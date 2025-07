Cuộc sống của dàn diễn viên 'Đất phương Nam' sau gần 30 năm

Hùng Thuận đóng bé An - vai chính của phim, một cậu bé thông minh nhưng nhút nhát, lưu lạc ở miền Tây tìm cha. Trên chuyến đi ấy, cậu học cách sống tự lập, được những người dân giàu nghĩa khí bao bọc, dần trưởng thành hơn. Vai diễn từng mang về cho Hùng Thuận giải Mai Vàng 'Diễn viên được yêu thích nhất' cùng loạt cơ hội với nghệ thuật.

Khi trưởng thành Hùng Thuận thử sức ca hát, phát hành album đầu tay với tựa đề 'Không thể ở bên nhau', thành lập nhóm nhạc MBK. Năm 2009, Hùng Thuận quay lại diễn xuất với các phim 'Cổng mặt trời', 'Hoa ngũ sắc', 'Nàng dâu bất đắc dĩ'... Diễn viên thừa nhận cái bóng của 'Đất phương Nam' quá lớn, khiến sự nghiệp đóng phim của anh khó bật lên, chủ yếu được giao đóng vai phụ. Anh có thời gian dài chật vật trước khi gặt hái thành công với nghề môi giới, kinh doanh bất động sản. Năm 2021, Hùng Thuận mở công ty riêng, thu nhập ổn định, cuộc sống dần sung túc, đủ đầy. Về đời tư, Hùng Thuận một lần đổ vỡ hôn nhân, có con trai riêng. Năm 2024 Hùng Thuận công khai hẹn hò doanh nhân 8X tên Tuệ Tâm. Hôm 12/7 diễn viên tổ chức hôn lễ với bà xã tại TP HCM, mời đông đảo bạn bè trong giới showbiz, gồm cả 'Cò' Phùng Ngọc tham dự.

Thằng Cò - con ông Ba 'bắt rắn' - là một trong những vai được nhớ nhiều nhất trong phim truyền hình của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Trong phim, Cò là bạn thân của bé An (Hùng Thuận), cùng hoàn cảnh mồ côi mẹ. Cò trải đời sớm, thông minh, giỏi bắn ná, đồng hành với An trên hành trình tìm cha. Sau vai đầu đời, Phùng Ngọc nổi tiếng, được đánh giá là một trong những diễn viên nhí tiềm năng của màn ảnh nhỏ thập niên 1990.

Sau 'Đất phương Nam', Phùng Ngọc tiếp tục tham gia phim 'Chú bé rắc rối' (1998) - tác phẩm chuyển thể truyện Nguyễn Nhật Ánh - nhưng không thành công. Diễn viên dần rút lui vì thấy hết duyên, không còn phù hợp với nghệ thuật. Phùng Ngọc từng sống lang bạt tại nhiều tỉnh thành, làm các công việc như trông coi vườn cao su, chạy xe ôm, thợ cắt tóc, bán quần áo vỉa hè.

Diễn viên một lần đổ vỡ hôn nhân. Anh tổ chức đám cưới với người vợ thứ hai kém 10 tuổi, năm 2024. Tuy nhiên, hôm 13/7, Phùng Ngọc nói anh và vợ đã chia tay. Hiện diễn viên ở trọ một mình tại TP HCM, còn vợ quay về quê nhà Gia Lai (Bình Định cũ). Phùng Ngọc cho biết anh đang cùng một người em bán đồ khô, mặt hàng chủ yếu là khô cá đuối.. 'Tôi tập làm kinh doanh. Cuộc sống còn chật vật, có nhiều lúc mệt mỏi, tôi chỉ biết ra ngoài, đi dạo cho khuây khỏa đầu óc', anh nói. Diễn viên tự ti về ngoại hình, cho rằng phom người không chuẩn nên khó có cơ hội phát triển ở lĩnh vực nghệ thuật. Hiện, anh viết kịch bản và đóng các video diễn xuất ngắn đăng mạng xã hội, để phần nào đỡ nhớ nghề diễn. Phùng Ngọc chủ yếu tự quay bằng điện thoại, không tìm được êkíp hỗ trợ ghi hình nên chưa làm được nhiều sản phẩm như mong muốn.

Qua diễn xuất của Cát Phượng, vai Tư Mắm - gián điệp cho thực dân Pháp - là một trong những nhân vật phản diện đáng nhớ nhất của 'Đất phương Nam'. Thời điểm đó, Cát Phượng mới 27 tuổi, là một trong những nghệ sĩ trẻ của sân khấu miền Nam.

Sau 'Đất phương Nam', Cát Phượng dần chuyển hướng sang lĩnh vực hài kịch, trở thành cây hài kỳ cựu, diễn chung cùng Hoài Linh, Chí Tài, Nhật Cường một thời gian dài, đồng thời làm sản xuất nhiều liveshow cho các nghệ sĩ. Diễn viên từng kết hôn với đồng nghiệp Thái Hòa, có một con trai tên Bom. Sau ly hôn, Cát Phượng làm mẹ đơn thân. Chị từng có mối tình lâu năm với bạn trai kém tuổi Kiều Minh Tuấn nhưng cả hai chia tay năm 2022. Trong ảnh, Cát Phượng bên con trai đã trưởng thành, đang là sinh viên đại học. Ở tuổi U60 'Tư Mắm' vẫn được nhiều khán giả khen trẻ đẹp.

Diễn viên Thúy Loan từng gây ấn tượng với vai Út Trong - cô gái miền Tây với nét đẹp đằm thắm, tính mạnh mẽ, kiên cường trên màn ảnh.

Ngoài 'Đất phương Nam', Thúy Loan còn được chú ý với vai Út Mơ trong 'Chim phóng sinh', đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim truyền hình toàn quốc 1998. Từ đầu thập niên 2000, chị dành thời gian nuôi ba con, phát triển công việc riêng nên gác lại các lời mời diễn xuất. Thúy Loan cho biết ở tuổi U50 chị có cuộc sống viên mãn, các con đều trưởng thành, xây dựng sự nghiệp riêng. Con gái lớn của chị hiện sống ở Mỹ, con trai theo nghề phi công, con gái út học lớp 10. Ảnh chụp Thúy Loan năm 2023, khi tham dự một buổi hội ngộ bạn bè, đồng nghiệp cũ tại TP HCM.

Nghệ sĩ Mạnh Dung vào vai ông Ba, giỏi bắt rắn, tính hào sảng, phóng khoáng. Ông bao bọc An, giúp cậu đi tìm cha trong thời loạn lạc. Mái tóc búi cao, vóc dáng rắn rỏi, nhân vật đi vào ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Nghệ sĩ Mạnh Dung hiện 86 tuổi, sống bình yên bên bà xã - nghệ sĩ Thanh Dậu. Chuyện tình 60 năm của cặp nghệ sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau hàng chục năm gắn bó với nghiệp diễn, nghệ sĩ Mạnh Dung vẫn năng nổ tham gia các dự án truyền hình lẫn điện ảnh. Năm 2024, ông đảm nhận một vai phụ trong 'Lật mặt 7' của đạo diễn Lý Hải, gây xúc động với nhân vật người cha mắc bệnh Alzheimer song vẫn nhớ đến người vợ quá cố. Trong ảnh, Mạnh Dung bên bà xã Thanh Dậu dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, cuối tháng 4/2025.

Nghệ sĩ Mạc Can (phải) - thể hiện vai bác Ba Phi - chụp ảnh cùng hai diễn viên nhí Phùng Ngọc, Hùng Thuận trên trường quay 'Đất phương Nam', thập niên 1990. Dù là tuyến phụ, ông ghi dấu với lối diễn dí dỏm, gần gũi. Tên nhân vật 'bác Ba Phi' cũng gắn với Mạc Can từ đó, giúp ông đến gần với công chúng hơn.

Nghệ sĩ Mạc Can hiện sống tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè (phường Bình Thạnh, TP HCM). Trước đó, ông từng ở nhà trọ vài mét vuông tại Bình Tân, giá thuê 2,4 triệu đồng mỗi tháng. Hiện Mạc Can không còn đóng phim, chủ yếu viết các đầu sách, kịch bản và trang trải sinh hoạt nhờ các nguồn hỗ trợ từ nhà hảo tâm. Trong ảnh, tháng 4/2025 diễn viên Trịnh Kim Chi cùng một người bạn đến Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè thăm nghệ sĩ Mạc Can.

'Bác Ba Phi' năm nay đã 80 tuổi, sức khỏe yếu hơn trước nhưng ông vẫn sống vui vẻ, lạc quan.