Giành giải Cống hiến gây tranh cãi, Hương Tràm nói 'không bận tâm'

Sau đêm trao giải Cống hiến 2026, chiến thắng của ca sĩ Hương Tràm ở hạng mục Album của năm với Phao cứu sinh trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh ủng hộ, không ít ý kiến trái chiều xuất hiện, đặt ra những tranh cãi về kết quả.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, ca sĩ Hương Tràm cho rằng mỗi nghệ sĩ được đề cử, cũng như mỗi sản phẩm âm nhạc ra mắt trong năm qua, đều góp phần tạo nên bức tranh chung của nền âm nhạc Việt Nam. Mỗi người đều là mảnh ghép đáng trân trọng trong bức tranh ấy.

Riêng với album Phao cứu sinh, Hương Tràm khẳng định kết quả không chỉ đến từ may mắn mà là thành quả của cả một quá trình làm việc nghiêm túc. Album được đầu tư với 12 bản thu, 3 MV cùng sự tham gia của nhiều ê-kíp sáng tạo. Với cô, đây là nỗ lực tập thể, không chỉ của riêng cá nhân.

"Với Tràm, chiến thắng này là điều Tràm muốn dành cho tất cả những người luôn yêu thương, ủng hộ mình. Tất cả đã cùng nhau nỗ lực hết sức, nên tôi thực sự rất vui với thành công của ngày hôm qua. Còn với những tranh cãi sau mỗi giải thưởng, ở thời điểm hiện tại tôi không còn quá bận tâm. Có thể trước đây từng để ý đến điều đó, nhưng hiện tại thì không”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Khoảnh khắc được xướng tên tại lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20 mang lại cho Hương Tràm nhiều cảm xúc. Cô thừa nhận gần như không ngủ trước đó và vẫn giữ nguyên cảm giác hồi hộp, xúc động như những ngày đầu bước lên sân khấu Cống hiến, nơi từng ghi dấu những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Album Phao cứu sinh được xem là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Album mang concept xuyên suốt, kết hợp nhiều màu sắc từ ballad, pop đến R&B và yếu tố điện ảnh, tạo nên tổng thể giàu cảm xúc. Thay vì chạy theo xu hướng single dễ lan tỏa, Hương Tràm lựa chọn cách làm album có chiều sâu, đặt tính tự sự và trải nghiệm cá nhân làm trung tâm.

Toàn bộ dự án được cô xem như dạng “nhật ký âm nhạc”, nơi lưu giữ những cảm xúc thật nhất trong giai đoạn sống xa quê hương. Ca khúc It’s Okay Not To Be Okay được nữ ca sĩ chọn làm đại diện rõ nét cho tinh thần này – dám đối diện với những trạng thái không hoàn hảo của bản thân.

Không chỉ thay đổi trong phần sáng tác, cách thể hiện của Hương Tràm cũng có sự điều chỉnh. Cô tiết chế kỹ thuật, tập trung nhiều hơn vào cảm xúc để tạo sự chân thật. Điều này thể hiện rõ qua những bản thu giàu tính tự sự, đặc biệt là Ước anh nhiều nỗi buồn.

Với Hương Tràm, Phao cứu sinh không chỉ là sản phẩm âm nhạc mà còn là bước tái định vị rõ ràng. Cô hướng đến hình ảnh một nghệ sĩ sáng tác thay vì chỉ gắn với các bản hit. Sự đầu tư này nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực. Phiên bản vật lý của album với hơn 1.000 bản phát hành đã “cháy hàng” trên các kệ đĩa.

Chia sẻ về chặng đường phía trước, nữ ca sĩ thừa nhận áp lực luôn hiện hữu, nhưng đó cũng là động lực để cô tiếp tục làm mới mình. Sau những gì đã trải qua, Hương Tràm cho biết sẽ lựa chọn những bước đi táo bạo hơn, không chỉ để làm mới chính mình mà còn mang đến nhiều bất ngờ hơn cho khán giả.