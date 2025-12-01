Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Nhung hát trong đêm Nghĩa tình phương Nam, nhận về 25 tỷ ủng hộ đồng bào vùng lũ

Tối 30/11, tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TPHCM phối hợp cùng Đảng ủy - UBND phường An Khánh (TPHCM) tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Nghĩa tình phương Nam 2025. Đây là sự kiện văn hóa thiện nguyện quy mô lớn nhằm gây quỹ hỗ trợ đồng bào chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai, bão lũ trong năm 2025, thông qua Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam.

Đến dự chương trình có Đại tướng Lê Hồng Anh - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, ông Lê Hải Bình - Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Thanh Lâm - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, ông Trương Thanh Hoài - Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Lãnh đạo TPHCM có ông Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, ông Dương Anh Đức - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, ông Phạm Thành Kiên - Trưởng Ban tổ chức Thành ủy TPHCM.

Năm 2025, thiên tai và bão lũ đã để lại những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân tại nhiều địa phương. Với tinh thần Lá lành đùm lá rách, chương trình Nghĩa tình phương Nam 2025 được tổ chức không chỉ là một không gian thưởng thức nghệ thuật đẳng cấp, mà còn là cầu nối để các nghệ sĩ, doanh nghiệp và khán giả TPHCM cùng chung tay chia sẻ khó khăn với cộng đồng.

Toàn bộ số tiền vận động và đóng góp từ đêm nhạc được chuyển trực tiếp vào Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam để thực hiện các hoạt động cứu trợ, tái thiết nhà cửa và sinh kế cho bà con vùng lũ, đảm bảo tính minh bạch và thiết thực nhất.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng tốp ca trình bày bài hát Quê hương mở màn đêm nhạc thiện nguyện.

Chương trình Nghĩa tình phương Nam 2025 có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Thanh Thảo, Cẩm Vân, Khắc Triệu, Jimmii Nguyễn, Lê Hiếu, Uyên Linh, Trung Quân Idol, Giang Hồng Ngọc, MTV Band, Cece Trương, Jack Long, Phương Diễm Huyền, Ôn Vĩnh Quang, Thu Hằng, Nguyễn Kiều Oanh.

Các giọng ca Jimmii Nguyễn, Uyên Linh, Ôn Vĩnh Quang góp những tiết mục dạt dào tình cảm tại chương trình.

Ca sĩ Hồng Nhung thể hiện ca khúc Giọt sương trên mi mắt.

Hai giọng ca gạo cội Cẩm Vân - Khắc Triệu với nhạc phẩm Thương nhau ngày mưa.

Trung Quân Idol tham gia đêm nhạc.

Hồng Nhung và Đàm Vĩnh Hưng gửi lời ca tiếng hát góp thêm tiếng nói kêu gọi cộng đồng chung tay san sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ lụt.

Các ca sĩ, nghệ sĩ tham gia chương trình cùng hòa vang ca khúc khép lại đêm nhạc nghĩa tình.

Đến với chương trình, ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương - nói rất thương cảm khi chứng kiến những hình ảnh bà con gồng mình trong thiên tai, bão lũ. Do vậy, ông và doanh nghiệp của mình đã lập tức chung tay ủng hộ đồng bào. Ông bày tỏ muốn góp sức chuyển tấm lòng của đồng bào miền Nam ra với đồng bào hiện bị ảnh hưởng của bão lụt ở miền Trung.

“Sau khi hội ý với hội đồng quản trị và gia đình, chúng tôi sẽ trích từ tiền mừng lễ cưới của con gái Thảo Tiên sắp tới số tiền 6 tỷ đồng đóng góp vào chương trình để gửi đến đồng bào miền Trung”, ông chia sẻ.

Cuối đêm nhạc xúc động, ấm áp này, ban tổ chức thông báo đã tiếp nhận sự ủng hộ của đông đảo doanh nghiệp, mạnh thường quân với số tiền tổng cộng 25,01 tỷ đồng.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn đón nhận lẵng hoa tri ân từ ông Từ Lương - Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM và ban tổ chức tặng hoa tri ân các đơn vị chung tay ủng hộ đồng bào. Ảnh: Ngô Tùng.