Khởi My, Phương Oanh hiếm hoi xuất hiện: Nhan sắc có chấp camera thường?

Thứ Hai, ngày 26/09/2022 05:08 AM (GMT+7) Chia sẻ

Nhan sắc các người đẹp Việt qua camera thường khi dự sự kiện khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip 17 giây ghi lại khoảnh khắc tình tứ của Shark Bình và Phương Oanh trong một sự kiện. Cặp đôi tay trong tay không rời, vui vẻ chụp ảnh trên thảm đỏ. Nam doanh nhân liên tục lau mồ hôi, quạt mát cho Phương Oanh.

Thậm chí khi nữ diễn viên đang ăn, anh còn cầm khăn giấy lau miệng cho bạn gái, chăm sóc cô tận tình chu đáo. Khi ra về, Shark Bình cầm túi cho nửa kia, chu đáo mở cửa để cô vào xe trước. Có vẻ vì đang chìm đắm trong tình yêu và được bạn trai doanh nhân cưng chiều hết mực, Phương Oanh được nhận xét xinh và trẻ trung hơn trước. Nữ diễn viên mặc váy 2 dây màu xanh, tôn vòng 1 gợi cảm và vóc dáng chuẩn chỉnh như người mẫu.

Trước đó, tham dự buổi liveshow của Trịnh Thăng Bình ở Đà Lạt, nhan sắc của người đẹp phim “Quỳnh Búp Bê” qua ống kính camera thường cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ dân mạng.

Dù đã nhiều năm không ca hát nhưng Khởi My vẫn luôn là cái tên được nhiều khán giả quan tâm. Cách đây 2 ngày, khi xuất hiện cùng ông xã Kelvin Khánh tại sự kiện của người quen, giọng ca “Vì sao” mặc croptop để lộ cơ bụng săn chắc khiến người hâm mộ xuýt xoa. Cô tiết lộ vì lâu rồi không đi diễn, không xuất hiện ở nơi đông người nên bản thân thấy “sượng”, không quen. Người đẹp ghi điểm với nhan sắc không tuổi và đường cong hình thể nổi bật. Khi được hỏi về lý do rời showbiz, Khởi My tâm sự: “Bây giờ tôi thấy tôi hợp với việc stream game hoặc livestream về cuộc sống gia đình nhiều hơn”.

Mới đây, Thủy Tiên xuất hiện tại một sự kiện với tư cách là ca sĩ khách mời. Qua ống kính camera thường, bà xã Công Vinh diện váy 2 dây cách điệu tôn lên vòng 1 nổi bật. So với loạt ảnh do cô đăng tải trên trang cá nhân, có thể thấy nhan sắc không khác biệt là bao. Bà mẹ 1 con khiến khán giả xuýt xoa vì ngày càng mặn mà và cuốn hút khi tỏa sáng với vũ điệu trên sân khấu.

Đinh Phương Ánh sinh năm 1985, thường được nhắc đến với biệt danh “Kim siêu vòng 3 của Việt Nam” hay “quả bom sexy” của showbiz Việt. Bên cạnh đó, hot girl Sài thành còn gây ấn tượng với vai diễn trong các bộ phim “Sắc đẹp và danh vọng”, “Em vẫn luôn chờ anh”, “Lệnh xóa sổ”... Năm 2012, Đinh Phương Ánh mới ra nhạc phẩm đầu tiên nhưng không gây được sự chú ý. Sau đó, cô mất hút khỏi làng giải trí. Mới đây, nữ diễn viên bất ngờ xuất hiện trong một sự kiện của showbiz cùng hot girl đời đầu Meo Meo. Qua ống kính camera thường, người đẹp diện trang phục đen tuyền ôm sát hình thể, khoe vòng eo nhỏ đến mức trông như siêu thực. Nhan sắc của Đinh Phương Ánh cũng khiến nhiều người trầm trồ.

