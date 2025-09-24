Hai 'anh trai' từng rửa bát, giao cơm để nuôi đam mê nghệ thuật

Trong hành trình đến với nghệ thuật, nhiều nhân tố trẻ của chương trình Anh trai say hi mùa hai đã trải qua ngày tháng mưu sinh vất vả. Ca sĩ Sơn K và Đỗ Nhật Trường (Otis) là hai gương mặt tiêu biểu cho sự kiên trì theo đuổi ước mơ từ những công việc bình dị, trước khi tiến gần đến ánh đèn sân khấu.

Sơn K rửa bát thuê nuôi giấc mơ nghệ sĩ

Xuất hiện trong tập mở màn, Sơn K gây chú ý khi vừa tung hứng trứng gà vừa thể hiện ca khúc tự sáng tác. Màn trình diễn giúp anh ghi điểm với các nghệ sĩ và khán giả. MC Trấn Thành nhận xét "Sơn K rất tài năng, trí óc linh hoạt", còn rapper Negav cho rằng anh "quá dễ thương".

Trước khi bước vào con đường âm nhạc, Sơn K từng làm nhiều công việc như rửa bát thuê, trang trí tiệc sinh nhật để nuôi dưỡng đam mê ca hát. "Tôi từng nói với mẹ rằng con muốn làm ca sĩ vì nhà mình nghèo quá", anh kể. Dù khó khăn, chưa bao giờ anh từ bỏ ước mơ, tự nhận mình là "ông cụ non" vì sự chín chắn vượt tuổi.

Khán giả nhận xét Sơn K cho thấy sự nghiêm túc và có cá tính riêng trong âm nhạc, hứa hẹn trở thành một trong những gương mặt sáng giá của Vpop.

Sơn K tên thật là Lê Hồng Sơn, sinh năm 2001, quê Phú Thọ, hiện là thực tập sinh của DreamS Entertainment - đơn vị quản lý JSOL và Hoàng Duyên. Anh từng gây chú ý tại JSOL Fan Meeting 2024 và khẳng định khả năng sáng tác qua các ca khúc Bản tin dự báo trời có mưa, Không phải em, Không phải ai và She Never Cries (hợp tác Hoàng Duyên) - đạt thứ hạng cao trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc Việt đầu năm 2025.

Sơn K ít nói, điềm đạm so với tuổi 24.

Otis làm shipper giao cơm lúc khó khăn

Otis tên thật Đỗ Nhật Trường, sinh năm 1997 tại Phan Thiết, Lâm Đồng (Bình Thuận cũ), từng được biết đến qua bộ phim Chàng trai của em do FAPtv sản xuất. Ngoài diễn xuất, anh còn hát, sáng tác và chơi được nhạc cụ.

Trước khi đến với Anh trai say hi, Otis kể anh từng làm shipper giao cơm, đồ ăn tại TP HCM để trang trải cuộc sống. Câu chuyện này khiến Trấn Thành xúc động, rồi pha chút hài hước: "Đến đây một là giao lưu, hai là về lại giao cơm nha".

Theo tiết lộ từ quản lý cũ, giai đoạn dịch bệnh khi ngành giải trí đóng băng, Otis tạm gác nghệ thuật để đi giao hàng, nhiều lần cảm thấy tủi thân. Kỷ niệm đáng nhớ là lúc anh giao cơm cho ca sĩ Tóc Tiên và Hương Giang, khoảnh khắc vừa vui và đặc biệt.

Otis nói: "Những năm tháng học trò, tôi từng mơ trở thành một idol. Khi đến xem concert Anh trai say hi, hòa mình vào không khí của hàng chục nghìn khán giả, tôi đã ước một ngày được đứng trên sân khấu. Tôi sẽ cố gắng mang đến những tiết mục thật bùng nổ cho mọi người".

Otis vượt khó khăn thực hiện ước mơ làm idol.

Anh trai say hi 2025 có chủ đề Core Force - khai phá sức mạnh nguyên bản của nghệ sĩ. Không chỉ là một cuộc thi, sân khấu là nơi 30 ca sĩ, từ tân binh đến gương mặt kỳ cựu, kể câu chuyện âm nhạc riêng, hướng tới thế hệ thần tượng bản lĩnh - khác biệt - đậm dấu ấn cá nhân.

Mùa hai mang đến sự đa dạng về thế hệ, phong cách và trải nghiệm, hứa hẹn tạo nên một bữa tiệc âm nhạc nhiều màu sắc. Chương trình được sản xuất theo format truyền hình thực tế, phát sóng 19h thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube nhà sản xuất, bắt đầu từ ngày 20/9.

Các ca sĩ trải qua quá trình luyện tập, sáng tác, trình diễn để hoàn thiện đội hình toàn năng. Ở mỗi vòng, họ lập nhóm, biểu diễn trên sân khấu và nhận kết quả từ bình chọn của khán giả tại trường quay.