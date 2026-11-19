Trong trích đoạn giới thiệu tập 20 Xóm nhỏ, Phong thẳng thắn khẳng định với Duyên rằng ở thời điểm hiện tại, anh không còn bất kỳ tình cảm nào dành cho cô nữa. Khi Duyên níu kéo vì cho rằng cả hai chưa từng chính thức chia tay, Phong lập tức nói rõ lời chia tay một cách dứt khoát. Dù Duyên phản đối và nhắc lại những nỗ lực của mình để được quay về bên cạnh anh, Phong vẫn kiên quyết giữ lập trường rằng việc chia tay chỉ cần một phía quyết định và anh đã chọn như vậy.

Ở diễn biến khác, chị Lan kể lại chuyện vô tình chứng kiến cảnh ông Đô cầm tay bà Phẩm bên cạnh bộ chăn ga gối đệm mới mua. Vì trêu đùa rằng cả hai đang chuẩn bị động phòng, chị bị bà Phẩm mắng đuổi về. Nghe chuyện, Hiệp đoán rằng có thể hai người lớn tuổi ngại ngùng nên mới đem đồ tặng lại cho Trâm. Ngay lúc đó, Trâm vội vã rời đi khiến Hiệp lo lắng, anh sợ rằng vợ mình đã vô tình "đốt nhà" Trâm.

Trước những lời bàn tán, bà Phẩm bức xúc tuyên bố rõ ràng rằng chuyện riêng của hai bố con ông Đô nên tự giải quyết, đừng kéo bà vào cuộc. Bà khẳng định ở tuổi con cái đề huề, bản thân hoàn toàn không có nhu cầu làm mẹ kế của ai và càng không có chuyện đi nịnh nọt gia đình ông Đô. Dù cả ông Đô lẫn Trâm đều lên tiếng nhận lỗi vì suy nghĩ chưa thấu đáo, bà Phẩm vẫn tỏ ra rất tức giận, tuyên bố nếu không cảm thấy thoải mái thì bà sẵn sàng trả lại tiền đặt cọc để bố con Trâm đi thuê chỗ khác ở. Ông Đô cố gắng giải thích nhưng bà Phẩm cũng từ chối nghe.

Đón xem diễn biến mới của tập 20 Xóm nhỏ phát sóng vào 21h ngày 19/11 trên kênh VTV1!