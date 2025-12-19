Phong cách đời thường gợi cảm của 'hot girl tuyển nữ' Trần Thị Duyên

Trần Thị Duyên sinh năm 2000, là cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games 33.

Trong trận chung kết bóng đá nữ Việt Nam - Philippines tối 17/12, Trần Thị Duyên gây ấn tượng với lối chơi chắc chắn, được ví như “máy quét” tuyến giữa nhờ khả năng đọc tình huống tốt, tranh chấp quyết liệt và giữ nhịp cho toàn đội; dù không giành Huy chương Vàng, cô cùng các đồng đội đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ.

Nữ cầu thủ Trần Thị Duyên bắt đầu theo đuổi bóng đá từ năm 2012.

Nhờ thể hình tốt, nền tảng thể lực sung mãn và tinh thần thi đấu bền bỉ, cô sớm khẳng định được chỗ đứng tại câu lạc bộ cũng như các tuyến trẻ.

Ngoài chuyên môn, Trần Thị Duyên còn được người hâm mộ ưu ái gọi là “hot girl của tuyển nữ Việt Nam”

Năm 2018, Duyên lần đầu được triệu tập lên đội tuyển nữ Việt Nam, mở ra hành trình chinh phục những giải đấu lớn như vòng loại World Cup, Asiad hay SEA Games.

Khác với hình ảnh mạnh mẽ, lăn xả trên sân, Trần Thị Duyên ngoài đời theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm nhưng vẫn khỏe khoắn, hiện đại.

Trên mạng xã hội, nữ cầu thủ thường xuyên chia sẻ những bộ trang phục đời thường mang hơi hướng thể thao pha street style, khi là áo croptop, quần jeans ôm tôn dáng, lúc lại là váy ôm tối giản khoe đường cong khỏe khoắn.

Người đẹp tự tin diện những bộ bikini khoe khéo vóc dáng săn chắc có được qua nhiều năm tập luyện cường độ cao.

“Hot girl bóng đá” không ít lần gây chú ý với những bộ hình thời trang theo phong cách táo bạo, gợi cảm.

Nhờ ngoại hình nổi bật, Trần Thị Duyên trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều nhãn hàng thời trang, thể thao.

Các hoạt động quảng cáo, chụp hình mang lại cho cô nguồn thu nhập tốt, song nữ cầu thủ khẳng định bóng đá vẫn là đam mê lớn nhất.