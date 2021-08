Không phải “Cô dâu 8 tuổi”, đây mới là bộ phim dài nhất thế giới kéo dài 72 năm

Thứ Sáu, ngày 13/08/2021 10:00 AM (GMT+7)

Bộ phim dài nhất thế giới có thời lượng phát sóng hơn gấp 10 lần so với "Cô dâu 8 tuổi".

“Cô dâu 8 tuổi” của Ấn Độ khiến người hâm mộ choáng váng khi kéo dài tới gần 2.000 tập phim nhưng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Tuy nhiên, con số đó còn kém rất xa nhiều series khác.

“Guiding Light” (1937 - 2009) - phim dài nhất với 18.262 tập

Theo kỷ lục Guinness, đây là series phim truyền hình kéo dài nhất trong lịch sử nhân loại. Những tập phim của “Guiding Light" ban đầu dài 15 phút, rồi tăng lên 30 phút và lên 1 tiếng. Tính tới thời điểm kết thúc chương trình, “Guiding Light” đã có 2.500 tập phát sóng trên đài phát thanh trong 15 năm, 15.762 tập phát sóng trên đài truyền hình trong 57 năm. Tổng cộng thời lượng phim là 18.262 tập.

Phim truyền hình dài tập nhất lịch sử.

Lấy bối cảnh một cộng đồng dân cư, ở đó, mỗi gia đình lại ẩn chứa những câu chuyện riêng. Các biên kịch được thỏa sức khai thác những đề tài xã hội phong phú đang được dư luận quan tâm. “Guiding Light” đã đồng hành cùng với mọi sự kiện, biến động của nước Mỹ.

Bộ phim đã giành được tới 69 giải thưởng Emmy, giải thưởng cao nhất về thể loại phim truyền hình Mỹ. Sau 72 năm lên sóng, đài CBS quyết định kết thúc “Guiding Light” bởi tỉ suất người xem sụt giảm.

“General Hospital” (1963 - 2021): 14.000 tập

Mỹ là một “cường quốc” về phim truyền hình dài tập với những loạt phim kéo dài cả nửa thế kỷ. “General Hospital” là chỉ đứng sau “Guiding Light”. Bộ phim lên sóng đài ABC năm 1963 và vẫn đang tiếp tục chiếu. Loạt phim này cũng nắm giữ Kỷ lục Guinness Thế giới là loạt phim truyền hình Mỹ vẫn còn đang sản xuất dài nhất trong lịch sử nước này và đứng 2 thế giới.

Series có 9 lần thắng giải "Phim truyền hình chính kịch xuất sắc" của Daytime Emmy,

Bộ phim lấy bối cảnh một bệnh viện đa khoa ở một thành phố giả tưởng, phim xoay quanh công việc, cuộc sống của những bác sĩ, y tá trong bệnh viện đa khoa. Bộ phim có sự tham gia của rất nhiều ngôi sao Hollywood, trong đó có thể kể tới Demi Moore, Rick Springfield, John Stamos hay cả danh ca đồng tính Ricky Martin. Đây cũng là phim soap opera đầu tiên lên sóng dưới định dạng HD kể từ năm 2009.

"As The World Turns" (1956 đến nay) - 13.858 tập

"As The World Turns” là loạt phim truyền hình xếp thứ 3 về độ dài trong lịch sử phim truyền hình Mỹ. Bộ phim lên sóng từ năm 1956. Mỗi tập của “As The World Turns” đều có độ dài 30 phút, rồi tăng lên 1 tiếng. Bộ phim ghi nhận những bước tiến mới của công nghệ truyền hình khi chuyển từ phim đen trắng sang phim màu. Tỉ suất người xem của bộ phim từng đạt mức cao với 10 triệu lượt xem mỗi tập.

Dàn diễn viên bộ phim "As The World Turns".

“As The World Turns” xoay quanh cuộc sống gia đình của những bác sĩ, luật sư. Đây hai nghề nghiệp vốn được coi là cao cấp, đáng ngưỡng mộ và đem lại thu nhập cao trong xã hội Mỹ. Tập thứ 13.858 được phát sóng hôm 17/9/2010, sau 54 năm kể từ lần đầu "As the World Turns" lên sóng. Trong bộ phim có tổng cộng 148 người từng xuất hiện nay đã qua đời, trong đó có danh ca Whitney Houston.

"Days of Our Lives" (1965 đến nay) - 12.000 tập

"Days of Our Lives" là bộ phim truyền hình Mỹ, bắt đầu được chiếu trên kênh NBC từ ngày 8/11/1965. Từ đó đến nay, bộ phim được chiếu vào tất cả các ngày trong tuần và chiếu ròng rã suốt 50 năm.

Bộ phim kết thúc với 12.000 tập.

Vào những ngày đầu lên sóng, mỗi tập phim chỉ có 30 phút nhưng đến 21/4/1975, nó đã được tăng lên 60 phút do đạt thành công ngoài mong đợi. Tháng 3/2005, bộ phim đạt mốc 10 nghìn tập sau 40 năm phát sóng. Đến năm 2013, số tập phim đã lên đến 12 nghìn.

Ban đầu, bộ phim chỉ có 5 diễn viên và mỗi người phải thủ nhiều vai. Trong chặng đường 50 năm chiếu phim, "Days of Our Lives" từng có ến 118 đám cưới, 47 đứa trẻ được sinh ra, 25 người đã qua đời. Đặc biệt, Marlena Evans là nhân vật xuất hiện lâu nhất trên phim với 4.000 tập.

“Coronation Street” lên sóng 54 năm với hơn 8.666 tập

Phim nắm giữ kỷ lục là phim truyền hình đang được sản xuất dài nhất thế giới.

“Coronation Street” là loạt phim truyền hình của Anh chiếu trên kênh ITV từ năm 1960. Bối cảnh chính của phim là một thị trấn giả tưởng với thành phần chính trong nhóm cư dân là người lao động và tiểu thương. Trong phim, biên kịch có thể thỏa thích viết về đủ mọi mặt đời sống một cách cập nhật nhất. Cuộc sống của họ nhộn nhịp, muôn màu, vui vẻ, sống động.

Đây là loạt phim lâu đời hàng đầu của màn ảnh Anh và cho tới giờ vẫn chưa hết “hot”. Phim giữ một vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa đại chúng Anh. Hiện tại, loạt phim đang nắm giữ kỷ lục là phim truyền hình đang được sản xuất dài nhất thế giới.

"Neighbours" (1985 đến nay) - 6.910 tập

Đây là loạt phim truyền hình thành công nhất của Úc xét trên phương diện “xuất khẩu”.

"Neighbours" là một bộ phim kịch truyền hình Úc. Phim được khởi chiếu từ năm 1985 đến nay đã lên đến 6.910 tập nhưng vẫn chưa kết thúc.

Nội dung phim là các vấn đề trong gia đình mà các thành viên gặp phải, những mối quan hệ chằng chéo nhưng hết sức gần gũi với thực tế. Khán giả như nhìn thấy số phận nhân vật có hình ảnh của chính mình.

"Cô dâu 8 tuổi" (2008 đến nay) - 1.927 tập

Bộ phim truyền hình ăn khách "Cô dâu 8 tuổi" của truyền hình Ấn Độ, phát trên kênh Colors TV từ năm 2008 đến nay với số tập 1.927. Phim đề cập đến nạn tảo hôn dựa trên câu chuyện có thật của một bé gái tên là Anandi (Avika Gor thủ vai) kết hôn khi mới 8 tuổi với một người chồng bằng tuổi tên là Jagdish (Avinash Mukherjee).

Bộ phim từng "làm mưa làm gió" tại nhiều quốc gia châu Á.

Hiện tại, phần hai của "Cô dâu 8 tuổi" đang ghi hình những cảnh quay đầu tiên. Nhà sản xuất chưa hé lộ ngày ra mắt cũng như thời lượng của phim. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng đây sẽ tiếp tục là một bộ phim dài hàng ngàn tập.

Nguồn: http://danviet.vn/khong-phai-co-dau-8-tuoi-day-moi-la-bo-phim-dai-nhat-the-gioi-keo-dai-72-nam-5...Nguồn: http://danviet.vn/khong-phai-co-dau-8-tuoi-day-moi-la-bo-phim-dai-nhat-the-gioi-keo-dai-72-nam-5020211389584284.htm