Cô gái trình diễn áo tắm đẹp nhất

Trong đêm bán kết Miss Cosmo 2025 diễn ra ở TPHCM ngày 17/12, đại diện Brazil - Gabriela Borges đã giành giải trình diễn áo tắm đẹp nhất. Cô đã vượt qua những ứng cử viên nặng ký như Ấn Độ, Mexico, Myanmar, Panama để giành giải thưởng này. Hiện Gabriela Borges được nhiều chuyên trang đánh giá nằm trong nhóm thí sinh sáng giá cho vương miện Miss Cosmo 2025.

Đại diện Brazil nằm trong nhóm thí sinh nổi bật của khu vực châu Mỹ. Cô gây ấn tượng với vẻ ngoài chuyên nghiệp, chỉn chu từ ngày đầu nhập cuộc.

Gabriela Borges luôn nổi bật trong các hoạt động của cuộc thi. Cô có gu thời trang thanh lịch, sang trọng.

Người đẹp Brazil được đánh giá cao ở khả năng trình diễn, biểu cảm trên sân khấu. Cô gây ấn tượng khi trình diễn thiết kế tông màu vàng, thêu họa tiết rồng trong show trình diễn ở cố đô Huế.

Gabriela Borges cá tính, hiện đại khi khoác lên mình trang phục áo dài Việt Nam.

Gabriela Borges sinh năm 1998, cao 1,75 m. Cô đã tốt nghiệp ngành Khoa học Chính trị tại Đại học São Paul.

Người đẹp cũng có bằng về ngành thời trang. Gabriela đã phát triển gu thẩm mỹ tinh tế về phong cách, xu hướng và thiết kế hình ảnh. Là nữ doanh nhân, cô sở hữu một studio nhiếp ảnh, nơi cô biến những ý tưởng thành những hình ảnh đầy ấn tượng.

Ở tuổi 27, sự nghiệp người mẫu và influencer đã đưa Gabriela đến nhiều nơi, giúp cô mở rộng góc nhìn và kết nối với những nền văn hóa đa dạng.

Gabriela Borges có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Năm 2021, cô giành được danh hiệu Miss Earth São Paulo và lọt vào top 5 chung kết Hoa hậu Trái Đất Brazil. Cô cũng từng giành danh hiệu á hậu tại cuộc thi Miss Grand Brazil 2022.

Gabriela đã dành nhiều tháng chuẩn bị trang phục, luyện tập kỹ năng trình diễn và phỏng vấn cho cuộc thi Miss Cosmo 2025. Cô đặc biệt chú trọng đến việc lựa chọn trang phục dân tộc, với ý tưởng tạo ra một thiết kế tôn vinh vẻ đẹp của văn hóa Brazil và truyền tải thông điệp bảo vệ thiên nhiên.

Gabriela cũng dành thời gian tìm hiểu về Việt Nam, nước chủ nhà của cuộc thi Miss Cosmo 2025. Cô bày tỏ sự hào hứng khi được khám phá văn hóa, ẩm thực và con người Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn lan tỏa hình ảnh một Brazil tươi đẹp và hiếu khách tại cuộc thi.

Gabriela từng chia sẻ: "Tôi muốn mang đến Miss Cosmo không chỉ vẻ đẹp của riêng mình mà còn cả tinh thần và tình yêu thương của người dân Brazil vì hòa bình và phát triển bền vững".

Gabriela không chỉ tập trung vào việc tỏa sáng trên sân khấu mà còn muốn sử dụng danh hiệu của mình để đóng góp vào sự thay đổi xã hội. Một trong những mục tiêu lớn nhất của Gabriela là thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục.

Gabriela đã tham gia nhiều chiến dịch hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Brazil, cung cấp sách vở, dụng cụ học tập và tổ chức các lớp học miễn phí. Ngoài ra, cô cũng tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, đặc biệt là chiến dịch Hành động vì Amazon, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về cháy rừng và suy thoái sinh thái.