Hạnh phúc ở tuổi 42 của 'bé An' Hùng Thuận

Hùng Thuận kết hôn lần hai hồi tháng 7, sau hơn 10 năm làm bố đơn thân, nuôi con trai. Vợ hiện tại của Hùng Thuận tên Tuệ Tâm, sinh năm 1987, làm kinh doanh.

Diễn viên 'Đất phương Nam' và bà xã đi du lịch, hưởng trăng mật ở Đà Nẵng sau lễ cưới. Cả hai đã gắn bó khoảng hai năm, tình cảm rất mặn nồng.

Hùng Thuận nói sau đổ vỡ hôn nhân và trải qua nhiều lận đận anh hạnh phúc vì tìm được 'một nửa' phù hợp, tự tin xây dựng tổ ấm lần nữa.

Vợ chồng diễn viên được khen xứng đôi. Hùng Thuận thổ lộ anh thích vẻ đẹp hiền dịu, 'nhìn thấy cưng' của bà xã.

'Bé An' thường xuyên khoe ảnh quấn quýt vợ du ngoạn đó đây, thăm thú nhiều cảnh đẹp ở Đà Lạt, Phan Thiết, Đà Nẵng...

Hùng Thuận và bà xã đều mê vẻ yên bình, thơ mộng và nhịp sống chậm rãi ở phố cổ Hội An.

Nhờ kinh doanh bất động sản thành công, 'bé An' có cuộc sống sung túc, không còn chật vật như trước. Anh thường đưa vợ đi ăn nhà hàng, chiều theo mọi sở thích về ẩm thực của bà xã.

Vợ chồng Hùng Thuận rủ nhau ra quán nhậu uống bia, ăn mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. 'Chúc vợ luôn xinh đẹp. Anh yêu em', diễn viên khiến bà xã lâng lâng với lời nhắn nhủ ngọt ngào trên trang cá nhân.

Chuyển hướng làm kinh doanh, môi giới bất động sản, Hùng Thuận không còn hoạt động nghệ thuật nhưng anh vẫn cùng vợ chuẩn bị mâm lễ cúng giỗ Tổ ngành sân khấu tại nhà riêng, đầu tháng 10.

Tuệ Tâm cho biết vợ chồng cô dự định năm sau sẽ xúc tiến kế hoạch sinh em bé để tổ ấm thêm đủ đầy, trọn vẹn. Cả hai ao ước có một nàng công chúa xinh xắn, đáng yêu. Con đầu của Hùng Thuận đã 17 tuổi, sắp trưởng thành.

Hiện 'bé An' điều hành một công ty bất động sản, thường xuyên tổ chức livestream bán hàng trên các nền tảng trực tuyến. Công việc thuận lợi, anh khoe có hôm chốt được 26 hợp đồng đặt cọc mua nhà đất trong một phiên live.

Không chỉ nổi tiếng với vai trò diễn viên, ở tuổi ngoài 40 Hùng Thuận xây dựng thành công thương hiệu cá nhân ở cả lĩnh vực kinh doanh. Anh được một số đơn vị mời làm diễn giả, chia sẻ kinh nghiệm review, bán bất động sản với những người yêu thích công việc này.

Nhiều khán giả mừng cho Hùng Thuận bởi qua bao sóng gió, chật vật cả về vật chất lẫn tinh thần, anh đã có nhà, xe, hạnh phúc viên mãn ở tuổi trung niên.

Hùng Thuận sinh năm 1983. Anh được khán giả yêu mến qua vai diễn bé An trong phim 'Đất phương Nam'. Khởi đầu thuận lợi nhưng sự nghiệp nghệ thuật của Hùng Thuận trong nhiều năm không suôn sẻ, thu nhập bấp bênh. Diễn viên từng làm đủ nghề để mưu sinh như bán ốc, bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng... Từ năm 2020, Hùng Thuận tạm gác sự nghiệp nghệ thuật, thử sức với nghề kinh doanh, môi giới bất động sản và gặt hái thành công lớn. Nhờ đó cuộc đời anh sang một trang mới.

Về đời tư, Hùng Thuận từng kết hôn và ly dị năm 2014. Anh có con trai riêng tên Kim Bảo sinh năm 2008. Năm 2018, diễn viên hẹn hò bạn gái là một DJ nhưng mối quan hệ kéo dài khoảng ba năm thì tan vỡ. Anh công khai thông tin yêu doanh nhân Tuệ Tâm từ tháng 3/2024, tổ chức hôn lễ hồi tháng 7/2025.