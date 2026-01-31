Hòa Minzy khóc nhắn nhủ con trai khi thắng lớn tại Làn Sóng Xanh 2025

Lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025 vừa diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), quy tụ đông đảo nghệ sĩ. Vượt qua những cái tên gồm Đông Nhi, Văn Mai Hương, Phương Mỹ Chi và Min, Hòa Minzy đã xuất sắc giành được danh hiệu "Nữ ca sỹ của năm" với 41,7% lượt bình chọn.

Đứng trên sân khấu nhận giải, Hòa Minzy nghẹn ngào, không giấu được xúc động. Nữ ca sỹ cho biết kể từ giải "Nữ ca sỹ được yêu thích nhất" tại Làn Sóng Xanh năm 2023, cô đã luôn ước ao sẽ chạm tay tới giải thưởng "Nữ ca sỹ của năm".

"Trong suốt hành trình làm nghề của tôi, giải Làn Sóng Xanh là một điều gì đó rất quan trọng. Tôi luôn cố gắng để được mọi người ghi nhận. Ngày hôm nay có cả gia đình và con trai của tôi ngồi bên dưới. Tôi chỉ muốn nói một điều với con đó là: 'Bo ơi mẹ làm được rồi'. Tôi sẽ tiếp tục phấn đấu và mong khán giả sẽ tiếp tục yêu thương", nữ ca sỹ nói.

Hòa Minzy ẵm trọn 7 chiếc cúp tại Làn Sóng Xanh 2025.

Tại mùa giải năm nay, Hòa Minzy cũng chính là cái tên tạo dấu ấn mạnh mẽ nhất khi liên tiếp được xướng tên ở nhiều hạng mục quan trọng. Với ca khúc Bắc Bling, cô đã đem về 7 chiếc cúp danh giá ở các giải thưởng gồm "Nữ ca sỹ của năm", "MV của năm", "Ca khúc được yêu thích nhất trên radio", "Sự kết hợp xuất sắc nhất", "Ca khúc của năm", "Hòa âm phối khí" và "Top 10 ca khúc được yêu thích nhất".

Ở hạng mục "Nam ca sỹ của năm", Soobin đã vượt qua Đức Phúc, Tùng Dương với chiến thắng thuyết phục (63,5%). Hạng mục "MV của năm" được trao cho Made in Vietnam của nhóm DTAP.

Năm nay, Làn Sóng Xanh vinh danh diva Hồng Nhung và ca sỹ Quang Linh ở giải thưởng “Thành tựu” vì những đóng góp, cống hiến cho âm nhạc Việt Nam nói chung và Làn Sóng Xanh nói riêng.

Quang Linh và Hồng Nhung nhận giải "Thành tựu Làn Sóng Xanh".

Trước đó, giải thưởng này từng được trao cho Lam Trường, Phương Thanh (2021); Đan Trường - Cẩm Ly (2022); Mỹ Linh (2023); nhạc sĩ Dương Thụ và Bảo Chấn (2024).

Kết quả lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025 - Giải thành tựu Làn Sóng Xanh: Quang Linh - Hồng Nhung - Top 10 ca khúc được yêu thích nhất: 1. Bắc Bling (Bắc Ninh) - Hòa Minzy x NS Xuân Hinh x Tuấn Cry 2. Phép Màu - Mounter x MAYDAYs, Minh Tốc 3. Dù Cho Tận Thế (vẫn yêu em) - ERIK 4. Tái Sinh - Tùng Dương 5. Ếch Ngoài Đáy Giếng - Phương Mỹ Chi 6. Dancing In The Dark - SOOBIN 7. Kho Báu - (S)TRONG Trọng Hiếu x Rhymastic 8. Còn Gì Đẹp Hơn - Nguyễn Hùng 9. Lễ Đường - KAI ĐINH 10. Nước Mắt Cá Sấu - HIEUTHUHAI x Kewtiie - Bài hát hiện tượng: Còn gì đẹp hơn - Nguyễn Hùng - Ca khúc của năm: Bắc Bling (Bắc Ninh) - Hòa Minzy x NS Xuân Hinh x Tuấn Cry - Sự kết hợp xuất sắc: Bắc Bling (Bắc Ninh) - Hòa Minzy x NS Xuân Hinh x Tuấn Cry - Ca khúc nhạc phim được yêu thích nhất: Phép Màu (Đàn Cá Gỗ OST) - Mounter x MAYDAYs, Minh Tốc - Hòa âm phối khí: Masew - Bắc Bling (Bắc Ninh) - Nhà sản xuất của năm: SlimV - Live Concert All Rounder SOOBIN - Gương mặt mới xuất sắc: Nguyễn Hùng - Ca sỹ đột phá: Phương Mỹ Chi - Ca khúc được yêu thích trên radio: Bắc Bling (Bắc Ninh) - Hòa Minzy x NS Xuân Hinh x Tuấn Cry - Giải thưởng đặc biệt: Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình (Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung) - Nguyễn Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Đông Dương - MV của năm: Bắc Bling (Bắc Ninh) - Hòa Minzy x NS Xuân Hinh x Tuấn Cry - Album của năm: Made In Vietnam - DTAP - Nữ ca sỹ rapper được yêu thích nhất: Lyhan - Nam ca sỹ rapper được yêu thích nhất: Quang Hùng MasterD - Nữ ca sỹ/rapper của năm: Hòa Minzy - Nam ca sỹ/rapper của năm: Soobin