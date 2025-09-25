Ca sĩ Khánh Phương làm việc với Công an TP Hồ Chí Minh về MV "Anh em trước sau như một"

Sau khi báo chí truyền thông phản ánh thông tin ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Lâm Chấn Huy (thành viên của nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng vừa phát hành MV "Anh em trước sau như một") đến trụ sở Công an TP Hồ Chí Minh theo lệnh triệu tập ngày 23/9, khán giả liên tục nhắc tên ca sĩ Khánh Phương.

Hình ảnh ca sĩ Khánh Phương có mặt tại trước trụ sở Công an TP Hồ Chí Minh sáng nay 25/9.

Từ tối 24/9, mạng xã hội xuất hiện tin "Khánh Phương ba lần nhận giấy mời nhưng không đến". Khán giả để lại nhiều bình luận, yêu cầu nam ca sĩ giải thích. Sau đó, nam ca sĩ đã lên tiếng giải thích rằng trưa 24/9, anh nhận được thông báo của Công an TP Hồ Chí Minh mời làm việc đầu tiên. Do bận việc gia đình, anh chưa đến làm việc ngay hôm 24/9 được và khẳng định thông tin về “ba lần bị mời” là sai sự thật.

Ngày 24/9, trên trang mạng cá nhân, Khánh Phương đã viết một status giải trình và xin lỗi sau khi MV "Anh em trước sau như một" (nhóm Ngũ Hổ Tướng) bị khán giả phản ứng vì có logo, hình ảnh liên quan website cá độ. Nam ca sĩ nhận sai trong vụ ồn ào liên quan MV của nhóm. Anh giải thích nhóm nhận lời mời hợp tác từ "công ty truyền thông giải trí", muốn đưa logo xuất hiện trong vài phân cảnh trong MV “Anh em trước sau như một”.

Sáng 23/9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cũng đã có mặt ở trụ sở Công an TP Hồ Chí Minh.

"Tôi và nhóm không hề biết có liên quan đến những web cờ bạc vì tin tưởng vào tính pháp lý trong giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty", Khánh Phương giải thích.

Nam ca sĩ nói thêm, nhóm Ngũ hổ tướng không có ý định quảng cáo cho trang web liên quan cờ bạc. Nhóm sơ suất vì không kiểm tra, kiểm soát thông tin rõ ràng về logo. Anh cũng thừa nhận sai lầm, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng, mong được sửa sai và tiếp tục làm nghề.

Tuy nhiên, lời giải thích của Khánh Phương không được khán giả ủng hộ. Đa số các bình luận đều không tin rằng Khánh Phương và nhóm không biết hay “vô ý”, sơ suất như lời giải trình của ca sĩ này.

Trước đó, ngày 23/9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cùng một người tên Đại An cũng đã đến trụ sở Công an TP Hồ Chí Minh để làm việc theo giấy triệu tập liên quan đến MV "Anh em trước sau như một" của nhóm Ngũ Hổ Tướng.

Việc những người này xuất hiện tại Cơ quan Công an được cho là nhằm phục vụ quá trình xác minh, làm rõ nội dung MV ra mắt hôm 18/9 đang gây nhiều tranh cãi.

Thông tin cảnh báo của Công an TP Hồ Chí Minh về hành vi quảng cáo cờ bạc trá hình.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hồ Chí Minh đã gửi giấy mời cho năm ca sĩ thuộc nhóm Ngũ Hổ Tướng, quản lý và êkíp sản xuất MV "Anh em trước sau như một" để làm việc. Nhóm nhạc này vừa ra mắt công chúng gồm các ca sĩ: Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng.