Hình ảnh BTS “nung nóng” sân vận động Tottenham Hotspur khi thu hút 130.000 khán giả

Tạp chí Rolling Stone UK và tờ The Guardian đều chấm 5 sao cho 2 buổi biểu diễn của BTS tại Sân vận động Tottenham Hotspur, đánh dấu lần đầu tiên nhóm nhạc đình đám này trình diễn tại London sau 7 năm. (Ảnh: Big Hit Music)

Tờ Rolling Stone UK viết, khi xem BTS biểu diễn show đầu tiên tại Anh sau bảy năm, màn trình diễn của BTS với pháo hoa và dàn dựng sân khấu hoành tráng đến khó tin, và là tinh túy nhất của một nhóm nhạc nam được thiết kế tỉ mỉ để chinh phục trái tim người hâm mộ. (Ảnh: Big Hit Music)

Mở màn đầy mạnh mẽ, trang phục toàn màu đen, kính râm kiểu wrap-around và pháo hoa rực rỡ. (Ảnh: Big Hit Music)

Nhưng dần dần, không khí trở nên ấm áp và thoải mái hơn: các chàng trai nô đùa với hàng loạt ca khúc chuyển đổi từ rap mạnh mẽ đến pop ngọt ngào. (Ảnh: Big Hit Music)

Khán đài rung chuyển khi họ trình diễn ca khúc pha trộn giữa pop và rap Hooligan; ca khúc Like Animals, chịu ảnh hưởng từ Tame Impala, khẳng định tài năng của họ với những giai điệu ballad nhẹ nhàng và bay bổng, như thể được hát trực tiếp cho từng người trong số 62.000 khán giả có mặt. (Ảnh: Big Hit Music)

Những bản nhạc mạnh mẽ, dồn dập ở giữa buổi diễn là một sự giải phóng năng lượng đầy hứng khởi, và những bài hát bất ngờ không nằm trong danh sách biểu diễn thường lệ dường như làm hài lòng cả các thành viên trong nhóm, họ cười tươi và hát theo từng phần của nhau. (Ảnh: Big Hit Music)

BTS đã trình diễn các ca khúc “Hooligan,” “Normal” và “Body to Body” từ album mới nhất “Arirang,” và cũng thể hiện các bài hát hit như “Idol” (2018) và “Fire” (2016). (Ảnh: Big Hit Music)

Ban nhạc cho biết buổi hòa nhạc đã cho họ cơ hội ôn lại màn trình diễn tại sân Wembley vào 7 năm trước. (Ảnh: Big Hit Music)

Tạp chí Rolling Stone UK và tờ The Guardian đều chấm cho buổi hòa nhạc năm sao, trong đó Rolling Stone UK gọi buổi hòa nhạc là một “lễ đăng quang”. (Ảnh: Big Hit Music)

Tờ Times đã chấm điểm bốn sao cho buổi concert, gọi đó là “một phần tiếp theo đầy thoải mái và dễ chịu từ những ông vua của K-pop”. (Ảnh: Big Hit Music)

Trước đó, BTS đã có những buổi diễn thành công tại Seoul, Busan và làm "náo loạn" cả thành phố Las Vegas, Mỹ. (Ảnh: Big Hit Music)

Sau hai buổi diễn trên sân vận động Tottenham Hotspur, chuyến lưu diễn của BTS sẽ tiếp tục tại nhà thi đấu Allianz Arena ở Munich trong hai ngày 17-18/7, nơi nhóm nhạc này sẽ trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên biểu diễn tại địa điểm này. (Ảnh: Big Hit Music)

BTS sẽ biểu diễn tại Paris vào 2 ngày 17-18/7, tiếp theo là các buổi hòa nhạc tại khu vực Bắc Mỹ từ tháng 8. (Ảnh: Big Hit Music)

Ở Bắc Mỹ, BTS sẽ có buổi diễn tại New Jersey, Foxborough, Massachusetts; Baltimore; Arlington, Texas; Toronto; Chicago; và Los Angeles. (Ảnh: Big Hit Music)