Naomi Campbell bị cáo buộc dùng tiền từ thiện đi spa, ở khách sạn xa hoa

Ngày 26/9, sau cuộc điều tra kéo dài ba năm về các hoạt động tài chính của Fashion for Relief - tổ chức từ thiện do Naomi Campbell thành lập, Ủy ban Từ thiện Anh thông báo đã phát hiện "nhiều trường hợp sai phạm và quản lý yếu kém", chỉ có 8,5% tổng chi tiêu của quỹ được dành cho các mục đích từ thiện trong giai đoạn 5 năm kể từ 2016.

Siêu mẫu Naomi Campbell. Ảnh: Gamma-Rapho

Theo Guardian, báo cáo cho biết từ năm 2016 đến 2021, Fashion for Relief gây quỹ được gần 4,8 triệu bảng Anh từ các buổi trình diễn thời trang nhưng chỉ chuyển 389.000 bảng Anh cho các tổ chức đối tác.

Ủy ban cho biết hàng nghìn bảng Anh trong tổ chức từ thiện đã được chi vào những chuyến bay đắt tiền, phòng khách sạn sang trọng ở Cannes, cũng như các liệu pháp spa, chi phí thuốc lá cho Naomi Campbell. Phía Fashion for Relief giải thích chi phí khách sạn thường được một nhà tài trợ chi trả, do đó không phải là tiền của tổ chức, tuy nhiên cơ quan quản lý khẳng định không có bằng chứng nào cho điều này.

Naomi Campbell hiện bị cấm làm người ủy thác từ thiện ở Anh và xứ Wales trong 5 năm.

Phản hồi về việc này, siêu mẫu Anh cho biết cô "cực kỳ lo ngại" trước những cáo buộc của cơ quan quản lý. "Tôi không quản lý tổ chức từ thiện của mình mà trao quyền cho nhân viên pháp lý", Naomi nói với AP. "Chúng tôi đang điều tra để tìm hiểu mọi thứ diễn ra như thế nào. Mọi điều tôi làm và mọi xu tôi từng quyên góp đều dành cho tổ chức từ thiện".

Ủy ban, nơi đăng ký và quản lý các tổ chức từ thiện tại Anh và xứ Wales, cũng phát hiện người ủy thác của Naomi là Bianka Hellmich đã nhận trái phép khoảng 290.000 bảng Anh tiền quỹ cho các dịch vụ tư vấn. Bà đã bị tước bỏ tư cách người ủy thác trong 9 năm. Người ủy thác khác, Veronica Chou, bị cấm trong 4 năm.

Ngoài việc dùng sai mục đích tiền từ thiện, tổ chức của Naomi Campbell cũng bị cáo buộc quản lý tài chính và hồ sơ hỗn loạn, bao gồm không lưu giữ bằng chứng về hóa đơn, biên lai hoặc biên bản họp. Báo cáo cho biết tổ chức từ thiện này không có nhân viên toàn thời gian, thay vào đó đã chuyển các vấn đề hành chính và kế toán cho các cố vấn bên ngoài.

Fashion for Relief đã bị giải thể và xóa khỏi danh sách các tổ chức từ thiện vào tháng Ba năm nay. Ủy ban cho biết khoảng 344.000 bảng Anh đã được thu hồi và 98.000 bảng Anh trong quỹ đã được bảo vệ. Những khoản tiền này được quyên góp cho hai tổ chức từ thiện khác và giải quyết các khoản nợ chưa thanh toán.

Được thành lập năm 2005 sau cơn bão Katrina ở New Orleans, Fashion for Relief từng khẳng định hoạt động với mục đích đoàn kết ngành thời trang để xóa đói giảm nghèo, nâng cao sức khỏe và giáo dục bằng cách tài trợ cho các tổ chức khác và cung cấp nguồn lực cho các thảm họa toàn cầu. Trên website, tổ chức này cho biết đã trình bày các sáng kiến và dự án thời trang tại New York, London, Cannes, Moscow, Mumbai và Dar es Salaam, gây quỹ được hơn 15 triệu USD vì các mục đích tốt đẹp trên toàn thế giới.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]