"Tứ đại mỹ nhân" làng giải trí xứ Trung năm 2026

Bên cạnh sự khẳng định vị thế của những cái tên kỳ cựu như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, sự vắng mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư đang là tâm điểm của những cuộc tranh luận trái chiều.

Ngày 7/1/2026, trang tin Sohu đã công bố danh sách 4 gương mặt nữ diễn viên hàng đầu (Top 4) của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ hiện nay. Dựa trên các tiêu chí khắt khe về số lượng tác phẩm, độ phủ sóng ở đa dạng thể loại và hiệu ứng xã hội, bốn cái tên được xướng lên bao gồm: Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch và Bạch Lộc. Bảng xếp hạng này ngay lập tức trở thành chủ đề nóng hổi, phản ánh sự chuyển dịch rõ rệt trong thị hiếu khán giả và tiêu chuẩn đánh giá ngôi sao.

Sự thống trị của những "nữ hoàng gánh phim" thực lực

Dẫn đầu danh sách là Dương Tử, người được mệnh danh là gương mặt tiêu biểu nhất của lứa "tiểu hoa 90". Trong 5 năm trở lại đây, cô duy trì phong độ đáng kinh ngạc khi các phim đóng chính đều đạt mức lượt xem trung bình trên 76 triệu. Đặc biệt, "siêu phẩm" Quốc sắc phương hoa không chỉ thành công về mặt nghệ thuật mà còn tạo ra cú hích kinh tế khổng lồ. Tác phẩm này đã giúp ngành công nghiệp hoa mẫu đơn tại 14 tỉnh Trung Quốc tăng trưởng tới 300% và được phát hành tại hơn 80 quốc gia. Sức hút thương mại của Dương Tử khủng khiếp đến mức phần 2 của phim (Cẩm tú phương hoa) ghi nhận kỷ lục 14 nhãn hàng quảng cáo trong một tập.

Dẫn đầu danh sách là Dương Tử. IG.

Ở thế hệ "tiểu hoa 85", Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch tiếp tục chứng minh đẳng cấp "gừng càng già càng cay". Triệu Lệ Dĩnh được xem là chuẩn mực quốc dân với khả năng bảo chứng rating. Cô sở hữu ít nhất hai bộ phim đạt trên 50 triệu lượt xem trung bình và không có tác phẩm nào dưới mốc 20 triệu. Việc nắm giữ hai giải Thị hậu (Kim Ưng và Bách Hoa) cùng vai trò giám chế mới đã củng cố vị thế vững chắc của cô.

Trong khi đó, Dương Mịch lại ghi điểm nhờ sự nỗ lực chuyển mình ngoạn mục. Rũ bỏ hình tượng thần tượng, cô tấn công vào dòng phim nông thôn với Sinh vạn vật và gặt hái mức rating kỷ lục 4,353% trên kênh CCTV-8 – cao nhất trong 3 năm qua.

Cái tên trẻ nhất lọt vào danh sách là Bạch Lộc. Năm 2025 là một năm bùng nổ của nữ diễn viên khi Bắc thượng đạt rating 3,615% trên CCTV-1 và Lâm Giang Tiên phá mốc 10.000 điểm nhiệt độ trên iQIYI chỉ sau 9 ngày. Datawin đánh giá Bạch Lộc thuộc nhóm hiếm hoi của thế hệ 9X không ngại thử nghiệm đề tài mới và có khả năng "gánh phim" độc lập.

Tranh cãi nảy lửa quanh sự vắng mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư

Bên cạnh sự tán dương dành cho Top 4, cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự thắc mắc lớn khi những tên tuổi đình đám khác bị gạt ra ngoài. Đáng tiếc nhất là trường hợp của Địch Lệ Nhiệt Ba – nữ diễn viên 9X duy nhất từng đoạt giải Thị hậu Kim Ưng. Dù bộ phim chính kịch Lợi kiếm hoa hồng của cô đạt rating rất tốt (1,729% trên đài trung ương), nhưng nhiều ý kiến khắt khe cho rằng cô vẫn thiếu một tác phẩm tiêu biểu mang tính biểu tượng hoàn toàn do bản thân dẫn dắt.

Địch Lệ Nhiệt Ba đáng tiếc bị gạt ra ngoài. IG.

Triệu Lộ Tư cũng là một sự vắng mặt gây tiếc nuối. Cô vừa lập kỷ lục với Tôi như ánh dương rực rỡ, đạt hơn 32.000 điểm thảo luận trên Tencent và lọt top 6 phim toàn cầu của Netflix. Dù được công nhận là ngôi sao có khả năng "đơn thương độc mã" thu hút khán giả mà không cần dựa hơi bạn diễn nam, Triệu Lộ Tư vẫn chưa đủ điểm tích lũy để lọt vào danh sách này.

Ngoài ra, sự tụt hạng của "nương nương" Tôn Lệ cũng được lý giải do các dự án gần đây không đạt kỳ vọng như thời Chân Hoàn truyện.

Theo phân tích từ Datawin, tiêu chuẩn của bảng xếp hạng năm 2026 không chỉ dựa trên độ nổi tiếng tức thời (lưu lượng). Yếu tố quyết định chính là "khả năng chống rủi ro" – tức là việc diễn viên có thể thành công ở nhiều thể loại khác nhau (như cách Dương Tử và Dương Mịch đang làm) để phát triển bền vững trong dài hạn, thay vì chỉ đóng khung trong một dòng phim an toàn.