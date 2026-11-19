Mới đây, Trần Khải Lâm được bắt gặp đang quay nội dung tại một nhà hàng Nhật Bản ở Macau. Một số người hâm mộ đã tiến đến xin chụp ảnh cùng nữ diễn viên.

Trong những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, cư dân mạng nhận ra Trần Khải Lâm không đeo nhẫn cưới, cả khi quay hình lẫn lúc chụp ảnh với người hâm mộ. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý và làm dấy lên những bàn luận về cuộc sống hôn nhân của cô.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn trên đường phố, Trần Khải Lâm từng hài hước chia sẻ rằng cô kết hôn khá sớm, khi mới 27 tuổi. Nữ diễn viên nói hiện tại chỉ có thể trải nghiệm cuộc sống độc thân thông qua những người bạn chưa lập gia đình.

Thậm chí, khi trò chuyện với một nữ phóng viên 29 tuổi, cô còn vui vẻ khuyên người này nên kết hôn ở tuổi 36 để có thêm thời gian tận hưởng chuyện hẹn hò.

Trần Khải Lâm và Trịnh Gia Dĩnh kết hôn năm 2018. Nam diễn viên hơn vợ 22 tuổi. Cặp đôi hiện có ba con trai là Rafael (7 tuổi), Yannick (6 tuổi) và Carlos (3 tuổi).

Những năm gần đây, Trần Khải Lâm phát triển công việc kinh doanh và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Cô xây dựng được lượng người theo dõi đáng kể, đồng thời thường xuyên chia sẻ hình ảnh về công việc và cuộc sống gia đình.

Trần Khải Lâm chụp hình nhưng không đeo nhẫn cưới.

Trong khi đó, Trịnh Gia Dĩnh ít tham gia các dự án phim hơn so với giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Sự khác biệt trong hoạt động nghề nghiệp của hai vợ chồng cũng là một trong những chủ đề được cư dân mạng quan tâm.

Tuy nhiên, việc không đeo nhẫn cưới không đồng nghĩa với những bất ổn trong hôn nhân. Một số ý kiến cho rằng nữ diễn viên có thể tháo nhẫn khi làm việc hoặc để tránh thất lạc trong quá trình quay hình.

Trên thực tế, Trần Khải Lâm cũng từng xuất hiện trong nhiều bức ảnh trên Instagram mà không đeo nhẫn cưới. Vì vậy, chi tiết này chưa đủ để đưa ra nhận định về tình trạng hôn nhân của cặp đôi.

Trần Khải Lâm sinh năm 1991, đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 2013 và Hoa hậu Hoa kiều quốc tế năm 2014. Cô hoạt động trong nhiều lĩnh vực như diễn xuất, dẫn chương trình và sáng tạo nội dung.

Trần Khải Lâm có cuộc hôn nhân với chồng hơn 22 tuổi.

Nữ diễn viên xuất thân trong một gia đình giàu có. Cha cô là doanh nhân Trần Quý Cường, được truyền thông địa phương gọi là “vua bất động sản” nhờ sở hữu nhiều bất động sản thương mại. Gia đình cô được cho là có khối tài sản đáng kể từ hoạt động kinh doanh và cho thuê bất động sản.

Sau khi đăng quang, Trần Khải Lâm gia nhập TVB và tham gia một số bộ phim truyền hình như Raising the Bar, Captain of Destiny. Những năm gần đây, cô chuyển hướng sang kinh doanh và phát triển nội dung trên mạng xã hội, trở thành gương mặt có sức ảnh hưởng tại Hong Kong, với hơn 800.000 người theo dõi trên Instagram.

Chồng cô - Trịnh Gia Dĩnh, sinh năm 1969, là diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng. Anh ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như Cung tâm kế, Bộ bộ kinh tâm và Nộ hỏa nhai đầu. Năm 2011, vai diễn trong Nộ hỏa nhai đầu giúp anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng thường niên TVB và Giải thưởng Truyền hình châu Á.