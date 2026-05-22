VTV bị 70 kênh và hội nhóm mạo danh, sử dụng hình ảnh cho mục đích bất hợp pháp

VTV bị 70 kênh và hội nhóm mạo danh, sử dụng hình ảnh trái phép

Phía Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cho biết, theo thống kê sơ bộ, hiện có gần 70 kênh và hội nhóm trên Facebook, TikTok đang sử dụng trái phép tên gọi, logo, hình ảnh của VTV cho các mục đích bất hợp pháp.

Nhiều nhóm công khai có quy mô lớn với hàng chục nghìn thành viên, hàng trăm nghìn người theo dõi thường xuyên đăng tải các nội dung sai lệch, quảng cáo trái phép; nguy hiểm hơn là phát tán các nội dung xuyên tạc, kích động, bôi nhọ và thù địch.

Một số trang mạo danh VTV trên mạng xã hội. Ảnh: VTV

“Chỉ cần tìm kiếm trên một nền tảng mạng xã hội, người dùng có thể dễ dàng nhìn thấy hàng loạt kênh giả mạo lấy ảnh đại diện là logo của Đài Truyền hình Việt Nam, đặt tên kênh tương tự hoặc na ná các chương trình của VTV và thường xuyên đăng tải lại các tin tức do VTV sản xuất.

Điều đáng nói, nhờ lợi dụng uy tín và niềm tin của công chúng dành cho VTV, những kênh giả mạo này đã nhanh chóng chiếm được lòng tin, khiến nhiều người xem lầm tưởng đó là thông tin chính thống nên chủ động theo dõi và tương tác”, phía VTV nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hồng Dân - Trưởng phòng Bản quyền thuộc Ban Chương trình, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa của VTV rồi dùng công nghệ AI để bóp méo, cắt ghép, lồng ghép thông tin không chính xác nhằm lừa đảo hoặc phục vụ mục đích cá nhân; đồng thời lập ra các trang, nhóm mạo danh nhằm mục đích xấu, mang tính kích động, chia rẽ và chống phá.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, thực trạng giả mạo báo chí đã xuất hiện từ khi Internet ra đời. Tuy nhiên, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok hay YouTube, việc giả mạo trở nên đơn giản hơn, đối tượng xấu chỉ cần tạo ra một hình ảnh giả mạo là có thể gây nhầm lẫn.

Hệ lụy là người dùng lầm tưởng đó là thông tin chính thống. Đến khi phát hiện ra đây là thông tin sai lệch, bịa đặt, công chúng lại quay sang quy lỗi cho tên tuổi, thương hiệu của các cơ quan báo chí bị mạo danh thay vì nhận ra bản chất lừa đảo của tài khoản giả mạo.

Nhiều trang ngang nhiên sử dụng logo, hình ảnh, tên gọi của VTV cho các mục đích bất hợp pháp. Ảnh: VTV

"Các thông tin sai lệch mang logo VTV, VOV hay các cơ quan báo chí khác thì điều quan trọng nhất, nguy hiểm nhất đó là mất niềm tin", ông Lê Quốc Minh nhận định.

Thay vì chủ động tìm hiểu xem đây có phải nguồn xác tín hay không, người đọc dễ kết luận rằng cơ quan báo chí chính thống đưa tin sai. Nguy hiểm hơn, hệ lụy này sẽ ăn sâu vào tâm lý nhận thức, khiến công chúng hoài nghi ngay cả khi các cơ quan chính thống đưa ra những thông tin đúng đắn sau đó.

Nhà báo Lê Quốc Minh cảnh báo nguy cơ lớn nhất từ làn sóng tin giả hiện nay không chỉ là sự hoài nghi thông thường mà là việc đẩy công chúng vào trạng thái không còn tin vào bất cứ điều gì.

"Khi người ta không tin gì cả thì rất khó để báo chí tuyên truyền hiệu quả những đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước", nhà báo Lê Quốc Minh khẳng định.

Đây không còn là vấn đề vi phạm bản quyền hay thương hiệu của riêng một cơ quan nào mà phản ánh sự vi phạm diện rộng trên không gian mạng. Bằng cách sao chép một vài bản tin, gắn logo quen thuộc, các đối tượng đã dựng nên một vỏ bọc hoàn hảo để thao túng tâm lý đám đông, mở đường cho các hành vi lừa đảo trực tuyến.

Theo phân tích của ông Nguyễn Đăng Quỳnh - Tổng Giám đốc Công ty truyền thông Vitamin Group, thuật toán của các mạng xã hội luôn ưu tiên đề xuất những thương hiệu có độ nhận diện cao và uy tín lâu đời. Do đó, hệ thống kênh mới càng giống VTV thì tỷ lệ được đề xuất càng cao, thời gian người xem ở lại tương tác nhiều hơn, khiến thông tin giả mạo càng dễ dàng lan truyền rộng rãi.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Danh Huế, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty luật Hừng Đông khẳng định, hành vi sử dụng thương hiệu, hình ảnh của VTV để đưa thông tin sai sự thật, xấu độc gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân hoặc ảnh hưởng đến trật tự an ninh chính trị là hành vi có dấu hiệu tội phạm và người vi phạm hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Việt Nam hiện nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ người dùng mạng xã hội cao trên thế giới. Theo báo cáo Digital 2026, nước ta hiện có khoảng 85,6 triệu người dùng Internet, tương đương với hơn 84% dân số. Bên cạnh cơ hội tiếp cận thông tin nhanh chóng, người dùng đang phải đối mặt với nguy cơ nhiễu loạn thông tin từ các hình thức giả mạo tinh vi.Đáng lo ngại, nhiều đối tượng đã lợi dụng hình ảnh uy tín của các cơ quan báo chí chính thống để lập fanpage, kênh nội dung đăng tải thông tin sai lệch nhằm câu view trục lợi, thậm chí xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước.