Tài tử Đậu Kiêu bị ái nữ trùm sòng bạc Macau "xóa sổ" triệt để khỏi cuộc sống

Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên vướng tin đồn rạn nứt.

Gần đây, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên vướng tin đồn rạn nứt và không còn liên quan gì đến nhau. Xuất phát từ việc nam diễn viên không xuất hiện bên cạnh vợ hay trong một số sự kiện có gia đình "vua sòng bài" Hà Hồng Sân tham dự.

Cho đến mới đây, theo tờ 163 đưa tin Hà Siêu Liên, ái nữ trùm sòng bạc Macau (Trung Quốc) gây chú ý khi khoe căn biệt thự rộng 760m2, chứa đầy đồ cổ, đồ sưu tầm có giá trị và thậm chí còn có hồ bơi, phòng tập thể dục riêng tại Hồng Kông (Trung Quốc). Đây được cho biết là cơ ngơi mới tậu của Hà Siêu Liên.

Cuộc sống của Hà Siêu Liên gần 1 năm qua vắng bóng Đậu Kiêu.

Căn biệt thự rộng 760m2 của Hà Siêu Liên.

Người đẹp này đã dọn đến dinh thự này sống và liên tục mở tiệc mừng ở đây. Thế nhưng, từ Trung thu đến bữa tiệc nướng BBQ vào ngày 10/10, tuyệt nhiên cũng không thấy bóng dáng Đậu Kiêu xuất hiện bên Hà Siêu Liên.

Truyền thông Hồng Kông (Trung Quốc) cho biết Hà Siêu Liên đã triệt để xóa sổ, loại bỏ ông xã tài tử ra khỏi cuộc sống của mình gần 1 năm qua. Cô sống đơn độc ở xứ Hương Cảng, không đăng ảnh chung, không gặp gỡ, không tương tác với Đậu Kiêu trên MXH và cũng không đưa anh về tham gia các hoạt động của gia tộc trùm sòng bạc. Tờ On nhận định Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu hiện tại không khác gì người dưng.

Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu được cho biết đã hàn gắn thất bại.

Theo một số nguồn tin trong giới, hôn nhân của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu không còn có thể cứu vãn. Từ tháng 5, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đã nỗ lực hòa giải, cho nhau cơ hội xây dựng lại tổ ấm, song không thành công.

Ái nữ này cũng đuổi Đậu Kiêu ra khỏi biệt thự tân hôn của họ ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Bất động sản này vốn do mẹ Hà Siêu Liên tặng vợ chồng con gái sau ngày cưới. Do chưa sang tên nên Hà Siêu Liên có quyền thay mặt mẹ quyết định cho Đậu Kiêu ở hay không.

Mặc dù vào sinh nhật Hà Siêu Liên, Đậu Kiêu vẫn tổ chức một buổi sinh nhật riêng tư cho vợ. Sau đó, nam diễn viên đăng bài chúc mừng trên trang cá nhân và gắn tài khoản của vợ. Dù không trực tiếp bác bỏ suy đoán của dư luận, nhưng hành động của Đậu Kiêu cho thấy anh và Hà Siêu Liên chưa đi đến hồi kết.

Hà Siêu Liên.

Hà Siêu Liên không chỉ là một mỹ nhân nổi tiếng với ngoại hình xinh đẹp mà xuất thân hào môn của cô mới là điều khiến nhiều người chú ý. Mẹ cô, bà Trần Uyển Trân (vợ ba của Hà Hồng Sân) được thừa kế khối tài sản lên tới 6,7 tỷ HKD (khoảng 22.110 tỷ đồng) sau khi "vua sòng bạc" qua đời. Trong đó, Hà Siêu Liên cũng sở hữu những phần đáng kể như dự án Macau Fisherman's Wharf trị giá 1,8 tỷ HKD (khoảng 5940 tỷ đồng) được chính Hà Hồng Sân giao cho cô quản lý.

Ngoài ra còn có khách sạn InterContinental Perth tại Úc, đầu tư 400 triệu HKD (khoảng 1320 tỷ đồng) giúp vợ Đậu Kiêu kiếm được hàng triệu HKD lợi nhuận mỗi tháng. Không chỉ vậy, Hà Siêu Liên còn sở hữu bất động sản riêng, trong đó có căn biệt thự nơi 2 vợ chồng sinh sống sau cưới cũng là tài sản độc lập thuộc về nhà họ Hà.

Vấn đề ở đây là tất cả khối tài sản đồ sộ ấy đều mang tính chất thừa kế hoặc tài sản riêng, không liên quan đến Đậu Kiêu. Mà truyền thông Trung Quốc còn đưa tin, cặp đôi chưa hề đăng ký kết hôn hợp pháp nên nếu chia tay, nam diễn viên Sở Kiều Truyện gần như trắng tay về mặt tài sản.

Đậu Kiêu cạn tiền sau khi dùng hết tài sản tích góp cưới ái nữ trùm sòng bạc Macau (Trung Quốc).

Trong khi bà xã có cuộc sống sung túc vật chất, Đậu Kiêu lại được cho biết đang ở trong 1 hoàn cảnh khá chật vật. Sau khi dốc hết tiền tiết kiệm hơn 250 tỷ đồng của mình để mua sính lễ và chi trả chi phí tổ chức đám cưới xa hoa với Hà Siêu Liên ở Bali (Indonesia), Đậu Kiêu giờ rỗng túi. Anh không có tiền mua nhà khác và đang phải sống tạm trong khách sạn quanh năm suốt tháng. Tài tử hiện ra sức đóng phim, làm việc để lấy lại danh tiếng và kiếm tiền.

Do vẫn chưa đăng ký kết hôn với Hà Siêu Liên, việc chia tay của nam diễn viên và ái nữ trùm sòng bạc cũng như cặp tình nhân bình thường. Nếu chia tay, tài tử sinh năm 1988 sẽ không chỉ mất người vợ giàu có mà còn mất cả khoản đầu tư tài chính, thời gian và danh tiếng mà anh từng dồn vào cuộc hôn nhân này.