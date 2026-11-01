Diễn viên Lê Huỳnh đón con trai ở tuổi 62

Sáng 31/10, vợ chồng diễn viên đăng khoảnh khắc chào đời của con trai. Anh cho biết đặt tên bé là Leon, sức khỏe hai mẹ con đều ổn định. Đông đảo đồng nghiệp, bạn bè trong làng sân khấu, điện ảnh, như diễn viên hài Vân Sơn, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, gửi lời chúc mừng Lê Huỳnh và bà xã.

Vợ chồng diễn viên Lê Huỳnh - Mỹ Linh bên con trai mới sinh ở Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hôm 25/10, vợ chồng Lê Huỳnh tổ chức tiệc "baby shower" (tiệc mừng em bé sắp chào đời) tại California, Mỹ, mời cây hài Thúy Nga và một số đồng nghiệp, người quen đến chung vui. Với diễn viên, tin vui đến bất ngờ bởi vợ chồng anh từng nhiều lần dự định có con nhưng không thành. Ngoài niềm hạnh phúc lớn, diễn viên trăn trở khi làm cha ở tuổi ngoài 60. "Tôi xúc động, nhưng cũng hiểu chặng đường sắp tới nhiều trách nhiệm hơn bởi phải chăm lo cho tổ ấm", anh nói.

Cả hai hiện sống ở Mỹ, thỉnh thoảng về nước tham gia các dự án phim ảnh nếu có kịch bản phù hợp. Bên cạnh các lời mời diễn hài, anh còn mở một tiệm mì. Tuy nhiên, diễn viên dự kiến ngưng việc kinh doanh một thời gian để đồng hành vợ trong giai đoạn quan trọng.

Vợ chồng Lê Huỳnh ở tiệc "baby shower", mừng em bé sắp chào đời. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lê Huỳnh nói vợ chồng anh gặp nhau như cơ duyên, trong buổi tiệc sinh nhật của đạo diễn Hồ Ngọc Xum - thầy Mỹ Linh. Lúc ấy, anh tới trễ, chỉ còn một ghế ngồi, tình cờ lại là chỗ đối diện với cô. Suốt sự kiện, cả hai để ý nhau nhưng chưa biết nói gì. Sau đó, cô đến mời anh một ly, cho biết đã ngưỡng mộ diễn viên từ bé qua các tiểu phẩm hài hải ngoại. Còn Lê Huỳnh ấn tượng với nụ cười hiền, giọng nói ngọt ngào, phong thái trò chuyện tự tin của cô gái 20 tuổi. Vài ngày sau, anh gọi điện thoại mời cô đi ăn.

Thuở mới yêu, họ đồng điệu trong nhiều sở thích, như quen uống chung một loại cà phê, mê những món ăn giống nhau, ghét những nơi ồn ào. Vợ chồng anh còn là fan của thể loại phim hành động, thường cùng xem và bàn luận các tác phẩm của Tom Cruise, Jason Statham. Quen nhau một thời gian, một hôm, ngồi xem tivi, cô quay sang nói: "Hay là mình cưới đi anh?". "Lúc ấy, tôi gật đầu ngay lập tức", Lê Huỳnh kể.

Vợ chồng diễn viên Lê Huỳnh tại sự kiện công chiếu một bộ phim hồi tháng 4 ở TP HCM. Mỹ Linh từng tham gia một số phim truyền hình miền Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Về chung một nhà, Lê Huỳnh nhường nhịn, chiều chuộng vợ, quan niệm hạnh phúc cần được vun đắp từng ngày. Lúc mới kết hôn, họ thường tranh cãi ở những chuyện nhỏ nhặt, chủ yếu do chưa hợp thói quen sinh hoạt. Anh sống tự lập từ nhỏ nên kỹ tính, đồ đạc, dụng cụ luôn được đặt đúng vị trí, còn cô ấy tính lại hay quên. Diễn viên chọn cách nhắc nhở nhẹ nhàng để mọi thứ dần đi vào guồng. Hoặc trong chuyện ăn uống, Mỹ Linh thích các món cá còn anh chỉ ăn được thịt. Thay vì muốn cô nấu theo ý mình, diễn viên chủ động vào bếp, làm thêm một món đãi vợ.

Với diễn viên, tình cảm vợ chồng ngày càng đậm sâu bởi họ luôn nghĩ cho nhau. Các công việc trong nhà, từ lớn đến bé, anh đều đảm nhận để cô có thời gian theo đuổi các dự án diễn xuất. Lê Huỳnh cho biết thương vợ đi diễn đã lâu nhưng chưa tìm được vai phù hợp để tỏa sáng, nên thường khuyến khích cô tập trung cho sự nghiệp nếu có cơ hội.

Trong vai trò trợ lý, Mỹ Linh thường phụ chồng đọc kịch bản, góp ý anh nên xin đạo diễn thêm, bớt một số câu thoại, tình tiết để vai diễn tròn trịa hơn. Cô biết dạng vai nào phù hợp với sở trường của anh, đồng thời hay tư vấn thêm về khâu trang phục, tạo hình nhân vật.

Lê Huỳnh, Mỹ Linh sau khoảng 12 năm gắn bó. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với Lê Huỳnh, cuộc sống hiện tại không quá áp lực bởi vợ chồng anh từ lâu đã tập trung chuẩn bị kinh tế, đảm bảo cho tương lai của con sau này. "Tôi chỉ mong tổ nghiệp thương để tiếp tục có những lời mời đóng phim, dù là vai phụ, miễn được khán giả nhớ đến", anh nói.

Lê Huỳnh nổi tiếng trên sân khấu hải ngoại những năm 1990 với các tiểu phẩm như: Tây Thi, Ngày họp mặt, Bói quẻ đầu năm. Anh thường đóng chung với Vân Sơn, Bảo Liêm, được yêu mến với sở trường hài thoại, hài hình thể. Những năm gần đây, anh tham gia nhiều phim thể loại tâm linh - kinh dị, như Thất sơn tâm linh, Tiệm ăn của quỷ, Mất tích đêm 30, Con mắt thứ ba - đều của đạo diễn Hàm Trần, Đảo độc đắc - đạo diễn Lê Bình Giang. Anh từng kết hôn cùng nghệ sĩ hài Kiều Oanh, cả hai có chung một con gái, sau đó chia tay năm 2013.