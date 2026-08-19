Yoo Ah In trở lại sau scandal ma túy

Ngày 18/8, nhà phát hành NEW công bố dàn diễn viên chính của “Vampire”, tác phẩm điện ảnh mới do Jang Jae Hyun đạo diễn. Hình ảnh buổi đọc kịch bản cho thấy Yoo Ah In xuất hiện cùng Lee Sung Min, Lee Joon Hyuk, Yoon Kyung Ho, Choi Hyun Wook, Doi, qua đó xác nhận nam diễn viên đã trở lại quá trình sản xuất phim mới.

Đây là dự án đầu tiên Yoo Ah In trực tiếp tham gia kể từ khi sự nghiệp bị đình trệ bởi vụ án liên quan đến ma túy. Trong khoảng 3 năm, anh gần như dừng hoạt động nghệ thuật, không xuất hiện trên phim trường với vai diễn mới. Vì vậy, “Vampire” được xem như cột mốc đánh dấu việc Yoo Ah In thực sự quay lại làm nghề.

Trước đó, “The Match” cùng “High Five” vẫn được phát hành sau khi bê bối nổ ra. Tuy nhiên, cả 2 tác phẩm đều hoàn thành quá trình ghi hình trước vụ việc pháp lý, nên không phản ánh việc nam diễn viên chủ động trở lại sản xuất. Điểm khác biệt của “Vampire” nằm ở chỗ Yoo Ah In tham gia từ giai đoạn đọc kịch bản, chuẩn bị ghi hình.

Yoo Ah In trở lại phim trường sau quãng thời gian dài gián đoạn sự nghiệp vì vụ án ma túy. IG.

Trong phim, Yoo Ah In hóa thân thành 1 sát thủ bí ẩn được giáo sĩ thuê để truy đuổi nhóm dị giáo không rõ lai lịch. Nhân vật được mô tả lạnh lùng, gan dạ, gần như không dao động trước nguy hiểm. Khi hành trình truy tìm đưa anh đối diện các thực thể vượt khỏi hiểu biết thông thường, tâm lý nhân vật bắt đầu biến đổi theo hướng phức tạp hơn.

Đáng chú ý, người đứng sau dự án là Jang Jae Hyun, đạo diễn nổi tiếng với dòng phim huyền bí Hàn Quốc. Ông từng thực hiện “The Priests”, “Svaha: The Sixth Finger”, gần đây nhất là “Exhuma”. Các tác phẩm của Jang Jae Hyun thường khai thác tôn giáo, nghi lễ, niềm tin, những thế lực khó lý giải, tạo nên phong cách riêng trên màn ảnh rộng.

“Vampire” tiếp tục mở rộng thế giới quen thuộc đó, nhưng câu chuyện lần này đặt trọng tâm vào cuộc truy đuổi giữa các nhân vật có động cơ đối lập. Lee Sung Min vào vai 1 giáo sĩ sẵn sàng phá bỏ điều cấm kỵ vì niềm tin của mình. Nhân vật bị giằng co giữa trách nhiệm, cảm giác tội lỗi, đồng thời là người khởi đầu hành trình của sát thủ.

Lee Joon Hyuk đảm nhận vai thành viên nhóm dị giáo khao khát sự bất tử. Nhân vật được giới thiệu có màu sắc khác với nhiều vai trước đây của anh. Yoon Kyung Ho vào vai người môi giới buôn lậu bị cuốn vào hành trình cùng nhóm dị giáo, còn Choi Hyun Wook hóa thân thành 1 thiếu úy quân đội Mỹ mang mục đích chưa được tiết lộ.

Áp lực dư luận trước ngày khởi quay

Sự trở lại của Yoo Ah In không chỉ được nhìn dưới góc độ nghề nghiệp. Nam diễn viên hiện vẫn đang chấp hành án treo sau vụ án liên quan đến việc sử dụng propofol y tế thường xuyên cùng một số hành vi sử dụng chất cấm khác. Đây là yếu tố khiến màn tái xuất của anh khó tách khỏi tranh luận xã hội.

Sau quá trình xét xử, Yoo Ah In nhận mức án 1 năm tù nhưng được hưởng án treo 2 năm, kèm khoản tiền phạt 2 triệu won. Bản án sau đó được Tòa án Tối cao Hàn Quốc giữ nguyên. Việc một diễn viên đang trong thời gian chấp hành án treo quay lại dự án lớn vì thế có thể tiếp tục tạo ra nhiều luồng phản ứng khác nhau.

Một bộ phận khán giả từng công nhận năng lực diễn xuất của Yoo Ah In, đặc biệt ở những vai khó, đòi hỏi sức nặng tâm lý. Tuy nhiên, bê bối pháp lý khiến hình ảnh công chúng của anh thay đổi đáng kể. Với “Vampire”, phản ứng của người xem có thể trở thành yếu tố quan trọng không kém chất lượng tác phẩm, nhất là khi phim đặt Yoo Ah In ở vị trí trung tâm.

Ở chiều ngược lại, việc Jang Jae Hyun lựa chọn Yoo Ah In cho dự án mới cho thấy đạo diễn vẫn đặt niềm tin lớn vào khả năng diễn xuất của anh. Những hình ảnh đầu tiên tại buổi đọc kịch bản cũng cho thấy đây không còn là trường hợp tác phẩm tồn kho được phát hành muộn, mà là sự trở lại chủ động của nam diễn viên trong một quy trình sản xuất mới.

Phim dự kiến khởi quay trong tháng 8/2026, lên kế hoạch phát hành tại rạp năm 2028. Khoảng thời gian dài trước ngày công chiếu có thể giúp ê-kíp hoàn thiện tác phẩm, nhưng cũng đồng nghĩa phản ứng dành cho màn tái xuất của Yoo Ah In sẽ còn được theo dõi trong suốt quá trình sản xuất.

Với Yoo Ah In, “Vampire” không chỉ là 1 vai diễn mới sau nhiều năm gián đoạn. Đây còn là phép thử cho khả năng quay lại ngành điện ảnh sau bê bối, nơi tài năng diễn xuất phải đối diện trực tiếp với thái độ của công chúng.

Sự thành công hay thất bại của dự án chưa thể dự đoán ở thời điểm hiện tại. Yoo Ah In trở lại phim trường khiến “Vampire” trở thành dự án điện ảnh Hàn Quốc đáng chú ý.

Theo: t/h