Jennifer Aniston nghỉ dưỡng cùng bạn trai trên du thuyền

Diễn viên 57 tuổi xuất hiện thoải mái bên Jim Curtis trong chuyến đi biển đầu tuần. Cả hai cùng bạn bè tắm nắng, chèo kayak, lặn với ống thở. Jennifer còn tranh thủ tập plank trên boong tàu, trong khi bạn trai và những người còn lại nằm nghỉ gần đó.

Jennifer mặc bikini, khoe vóc dáng săn chắc.

Chuyến đi có ý nghĩa đặc biệt với Jennifer và Jim bởi Mallorca cũng là nơi họ lần đầu được bắt gặp bên nhau vào mùa hè năm ngoái. Khi đó, họ cùng đi nghỉ với nhóm bạn và bắt đầu làm dấy lên tin hẹn hò.

Jennifer Aniston và Jim Curtis được cho là bắt đầu tìm hiểu nhau từ đầu năm 2025, hai người kỷ niệm một năm hẹn hò hồi tháng 5.

Nguồn tin thân cận diễn viên hé lộ Jennifer dành nhiều tình cảm cho bạn trai, mong mối quan hệ có thể tiến xa. Jim cũng nhanh chóng hòa nhập với nhóm bạn thân của cô, gồm Sandra Bullock, Adam Sandler, Jason Bateman và Sean Hayes.

Nữ diễn viên tranh thủ tập động tác plank trong kỳ nghỉ.

Bạn bè Jennifer cũng từng nhận xét Jim dễ gần, không quan tâm đến việc trở nên nổi tiếng hay tận dụng các mối quan hệ trong giới giải trí. Điều này được cho là giúp nữ diễn viên cảm thấy thoải mái và không chịu áp lực khi ở bên anh.

Jim Curtis là chuyên gia khai vấn cuộc sống. Anh thường khuyến khích những người xung quanh tập trung vào hiện tại, hít thở sâu và trân trọng những điều tích cực. Một nguồn tin mô tả anh là người có năng lượng bình tĩnh, dễ khiến người khác cảm thấy gần gũi.

Jim Curtis.

Jennifer Aniston trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, với tài tử Brad Pitt (kết thúc năm 2005) và diễn viên Justin Theroux (ly hôn năm 2018). Cô cũng từng có thời gian hẹn hò Vince Vaughn và John Mayer.

Trong khi đó, Jim Curtis đã một lần kết hôn và có con trai tuổi teen với vợ cũ Rachel Napolitano. Mối quan hệ giữa anh và Jennifer do bạn bè chung giới thiệu. Cả hai trò chuyện trong thời gian dài trước khi trở nên thân thiết và bắt đầu hẹn hò.