Kim Kardashian khiến mẹ nổi giận khi tiết lộ chuyện ngoại tình

Trong cuốn tiểu sử Citizen Kim: The Woman Who Created the Future, phát hành ngày 27/10, nhà báo Jonathan Van Meter viết rằng năm 1989, Kris Jenner có mối quan hệ ngoài luồng với một cầu thủ bóng đá trẻ. Tác giả mô tả cuộc tình này là "lộ liễu đến mức khó tin". Sự việc cuối cùng góp phần khiến cuộc hôn nhân giữa Kris và luật sư Robert Kardashian, cha của Kim, tan vỡ.

Theo cuốn sách, chuyện ngoại tình của Kris vốn không phải bí mật đối với các con gái. Kim Kardashian kể với Van Meter: "Chúng tôi biết mẹ hẹn hò vì tận mắt chứng kiến. Mẹ giới thiệu người đó với chúng tôi. Ông ấy kém mẹ 10 tuổi, kiểu người đào hoa".

Kim Kardashian và mẹ, bà Kris Jenner. Ảnh: Instagram Kris Jenner

Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter tuần trước, Van Meter cho biết Kim gọi điện cho ông vào đêm muộn và kể rằng Kris đã "nổi giận ngay trước ống kính" sau khi biết chuyện tình của bà được đưa vào sách.

"Kim lôi tất cả chúng ta vào chuyện này làm gì? Tại sao cuộc tình ngoài luồng của tôi từ 30 năm trước lại xuất hiện trong sách?", Van Meter thuật lại lời Kris chất vấn Kim khi đang ghi hình chương trình truyền hình thực tế tại nhà Khloé Kardashian.

Theo tác giả, hai ngày sau, bà đã bình tĩnh trở lại. Dù cuốn tiểu sử không nêu tên người đàn ông liên quan, Kris từng thừa nhận ngoại tình với Todd Waterman khi vẫn trong cuộc hôn nhân với bố Kim. Todd Waterman là họa sĩ hoạt hình, từng chơi bóng cho câu lạc bộ L.A. Heat.

Bà Kris Jenner bên chồng, Robert Kardashian, và bốn người con lúc nhỏ: Kourtney, Kim, Khloe và Rob Kardashian. Ảnh: Instagram Kardashian

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Fox News năm 2018, Kris thừa nhận hối tiếc về vụ bê bối này. Bà kể: "Tôi đã có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mà bất cứ ai cũng có thể mơ ước. Nhưng khi đang ở trong một mối quan hệ, đôi khi người ta nghĩ rằng cỏ ở nơi khác luôn xanh hơn. Tôi nghĩ mình cũng từng trải qua cảm giác đó vào một thời điểm nào đó".

Bà nói thêm: "Đó không phải điều tôi tự hào. Giờ nhìn lại, có lẽ một trong những điều khiến tôi hối tiếc nhất cuộc đời là cuộc hôn nhân ấy đã tan vỡ".

Kris mô tả việc bắt đầu cuộc sống mới sau đổ vỡ rất khó khăn, cả về tình cảm lẫn tài chính, nhưng bà không từ bỏ niềm tin vào tình yêu.

Kris Jenner kết hôn với Robert Kardashian năm 1978 và ly hôn năm 1991. Họ có bốn người con: Kourtney, Kim, Khloé và Rob Kardashian. Robert qua đời vào tháng 9/2003, ở tuổi 59, sau thời gian chống chọi với ung thư thực quản.

Sau khi ly hôn, Kris kết hôn với vận động viên Bruce Jenner, người sau này chuyển giới và lấy tên Caitlyn Jenner. Hai người có hai con gái là Kendall và Kylie Jenner trước khi chia tay năm 2013. Hiện Kris hẹn hò với Corey Gamble, người kém bà 25 tuổi.