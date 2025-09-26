Hệ lụy từ cờ bạc online quảng cáo "trá hình"

Chỉ 1 giây quyết định: bí mật và sự thật phía sau màn hình!

Nhóm Ngũ Hổ Tướng vừa bị cơ quan chức năng mời lên làm việc

Gần đây, nhiều người nổi tiếng liên tục bị "gọi tên" khi được cho là có hành vi quảng cáo cờ bạc "trá hình". Theo đó, logo hay hình ảnh, ký hiệu của nhiều trang web cờ bạc, cá độ online xuất hiện cùng nghệ sĩ trong các khoảnh khắc đời thường, sản phẩm âm nhạc một cách tự nhiên, giống như bao nhà tài trợ khác.

Sử dụng sức ảnh hưởng của người nổi tiếng, các trang web cờ bạc online này dễ dàng quảng bá đến người dân, khuyến khích họ tham gia chơi game nhận thưởng cực "khủng". Đáng nói, những hình thức này lại rất dễ phổ biến khi người chơi có thể tham gia ở bất cứ đâu, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet.

Trong sản phẩm âm nhạc gần nhất của mình và nhóm Ngũ Hổ Tướng, Ưng Hoàng Phúc bị cư dân mạng chỉ trích vì logo trang web cờ bạc xuất hiện công khai ở một phân cảnh. Tương tự, Sơn Tùng M-TP bị "réo tên" với hình ảnh diễn trong sự kiện FlyFest2024 mà một đơn vị (tạm gọi là A.) là nhà tài trợ kim cương. Thế nhưng, cư dân mạng nghi vấn A. là trang web cá cược bóng đá quốc tế.

Sơn Tùng M-TP gặp rắc rối vì diễn trong sự kiện do một đơn vị - nghi là website cá độ quốc tế - tài trợ.

Hình ảnh đời thường của nghệ sĩ cũng được "soi" kỹ. Trang Pháp bị cư dân mạng "đào lại" hình ảnh cô chụp cùng diễn viên Thùy Anh trong một khung cảnh với bóng bay có logo của một trang web cá độ. Không chỉ vậy, hai nữ nghệ sĩ còn thoải mái diện áo thun có logo website.

Nhiều trang web cờ bạc, cá độ online còn cài cắm hình ảnh một cách tinh vi và công khai như chạy pop-up trên web truyện sách online, đặt tên fanpage với chủ đề về động vật, đời sống nhưng sẽ đính kèm tên trang web cá độ,.... Mục đích đều là lợi dụng người theo dõi của page - vốn yêu thích chủ đề mà fanpage đăng tải - để tăng tính phổ biến. Người theo dõi vẫn cứ liên tục bấm like hình ảnh, bình luận tương tác mà không hề biết rằng mình đang tiếp tay cho việc quảng cáo cờ bạc "trá hình".

Hệ lụy nghiêm trọng: Nghệ sĩ mất hình ảnh

Cờ bạc, cá độ là tệ nạn xã hội cần được loại trừ và việc tiếp tay quảng cáo những hình thức này là vi phạm pháp luật. Vì quá dễ dàng tham gia và được quảng cáo theo nhiều kiểu, cờ bạc online len lỏi vào đời sống người dân, dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường. Không ít người rơi vào cảnh nợ nần, tán gia bại sản và gia đình tan vỡ chỉ vì "lỡ chơi một lần nhưng máu hơn thua nên càng chơi càng chết". Dù là online hay ngoài thực tế, cờ bạc đều là một trong những lý do gây ảnh hưởng an ninh xã hội, lừa đảo, trộm cắp tài sản,...

Nhiều công ty giải trí cũng gặp vấn đề với hành vi quảng cáo trá hình của các trang web cờ bạc, cá độ này. Hồi tháng 3-2025, công ty giải trí Vin8 từng phải dời lịch diễn Happy Day Concert chỉ vì poster chương trình biểu diễn của công ty bị website cờ bạc online sử dụng hình ảnh trái phép để quảng cáo.

Happy Day Concert bị website cờ bạc sử dụng hình ảnh trái phép

Theo phía công ty, công ty giải trí Vin8 và website cờ bạc này chỉ khác nhau ở 1 ký tự. "Điều đó dẫn đến hiểu lầm khiến công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng suốt thời gian dài. Chúng tôi là công ty hoạt động trong lĩnh vực giải trí, không hề liên quan đến cá độ, cờ bạc. Chúng tôi đã liên hệ với cơ quan chức năng Lâm Đồng nhờ vào cuộc làm rõ việc các trang cá cược dùng hình ảnh của chương trình để quảng cáo trái phép", ông Huỳnh Quang Việt (đại diện công ty Vin8) nói.

Đối với các nghệ sĩ, khi vướng vào nghi vấn quảng cáo cờ bạc online, họ cũng rơi vào cảnh lao đao. Ưng Hoàng Phúc cùng nhóm Ngũ Hổ Tướng và ekip đã có buổi làm việc với cơ quan chức năng sau khi bị phát hiện MV có logo của trang web cá độ.

Về phần Trang Pháp, ngay sau khi nắm bắt sự việc, cô và công ty quản lý đã lập tức lên tiếng để đính chính thông tin, đồng thời báo cáo với Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM nhưng vẫn đang bị cư dân mạng "réo tên" không ngừng.

Trang Pháp đính chính thông tin ngay khi nắm bắt sự việc.

Sơn Tùng M-TP cũng phủ nhận việc trình diễn trong sự kiện của trang web cá độ. Theo đó, công ty của nam ca sĩ cho biết, anh nhận lời tham gia đêm nhạc theo lời mời từ ban tổ chức và không hề ký kết hợp tác với bên A. Việc A. xuất hiện trên các banner quảng cáo là nằm ngoài thỏa thuận của Sơn Tùng M-TP và ban tổ chức. Phía công ty cũng bày tỏ sự hối hận vì không tìm hiểu kỹ càng trước khi ký kết hợp đồng.