Cuộc sống làm bố đơn thân của nam thần bí ẩn nhất màn ảnh Hoa ngữ

Nhắc tới Trần Khôn, khán giả thường nghĩ ngay đến hình tượng lạnh lùng và đầy khí chất trên màn ảnh. Bởi lẽ đó, anh được nhiều khán giả gọi là “nam thần bí ẩn nhất của màn ảnh Hoa ngữ “. Ở tuổi 50, nam diễn viên vẫn là cái tên nhận được nhiều quan tâm của khán giả.

Mỹ nam lạnh lùng, bí ẩn nhất Cbiz

Trần Khôn sinh năm 1976, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Thời mới vào nghề, anh cùng Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh làm thành nhóm Tam kiếm khách nổi danh của Bắc Ảnh.

Nhờ ngoại hình đẹp cùng tài năng nổi bật và cá tính rõ nét, Trần Khôn nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất phim và nhanh chóng nổi tiếng ngay từ những tác phẩm đầu tay. Anh được giới chuyên môn đánh giá là sở hữu cả vóc dáng lẫn tài năng diễn xuất nổi bật.

Sở hữu sống mũi cao, gương mặt lạnh lùng, Trần Khôn nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả.

Anh nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt tác phẩm “làm mưa làm gió” trên màn ảnh như Họa Bì, Kim phấn thế gia, Như sương như mưa lại như gió... Trần Khôn từng giành được giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Bách Hoa, LHP Hoa Biểu và được đề cử cho Nam diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Kim Mã.

Thời đỉnh cao sự nghiệp, Trần Khôn là một trong số ít nam diễn viên được công nhận là “vừa có nhan sắc vừa có thực lực”.

Hơn 2 thập kỷ làm bố đơn thân

Được xem là tài tử bí ẩn nhất Cbiz, Trần Khôn từng giấu kín con trai suốt nhiều năm. Vào năm 2012, nam diễn viên công khai việc có một con trai tên là Trần Tôn Hựu. Tuy nhiên, mẹ của đứa trẻ là ai vẫn là một bí mật không được tiết lộ. Con trai anh sinh năm 2002, năm nay đã bước sang tuổi 24.

Nhiều năm qua, Trần Khôn lặng lẽ gánh vác trách nhiệm nuôi con một mình. Anh lựa chọn sống độc thân và duy trì đến nay đã hơn 2 thập kỷ. Năm 2023 có tin đồn Trần Khôn kết hôn với Châu Tấn nhưng anh lập tức bác bỏ, khẳng định họ chỉ là bạn thân.

Trần Khôn và con trai.

Có lần khi được hỏi vì sao mãi chưa kết hôn, Trần Khôn chia sẻ rằng anh có yêu cầu rất cao về đời sống tinh thần. Trong chuyện tình cảm, anh không muốn nửa kia là người trong giới giải trí và chỉ nhắm đến danh vọng, tiền bạc của mình, đồng thời cũng hy vọng tìm được người thực sự phù hợp. Tài tử luôn ưu tiên cảm xúc của con trai, không muốn con bị tổn thương.

Suốt 24 năm qua, Trần Khôn vừa là người cha nghiêm khắc vừa là người bạn đồng hành, chăm sóc Trần Tôn Hữu theo cách riêng của mình. Mỗi dịp sinh nhật con trai, anh luôn đăng bài chúc mừng lên các trang mạng xã hội.

Ở tuổi 50, Trần Khôn vẫn giữ được sức hút với khán giả dù ít hoạt động nghệ thuật. Anh thỉnh thoảng tham dự một vài sự kiện, góp mặt vào các dự án với vai trò khách mời... Thời gian rảnh, tài tử đi du lịch, hoạt động thiện nguyện và tận hưởng cuộc sống bên cạnh con trai.

Tài tử cũng được khen trẻ trung, phong độ so với các bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên, anh cũng vướng không ít tranh cãi về việc can thiệp thẩm mỹ. Nhiều cư dân mạng nhận xét Trần Khôn trông khác lạ với gương mặt đơ cứng, nụ cười và biểu cảm khá gượng gạo.

Trần Khôn vẫn trẻ trung so với tuổi 50.

Trước những ồn ào về vẻ ngoài của mình, diễn viên Trần Khôn khẳng định “vẫn khỏe và sống tốt”. Anh không phản hồi trước thông tin cậy nhờ dao kéo để giữ nhan sắc ở tuổi 50.

Hiện tại, Trần Khôn cho biết anh không còn nghĩ tới chuyện lập gia đình. “Với những mối tình đã qua, tôi lấy làm tiếc nhưng cũng cầu chúc họ có được cuộc sống an yên, hạnh phúc”, anh nói.