Vũ Cát Tường, Negav nổi bật giữa dàn 'Anh trai say hi'

Negav (hàng trên cùng, trái) cùng dàn nghệ sĩ di chuyển bằng xe buýt đến địa điểm họp báo.

Anh là một trong hai thí sinh của chương trình năm 2024 chưa đi sâu nên trở lại ở mùa này, cùng với Thái Ngân.

Các 'anh trai' mặc đồng phục sơ mi trắng in họa tiết tên chương trình.

Họ tạo dấu ấn cá nhân bằng phong cách trang điểm, kiểu tóc và phụ kiện...

Vũ Cát Tường (giữa) được chú ý từ thời điểm ban tổ chức công bố danh sách 'anh trai', cách đây một tháng. Ca sĩ truyền cảm hứng bằng âm nhạc và chuyện tình đẹp với bạn đời đồng giới - vũ công Bí Đỏ.

Ca sĩ - nhạc sĩ được khen ngợi ngoại hình, cách phối đồ trong sự kiện.

Ngoài ra, chương trình mùa hai hội tụ nhiều tên tuổi được khán giả yêu thích khác, như rapper Karik, B Ray, BigDaddy, Phúc Du.

Trong ảnh, Karik (phải) chụp hình cùng các nghệ sĩ đàn em.

Lohan (giữa) được nhiều khán giả nữ yêu thích và ủng hộ.

Chương trình cũng thu hút nhiều 'tân binh' như Ryn Lee, Khoi Vu, Jaysonlei, Lohan, Sơn.K, Otis.

Họ được nhận xét có phong cách âm nhạc trẻ trung, ngoại hình sáng sân khấu.

Với chủ đề Core Force, 'Anh trai say hi' mùa 2 định hướng khai phá sức mạnh nguyên bản của người nghệ sĩ. 30 nghệ sĩ từ những nhân tố mới đến các tên tuổi đã khẳng định vị trí sẽ cùng quy tụ trên một sân khấu, nối tiếp sức nóng của mùa 1 năm ngoái. Chương trình sẽ lên sóng từ cuối tháng 9.