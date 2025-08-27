Vợ chồng Beckham bị nói giả dối

Ngày 24/8, Daily Mail chia sẻ loạt ảnh về kỳ nghỉ của gia đình Beckham ở Nerano (Italy). Trong ảnh, họ dùng bữa tại nhà hàng ven biển Lo Scoglio. Ngoại trừ Brooklyn Beckham và Nicola Peltz, tất cả thành viên đều có mặt.

Cánh săn ảnh bắt được khoảnh khắc ông bà Becks hôn nhau trước mặt các con.

Họ còn có nhiều cử chỉ thân mật khác như ôm cổ, trao nhau ánh nhìn chăm chú, hôn đầu... Đến năm nay, cựu đội trưởng Anh và vợ kết hôn được 26 năm. Sự gắn bó lâu dài này giúp họ trở thành biểu tượng trong ngành giải trí thế giới.

Trước đó, họ cũng được phát hiện ôm ấp tình từ trên du thuyền trị giá 22 triệu USD ngoài khơi biển Amalfi (Nerano). Họ trông vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ hè dài ngày ở châu Âu, không có vẻ gì đau khổ vì bị con trai cả xa lánh như nhiều nguồn tin tiết lộ trước đó.

Trong khi người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ chuyện tình bền chặt, một bộ phận cư dân mạng chỉ trích ông bà Becks giả dối. Họ cho rằng đôi vợ chồng nổi tiếng biết có cánh săn ảnh theo đuôi nên cố tình diễn, thậm chí bị nghi thuê người dàn dựng. Những người khác chế giễu Romeo và Cruz vô công rỗi nghề, chỉ thấy theo bố mẹ đi chơi quanh năm.

Cư dân mạng bình luận: “Ông già Beckham đang làm trò trước ống kính máy quay. Chắc ông ta nghĩ chúng ta cũng khờ khạo như họ”, “Họ đang đóng vai gia đình hạnh phúc phòng trường hợp Brooklyn nhìn thấy. Họ muốn cậu ta cảm thấy bị bỏ rơi khỏi những buổi tụ họp gia đình vui vẻ, tuyệt vời và tràn ngập tình cảm. Họ nghĩ mọi người đều ngu ngốc sao?”, “Vì paparazzi, David Beckham đột nhiên yêu say đắm một lần nữa. Hành vi không chung thủy của anh ta được ghi chép đầy đủ”, “Thêm nhiều bức ảnh dàn dựng nữa”, “Tất cả chỉ là diễn”, “Cả ba người con trai đều lười biếng”, “Tôi thực sự sốc trước sự tuyệt vọng của họ. Chẳng lẽ họ không đủ tiền sao? Đông con, sức khỏe tốt, sao họ lại bất an đến thế? Con trai hư hỏng thế còn cố hơn thua với nó làm gì”, “Ít nhất một đứa con đã đào tẩu. Ba đứa còn lại đi khắp thế giới mà không làm gì có ích và lại xăm thêm hình như bố”…

Vợ chồng Beckham tình cờ gặp lại nam diễn viên Richard E Grant trong nhà hàng và cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Richard nổi tiếng với vai diễn Clifford, quản lý của Spice Girls, trong bộ phim Spice World. Tất cả thành viên nhóm nhạc nữ đình đám một thời đều góp mặt trong tác phẩm này.

Gia đình Beckham cùng bạn bè đến và rời nhà hàng bằng thuyền nhỏ. Họ dành hầu hết thời gian trên chiếc du thuyền đắt đỏ của gia đình.

Khác với cậu cả xa cách, Beckham thân thiết với con trai thứ.

Bạn gái của Cruz, Jackie Apostel, cũng có mặt trong chuyến đi. Cô được khen ngợi nhờ ngoại hình khỏe khoắn, rạng rỡ.

Nữ ca sĩ 9X hẹn hò bạn trai kém 10 tuổi được hơn một năm. Cô thường xuyên góp mặt trong các sự kiện quan trọng của gia đình Beckham.

Cùng thời điểm gia đình Beckham phủ sóng mặt báo, Nicola chia sẻ hình ảnh trải qua "ngày Chủ nhật hoàn hảo" bên chồng.