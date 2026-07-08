'Hoàng hậu cuối cùng' lại vấp tranh luận

Trang phục của Đức Từ Cung gây tranh luận

Sau khi trailer Hoàng hậu cuối cùng công bố ngày 7/7, bên cạnh những tranh luận về diễn xuất và tạo hình của dàn diễn viên, phim tiếp tục gây chú ý khi trang phục của nhân vật có một số chi tiết chưa phù hợp.

Nhà sưu tập cổ vật, nhà nghiên cứu độc lập về mỹ thuật triều Nguyễn La Quốc Bảo cho rằng đoàn phim đã sử dụng lễ phục Nhật bình không đúng quy chuẩn dành cho nhân vật Hoàng thái hậu.

Trang phục của nhân vật bị nhận xét không phù hợp.

Theo anh, lễ phục của Hoàng thái hậu có những chi tiết riêng biệt để thể hiện địa vị cao nhất trong hậu cung. Trong khi đó, bộ trang phục xuất hiện trong trailer lại được cho là mô phỏng lễ phục của Mỹ Lương Công chúa với tông màu cam và các chi tiết bất hợp lý.

“Lễ phục nhật bình Hoàng thái hậu phải là màu vàng, cổ thêu 9 con phụng tỏ rõ danh phận cao quý bậc nhất. Phim lại sử dụng áo nhật bình mô phỏng lễ phục của Mỹ Lương công chúa - chị cả vua Thành Thái, có màu cam, cổ áo chỉ thêu 7 con phụng. Thực tế bà Mỹ Lương được phong lên Trưởng công chúa, là chị của vua Thành Thái và cô của vua Bảo Đại nên cổ áo được đặc cách thêu 9 con phụng thay vì 7”, chuyên gia La Quốc Bảo nói.

Chuyên gia cũng nhận xét khâu xử lý dải ngũ sắc trên trang phục còn thiếu chỉn chu, chỉ lật mặt trong và khâu lại thay vì chăm chút kỹ để che các chi tiết không phù hợp. Đây cũng là điểm đáng tiếc đối với một dự án đã có nhiều năm chuẩn bị.

Để làm rõ quan điểm, anh dẫn chứng lễ phục Nhật bình của Đoan Huy Hoàng thái hậu (Đức Từ Cung, tên thật Hoàng Thị Cúc), được tấn phong năm 1926.

Lễ phục Nhật bình của Đoan Huy Hoàng thái hậu (Đức Từ Cung, tên thật Hoàng Thị Cúc) được lưu giữ tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Bộ lễ phục màu vàng với cổ thêu 9 con phụng hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Theo anh, hiện vật cùng nguồn tư liệu về bộ lễ phục này khá đầy đủ, vì vậy việc phục dựng trang phục lịch sử hoàn toàn có cơ sở tham khảo.

Bên cạnh tranh cãi về lễ phục của Hoàng thái hậu, một số ý kiến cũng cho rằng phục trang của hai nhân vật trung tâm là vua Bảo Đại và Nam Phương hoàng hậu chưa thuyết phục.

Trang phục của hai nhân vật liên tục chuyển đổi giữa Việt phục, lễ phục và Âu phục nhưng còn nhiều chi tiết mang hơi hướng hiện đại, từ chất liệu, kỹ thuật may đến tạo hình.

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Đức Bình cũng cho rằng trong poster phim, một số chi tiết ở phục trang cho thấy sự thiếu chỉn chu. Vai áo của vua Bảo Đại chưa được làm phẳng, trong khi phần cổ áo của diễn viên Tăng Thanh Hà - vai Nam Phương hoàng hậu - xử lý chưa tinh tế.

Những nhận định trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm và tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ đồng tình với ý kiến của nhà nghiên cứu, đồng thời yêu cầu ê-kíp cần có lời giải thích.

"Đợi bài giải thích của ê-kíp làm phim", "Mới xem sơ qua trailer đã thấy ê-kíp thiếu sự đầu tư nghiêm túc về trang phục", "Đoàn làm phim nên tôn trọng chất xám của khán giả, chứ đừng làm cho có", "Làm phim lịch sử mà không hiểu biết về lịch sử thì đừng làm", "Hoa tai của Hoàng thái hậu cũng không đúng thời kỳ", "Phim Việt thường chú trọng diễn viên nổi tiếng hơn là độ chính xác về bối cảnh, trang phục và văn hóa"... là một số bình luận của khán giả dưới bài đăng của nhà nghiên cứu La Quốc Bảo.

Quá sớm để đánh giá

Tuy nhiên, không ít ý kiến bênh vực tác phẩm. Nhiều khán giả cho rằng chưa nên vội vàng đưa ra những bình luận quá gay gắt, vùi dập một bộ phim còn chưa ra rạp.

Trao đổi với PV Tiền Phong, nhà thiết kế chuyên phục dựng cổ phục Nguyễn Đức Lộc cho rằng còn quá sớm để kết luận Hoàng hậu cuối cùng mắc sạn về phục trang khi bộ phim mới chỉ công bố trailer.

Poster chính thức do nhà sản xuất công bố.

Xét tổng thể, màu sắc, bối cảnh và trang phục trong trailer được đầu tư khá chỉn chu, cho thấy ê-kíp có sự chuẩn bị và tham vấn chuyên gia. "Phim chưa ra rạp mà đã vội kết luận sai sử là đánh giá quá sớm. Thay vì chỉ nhằm từng chi tiết nhỏ, nên nhìn vào tổng thể những gì ê-kíp đã làm được", ông nói.

Về tranh cãi xoay quanh việc nhân vật Hoàng thái hậu mặc trang phục màu cam, ông Nguyễn Đức Lộc cho rằng chi tiết này chưa hẳn sai.

Trang phục Nhật Bình của hoàng thái hậu trong thực tế không chỉ có màu vàng mà còn có màu cam, màu sắc cũng đa dạng tùy theo các loại thường phục, tiện phục. Đồng thời, điện ảnh có ngôn ngữ riêng nên có thể điều chỉnh để phục vụ ý đồ nghệ thuật.

Lấy ví dụ về phim Hoàng hậu cuối cùng , ông cho rằng nhân vật Đức Từ Cung mặc màu cam là dụng ý của ê-kíp nhằm tạo sự phân biệt với hai nhân vật Thái hậu bậc trưởng bối mặc màu vàng.

"Đây là một dụng ý nghệ thuật hoàn toàn có thể chấp nhận được", nhà thiết kế nhận định.

Chuyên gia cũng cho rằng những tranh luận về phim cổ trang là tín hiệu tích cực, giúp nhà sản xuất đầu tư nghiêm túc hơn. Tuy nhiên, ông mong cả ê-kíp lẫn khán giả giữ tinh thần cầu thị để góp phần tạo động lực cho các dự án phim lịch sử trong tương lai.

Dòng phim lịch sử đang có nhiều cơ hội để các nhà làm phim khai thác, nhưng cũng rất cần thận trọng. Tuy nhiên, giữa bối cảnh thị trường khốc liệt lại có quá nhiều "món ăn" tương tự, những tác phẩm thực sự chỉn chu về kịch bản, hình ảnh và cách kể chuyện mới có thể trụ lại trong cuộc đua này.

Tăng Thanh Hà là tâm điểm tranh luận khi phim vừa công bố dàn diễn viên.

Thách thức của phim lịch sử còn đến từ bối cảnh. Việc tái hiện không gian, không khí của thời kỳ lịch sử nhất định là bài toán không đơn giản. Với một câu chuyện lịch sử, nhà làm phim phải "đi trên dây” - một thử thách lớn đối với người làm sáng tạo.

Yêu cầu đặt ra là vừa bám sát yếu tố lịch sử, đảm bảo tính chính xác, vừa phải giữ được sự sáng tạo để câu chuyện vẫn hấp dẫn.