Bị nhà thiết kế nam hôn vào cổ, nữ diễn viên giật mình kêu lên, dân mạng bức xúc

Nữ diễn viên Trung Quốc Giang Hân (43 tuổi), nổi tiếng với vai Hoa Phi trong bộ phim cổ trang đình đám Hậu cung Chân Hoàn truyện (2011), mới đây trở thành tâm điểm chú ý sau một tình huống bất ngờ tại sự kiện thời trang.

Sự việc xảy ra tại buổi trình diễn thời trang của thương hiệu cao cấp Trung Quốc M ESSENTIAL. Xuất hiện trong bộ trang phục cách tân màu đỏ thanh lịch, Giang Hân thu hút nhiều ánh nhìn khi đứng chụp ảnh cùng Mã Khải – giám đốc sáng tạo của thương hiệu.

Trong lúc cả hai đang tạo dáng trước ống kính, Mã Khải bất ngờ nghiêng người và hôn lên cổ nữ diễn viên.

Hành động đột ngột khiến Giang Hân giật mình, bật lên một tiếng kêu và theo phản xạ ngả người về phía sau. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục mỉm cười và tiến lại gần để hoàn thành phần chụp ảnh.

Giang Hân bất ngờ khi nhà thiết kế nam hôn vào cổ cô. Ảnh: M ESSENTIAL

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này sau đó lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Không ít cư dân mạng chỉ trích Mã Khải vì cho rằng anh có hành động thiếu chừng mực, không tôn trọng khoảng cách cá nhân. Một số người còn nhận xét rằng tại sự kiện, nhà thiết kế này chỉ ôm xã giao những nghệ sĩ khác, nên hành động thân mật bất ngờ với Giang Hân càng khiến họ khó hiểu.

Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng cả hai có thể vốn là bạn bè thân thiết. Mã Khải có lẽ chỉ định hôn má nữ diễn viên để chào hỏi, nhưng do chênh lệch chiều cao nên vô tình hôn trúng cổ cô.

Dù vậy, nhiều người vẫn cho rằng bất kể mối quan hệ thân thiết đến đâu, những hành động tiếp xúc cơ thể như vậy cũng cần có sự đồng thuận từ đối phương.

Bên cạnh những tranh luận về hành động của nhà thiết kế, Giang Hân nhận được nhiều lời khen vì cách xử lý tình huống khéo léo. Dù bị đặt vào tình huống bất ngờ và có phần khó xử, nữ diễn viên vẫn giữ được sự bình tĩnh, chuyên nghiệp trước đám đông.