"Kiều Phong đẹp trai nhất Thiên Long bát bộ", U60 phong độ, hạnh phúc viên mãn

Nam diễn viên Hồ Quân được biết đến nhiều nhất nhờ vai Kiều Phong trong Thiên long bát bộ bản 2003. Khán giả cũng khen ngợi Kiều Phong của Hồ Quân là phiên bản phong trần và mộc mạc nhất.

Cố nhà văn Kim Dung cũng khẳng định, anh là nhân vật tiêu biểu và dũng mãnh, khí phách và lột tả thành công nhất vai diễn Kiều Phong.

Ngoại hình cao lớn, đậm chất nam nhi, hào sảng cùng tinh thần trượng nghĩa của vị anh hùng được thể hiện qua diễn xuất của Hồ Quân. Kiều Phong do Hồ Quân đóng được nhận xét hoàn hảo không khác gì nhân vật bước ra từ trong tiểu thuyết.

Hồ Quân sinh năm 1968, trong gia đình nghệ thuật ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Cha và bác anh đều là những ca sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc nhưng con đường gia nhập làng giải trí của anh không mấy thuận lợi. Anh từng khởi nghiệp là thành viên trong đoàn kịch nói ở Bắc Kinh và chuyên các vai phụ.

Thành công của phim Thiên long bát bộ giúp sự nghiệp của Hồ Quân bước sang một trang mới. Sau thành công của vai diễn này, anh ghi dấu ấn trong các dự án đình đám của làng giải trí Hoa ngữ như Hoa Mộc Lan, Vô gian đạo, Xích bích, Trường Tân hồ, Đồ Lan Đóa: Lời nguyền duyên khởi, Tuyết trung hãn đao thành...

Ngoài đời, Hồ Quân cũng là người nổi tiếng yêu vợ, thương con. Nam diễn viên có cuộc hôn nhân hạnh phúc với bà xã Lư Phương, vốn là bạn học của anh.

Chuyện tình của Hồ Quân và Lư Phương được bạn bè khen ngợi giống như một bộ phim ngôn tình lãng mạn. Họ quen biết và yêu nhau khi cùng ngồi trên ghế nhà trường tại Học viện hý kịch trung ương.

Năm 1999, Hồ Quân kết hôn với Lư Phương. Cả hai vợ chồng có 2 con Duyệt Giá (sinh năm 2001) và Hạo Khang (sinh năm 2008). Năm 2015, ngôi sao Hoa ngữ 6X cùng con trai Hồ Hạo Khang góp mặt trong show Bố ơi mình đi đâu thế 3. Hai bố con đều được người xem yêu mến vì tính tốt bụng, đáng yêu.

Con trai Hồ Quân là Hồ Hạo Khang gây chú ý vì vẻ ngoài nam tính giống bố. Ảnh Sohu.

Con trai của hồ Quân trong bộ ảnh mới nhất, Hồ Hạo Khang gây bất ngờ với vẻ ngoài trưởng thành, điển trai và có phong thái mạnh mẽ như bố Hồ Quân. Do đó, nhiều dân mạng hi vọng Hồ Hạo Khang sớm gia nhập làng giải trí.

Nhưng để có được hạnh phúc hiện tại, thì Hồ Quân và Lư Phương từng phải đối mặt với sóng gió thị phi. Thời gian quay Thiên long bát bộ, Hồ Quân từng dính tin đồn tình cảm với Lưu Đào - vai A Châu dù khi đó anh đã có vợ.

Chính vì diễn xuất quá ăn ý và nhập vai, Hồ Quân đã bị đồn là yêu bạn diễn. Cả Lưu Đào và Hồ Quân khi đó đều chọn giải pháp im lặng. Tuy nhiên, sau này, Lưu Đào lên tiếng giải thích, cô chỉ mến mộ người đồng nghiệp nam tính và hai người thực sự chỉ duy trì tình bạn.

Ở tuổi 57, Hồ Quân không tham gia đóng phim nhiều, anh hay được mời góp mặt trong các show truyền hình. Ngôi sao nổi tiếng vẫn duy trì được dáng vóc cân đối, vẻ ngoài nam tính và phong độ về ngoại hình.

Nam diễn viên luôn tự hào về tổ ấm hạnh phúc và biết ơn người bạn đời Lư Phương. Anh cho biết bà xã là người đứng sau mọi thành công của anh trên con đường sự nghiệp. Cô hết lòng chăm sóc chồng và các con, lo toan mọi việc, khích lệ tinh thần anh trong lúc khó khăn và mệt mỏi nhất.

Sau 26 năm bên nhau, vợ chồng Hồ Quân vẫn hạnh phúc bên nhau và trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng giải trí vẫn bền chặt của showbiz Hoa ngữ.