Dàn diễn viên 'Người thổi tù và hàng tổng' sau 25 năm

Người thổi tù và hàng tổng là series của đạo diễn Phi Tiến Sơn, khắc họa hình ảnh người vùng nông thôn Bắc Bộ những năm 1990. Với lối kể chuyện dung dị, giàu tính đời sống và dàn diễn viên “như bước ra từ làng quê”, bộ phim nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Quốc Tuấn, Ngọc Tuyết, Khánh Huyền, Hán Văn Tình, Văn Hiệp… Sau 25 năm kể từ ngày lên sóng, cuộc sống hiện tại của dàn nghệ sĩ đã có nhiều đổi thay.

Diễn viên Quốc Tuấn

Nhắc đến bộ phim, khán giả khó có thể quên hình ảnh trưởng thôn Kiên - một người đàn ông chân chất, nhiệt tình, hết lòng vì việc chung nhưng lại có phần “lép vế” trước vợ. Chính sự gần gũi, tự nhiên trong diễn xuất đã giúp Quốc Tuấn ghi dấu trong lòng khán giả.

Đây cũng là vai diễn có ấn tượng đậm nét của Quốc Tuấn trong sự nghiệp. Bởi suốt nhiều năm qua, dù ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ nhưng nam diễn viên vẫn nhận được tình cảm đặc biệt của khán giả, được nhiều người nhớ và gọi là Người thổi tù và hàng tổng.

Diễn viên Quốc Tuấn trong vai trưởng thôn Kiên.

Trước Người thổi tù và hàng tổng, Quốc Tuấn khẳng định tên tuổi qua loạt tác phẩm phim truyền hình như: 12A và 4H, Người thừa của dòng họ, Chuyện tình người lính… Anh là gương mặt diễn viên được yêu mến ở miền Bắc thập niên 90. Ngoài vai trò diễn viên, anh còn thử sức khi đạo diễn bộ phim Trái tim kiêu hãnh.

Thăng hoa trong sự nghiệp diễn xuất nhưng chuyện đời tư của Quốc Tuấn có nhiều thăng trầm. Anh kết hôn ở độ tuổi 39 và đón con trai đầu lòng vào hai năm sau.

Tuy nhiên, con trai anh - bé Bôm không may mắc chứng Apert (bệnh xương cứng sớm cục bộ, hẹp đường thở) - căn bệnh hiếm gặp trên thế giới (tỉ lệ 1/160.000 người). Và hành trình anh bên bé Bôm "chiến đấu" với bệnh hiểm nghèo của bé đã khiến nhiều ngưỡng mộ và rơi nước mắt.

Trải qua một hành trình dài với bao vất vả, gian nan để chữa trị cho con trai, hiện sức khỏe của Bôm (tên thật Nguyễn Anh Tuấn) đã cải thiện, tốt hơn, có thể hòa nhập và sinh hoạt như người bình thường.

Diễn viên Quốc Tuấn và con trai.

Suốt hơn 20 năm, hai cha con đã cùng nhau trải qua hơn 11 ca phẫu thuật lớn nhỏ. Có những giai đoạn, bệnh viện trở thành “ngôi nhà thứ hai”. Không chỉ chữa bệnh, anh còn kiên trì nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc cho con khi nhận ra năng khiếu đặc biệt của cậu bé.

Năm 2017, con trai anh được nhận vào khoa Jazz của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam – một cột mốc đầy xúc động sau hành trình dài gian nan. Câu chuyện của Quốc Tuấn không chỉ là câu chuyện của một nghệ sĩ mà còn là biểu tượng của nghị lực và tình phụ tử.

Những năm gần đây, anh dần trở lại màn ảnh với các dự án như Cu li không bao giờ khóc, Mưa trên cánh bướm, Mùi phở.... Anh lựa chọn kịch bản kỹ lưỡng, không chạy theo danh tiếng hay thù lao, mà ưu tiên những dự án có giá trị nghệ thuật.

Nói về cát-sê, anh nói không đặt nặng. Đối với phim nghệ thuật, nghệ sỹ thì chỉ yêu cầu mức đủ để tái sản xuất. Với các phim thương mại, anh nói may mắn được các đoàn đánh giá tốt, trả thù lao xứng đáng để không phải lo nghĩ gì.

Diễn viên Khánh Huyền

Trong phim Người thổi tù và hàng tổng, diễn viên Khánh Huyền vào vai Thơm - vợ của trưởng thôn Kiên. Nhân vật Thơm là một người hay bắt nạt chồng nhưng thực chất sống rất tình cảm. Đến nay, khán giả vẫn nhắc đến Khánh Huyền với vai diễn Thơm trong bộ phim.

Diễn viên Khánh Huyền trong vai vợ trưởng thôn Kiên.

Ít ai biết, cô nhận vai này khi vừa sinh con đầu lòng. Ban đầu, chính cô cũng bất ngờ với hình ảnh cô nông thôn đã có chồng, chua ngoa, đanh đá, hài hài, hóm hóm… Điều này khác hẳn với những vai người con gái thành phố, hiền lành, nhẹ nhàng trước đó của cô. Sau sự thuyết phục của đạo diễn Phi Tiến Sơn, cô đã nhận lời và thành công ngoài mong đợi.

Nói về cát-sê của phim thời điểm đó, Khánh Huyền cho biết, là nhân vật thứ chính nên cô được trả 400 nghìn một tập. Bộ phim Người thổi tù và hàng tổng có 5 tập, dài hơn so với nhiều phim truyền hình thời ấy.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Khánh Huyền tạm rút lui khỏi showbiz để kết hôn với một doanh nhân. Họ có hai người con trước khi "đường ai nấy đi" vì không thể hòa hợp. Bốn năm sau, nữ diễn viên kết hôn lần nữa với người chồng làm trong lĩnh vực truyền thông.

Sau đó, Khánh Huyền chuyển vào TP.HCM sinh sống, dần rời xa màn ảnh phía Bắc. Cô chuyển hướng sang làm MC và chỉ nhận lời tham gia phim khi thực sự phù hợp, như Gạo nếp gạo tẻ 2 hay Giấc mơ của mẹ.

Diễn viên Khánh Huyền đẹp mặn mà.

Nói về lý do ít đóng phim hơn trước, Khánh Huyền cho biết, hiện tại cô gắn bó với nghề MC nhiều hơn. Còn về phim ảnh, hiện tại cô muốn nhường lại sân khấu cho các bạn trẻ, để lui về làm hậu phương, trong vai trò một người mẹ. Chỉ khi nào nhận được lời mời từ đạo diễn thân thiết hoặc quá yêu thích một vai diễn nào đó, cô mới đồng ý tham gia.

Năm 2025, cô vừa tái xuất sóng giờ vàng VTV với vai bà Lý trong Gió ngang khoảng trời xanh. Ở tuổi 55, nữ diễn viên vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung.

Những nghệ sĩ gạo cội đã ra đi mãi mãi

Nghệ sỹ Ngọc Tuyết

Nhân vật bà Thìn do nghệ sĩ Ngọc Tuyết thể hiện là một trong những điểm nhấn thú vị của phim. Đó là hình ảnh người phụ nữ buôn bán lanh lợi, thực dụng nhưng cũng rất “đời”, phản ánh một lớp người trong giai đoạn kinh tế chuyển đổi.

Bà Thìn với tính cách đanh đá, ghê gớm khiến nhiều khán giả “ghét lây” sang cả diễn viên. Tuy nhiên, Ngọc Tuyết từng hài hước chia sẻ: ngoài đời, nếu gặp một “bà Thìn” thực sự, chính bà cũng tránh xa.

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết trong vai bà Thìn đanh đá, sắc sảo.

Nét duyên của nhân vật "bà cô trưởng thôn" cũng khiến không ít khán giả "si mê". Nghệ sỹ Ngọc Tuyết từng chia sẻ: "Có khán giả yêu thích vai diễn, yêu thích phim nên sau đó đã tặng tôi cái tù và được mỹ nghệ rất đẹp. Đến giờ tôi vẫn treo trang trọng trong nhà".

Ngoài ra, khán giả nhớ tới bà qua hàng loạt vai diễn chanh chua, ghê gớm, mưu mẹo trong Lập nghiệp, Người đất cảng, Gặp nhau cuối tuần… Dù thường hóa thân thành những nhân vật “đáng ghét” trên màn ảnh, ngoài đời bà lại là người gần gũi, cởi mở và giàu tình cảm.

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết qua đời vào ngày 30/4/2026, sau thời gian điều trị bệnh tai biến, hưởng thọ 88 tuổi.

NSƯT Văn Hiệp

Nghệ sĩ Văn Hiệp đảm nhận vai trưởng thôn Hoạt, nhân vật mang lại nhiều tiếng cười nhẹ nhàng, duyên dáng. Ông nổi tiếng với những vai nông dân hiền lành, chất phác, đậm chất Bắc Bộ. Ngoài phim truyền hình, Văn Hiệp còn thành công ở mảng kịch nói.

Sự nghiệp của nghệ sĩ Văn Hiệp gắn liền với những vai nông dân chân chất, hiền hòa. Ở bất cứ vai nào, ông cũng tạo nên màu sắc riêng cho nhân vật bởi nét diễn dí dỏm, hài hước nhưng cũng đầy sâu sắc.

NSƯT Văn Hiệp.

Dù mang lại tiếng cười cho khán giả, cuộc sống của ông lại không mấy suôn sẻ. Vợ đi xuất khẩu lao động, một mình ông nuôi con trong điều kiện kinh tế khó khăn. Những năm cuối đời, ông chống chọi với bệnh tật trong hoàn cảnh không mấy dư dả.

Tháng 4/2013, ông qua đời vì bệnh ung thư phổi, hưởng thọ 71 tuổi. 6 tháng sau khi mất, cố nghệ sĩ Văn Hiệp được phong danh hiệu NSƯT vì những đóng góp của ông cho nghệ thuật nước nhà.

Nghệ sĩ Hán Văn Tình

Nghệ sĩ Hán Văn Tình đóng vai Trương Tuần trong phim. Nhân vật của ông là một lão nông dân có vẻ ngoài dữ tợn nhưng hiền lành và tận tụy với gia đình.

Nghệ sĩ Hán Văn Tình.

Trương Tuần cùng vai Quềnh trong Đất và người là hai vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp nghệ thuật của nghệ sĩ. Sau bộ phim, nam diễn viên cũng tiếp tục góp mặt vào nhiều dự án khác và đều nhận được sự yêu mến của khán giả

Năm 2016, Hán Văn Tình qua đời ở tuổi 59 vì bệnh ung thư. Sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc thương, nhưng những vai diễn của ông vẫn sống mãi như một phần ký ức của khán giả yêu phim truyền hình Việt..