và gia đình tham gia chương trình Keeping Up With the Kardashians năm 2007, cô và bà Kris đã bắt đầu "nói dối về vai trò của họ trong việc băng sex bị phát tán". Ray cho hay Kim và bà Kris Jenner tức giận vì anh không muốn tiếp tục "hùa theo câu chuyện bịa đặt" mà họ tạo ra.

Ngoài ra, theo Ray J, trong chương trình The Kardashians phát sóng năm 2022, Kim, Kris và Kanye West (chồng cũ của Kim) đã vu khống anh tấn công tình dục Kim khi cô đang ngủ, phát tán băng sex trả thù và tống tiền. Ray J cho biết anh từng phản ứng bằng hành động pháp lý và hai bên đã đạt thỏa thuận: Kim Kardashian sẽ trả 6 triệu USD và chương trình "không được nhắc tới hay đề cập công khai" đến vụ băng nóng.

Tuy nhiên, Ray J khẳng định thỏa thuận bị vi phạm khi nhà Kardashian tiếp tục bàn về vụ việc trên truyền hình "gần như ngay sau khi ký kết". Anh nói mình có quyền yêu cầu bồi thường một triệu USD theo cam kết.

Luật sư của Ray J lập luận rằng thân chủ của ông "sẽ không để Kardashian và Jenner lợi dụng hệ thống tư pháp, né tránh nghĩa vụ hợp đồng và biến anh thành vật hy sinh cho danh tiếng của họ".

Trước đó vào tháng 10, Kim Kardashian và Kris Jenner đệ đơn kiện Ray J tội phỉ báng. Đơn kiện được nộp sau khi Ray J công khai tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng anh đang hợp tác với cơ quan liên bang để điều tra và xây dựng hồ sơ chống lại hai mẹ con theo Đạo luật RICO. (RICO là một đạo luật liên bang Mỹ được lập ra để truy tố các tổ chức hoặc cá nhân tham gia vào hoạt động tội phạm có tổ chức). Phía Kardashian khẳng định trong đơn kiện rằng "không có cuộc điều tra liên bang nào tồn tại" và "không có bất kỳ bằng chứng đáng tin cậy nào hỗ trợ cho những cáo buộc này".

Kim và mẹ cũng cho rằng Ray J cay cú vì "không chấp nhận được việc kết thúc mối quan hệ chóng vánh từ hơn 20 năm trước", đồng thời cáo buộc anh nhiều lần lợi dụng scandal băng sex để thu hút sự chú ý.

Kim Kardashian và mẹ, bà Kris Jenner. Ảnh: Splash

Trong tài liệu pháp lý mới đây, Ray J phản bác rằng vụ kiện của Kim Kardashian và Kris Jenner không liên quan đến phỉ báng, mà theo anh, mục đích thực sự là nhằm bảo vệ danh tiếng, thể hiện quyền lực và trừng phạt anh.

Ngày 13/11, luật sư Alex Spiro - đại diện cho Kris Jenner và Kim Kardashian - phản hồi: "Nhận thấy mình đang thua kiện và mất phương hướng, Ray J đưa ra những lập luận rời rạc không thuyết phục được ai. Anh ta sẽ tiếp tục thua trong vụ kiện vô căn cứ này".

Trở lại năm 2007, hãng phim khiêu dâm Vivid Entertainment có được cuốn băng sex của Kim và Ray J, khẳng định rằng họ mua lại từ "bên thứ ba" với giá một triệu USD. Trước khi phim được phát hành, Kim Kardashian đệ đơn kiện Vivid Entertainment vì tội xâm phạm quyền riêng tư cũng như lợi nhuận và quyền sở hữu cuốn băng. Tuy nhiên sau đó hai bên đã tự dàn xếp vụ việc, Kim được cho là đã đồng ý rút đơn kiện và nhận 5 triệu USD, cho phép công ty này phát hành phim. Trong nhiều năm, Kim và bà Kris Jenner luôn phủ nhận thông tin tự tung băng sex để tìm kiếm sự nổi tiếng mà khẳng định đây là một bê bối ngoài ý muốn.