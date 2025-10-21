Jennifer Phạm mua ôtô cho con trai đi học

Jennifer Phạm cho biết Bảo Nam đang học lái xe nên dịp này cô đưa con đi mua ôtô để tiện cho việc tập lái đồng thời có phương tiện đi học. Con trai đầu lòng của Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 hiện học lớp 12, chuẩn bị nộp đơn xin vào đại học.

Trong ngày Bảo Nam nhận xe, còn có em trai và em gái Jennifer Phạm đi cùng. Chàng trai lớp 12 tỏ ra thích thú với thiết kế cửa cánh chim của chiếc Tesla mẹ tặng. Bảo Nam còn lái thử, đưa mẹ cùng cậu, dì đi một vòng bằng xe mới.

Jennifer Phạm cùng em trai, em gái đưa Bảo Nam đi mua xe.

Jennifer Phạm không tiết lộ giá trị chiếc xe vừa mua cho con trai nhưng dân chơi xe hơi nhanh chóng nhận ra đây là chiếc Tesla Model X, có giá khoảng 86.630 USD ở Mỹ. Giá bán chiếc xe này có thể lên tới 9 tỷ đồng nếu nhập về Việt Nam do thuế, phí vận chuyển và lợi nhuận của đơn vị kinh doanh.

Dịp này, Jennifer Phạm về Mỹ khoảng một tuần để thăm nhà đồng thời lo một số việc cho con trai. Theo người đẹp, Bảo Nam cắt tóc ngắn từ đợt sinh nhật mẹ và luôn khiến cô yên tâm bởi thành tích học tập tốt, tính tình hiền lành, ngoan ngoãn.

Trong mắt Jennifer Phạm, con trai đầu lòng galant, chu đáo và rất tình cảm. Cậu thích và chơi đàn piano tốt nhưng không có ý định trở thành nghệ sĩ biểu diễn. Bảo Nam vốn nhút nhát, trầm tính nhưng gặp đúng cạ thì nói không ngừng. Trong mắt các em Na, Nu và Nấm, Nam luôn là thần tượng. Mỗi khi gặp nhau, ba bé đều quấn quýt anh không rời.

Bảo Nam cùng cậu ruột xem xét chiếc xe mới mua.

Bảo Nam là "trái ngọt" cuộc hôn nhân đầu tiên của Jennifer Phạm và ca sĩ Quang Dũng. Sau khi bố mẹ chia tay, em sống ở Mỹ cùng ông bà ngoại. Jennifer Phạm từng có thời gian đón con cả về Việt Nam sống cùng vài năm nhưng cậu nhóc thích ở Mỹ hơn nên cô tôn trọng lựa chọn của con. Jennifer thường đưa con về Việt Nam nghỉ dài ngày mỗi mùa hè và cùng gia đình sang Mỹ mỗi mùa đông để cả nhà được sum họp.

Bảo Nam bên chiếc xe được mẹ tặng trước khi vào đại học.

Jennifer Phạm sinh năm 1985, đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006, sau đó về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Cô từng đóng một số phim như Tiếng dương cầm trên biển, Những chiếc lá thời gian, Xin thề anh nói thật... Hiện người đẹp chủ yếu hoạt động với vai trò MC. Jennifer Phạm từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và có con trai Bảo Nam với ca sĩ Quang Dũng. Cô kết hôn lần hai với doanh nhân Đức Hải năm 2012 và có thêm ba bé Na, Nu, Nấm.