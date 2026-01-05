Minh Thư 'Gái nhảy' tận hưởng cuộc sống độc thân tuổi 49

Minh Thư cho biết cô độc thân 10 năm qua nhưng thỉnh thoảng vẫn bị đồn kết hôn hoặc có người tình bí mật. Người đẹp nói sau khi chia tay chồng cũ, cô có kết bạn, tìm hiểu nhưng không đi đến mối quan hệ chính thức.

'Tôi đã sống một mình cả chục năm nay. Dù có hẹn hò, tìm hiểu cũng chỉ thoáng qua, tôi chưa bao giờ tính chuyện cưới hỏi', cô khẳng định.

Dẫu chưa có người đồng hành, Minh Thư cho rằng đời sống vật chất và tinh thần đủ đầy nên không cảm thấy cô đơn.

Một số bạn bè khuyên cô bớt kén chọn, tạo điều kiện cho người khác tiếp cận, song diễn viên quan niệm mọi việc nên để tùy duyên.

Hiện, chỗ dựa tinh thần của cô là mẹ ruột và con gái 16 tuổi. Mẹ cô đã sang Mỹ từ lâu để phụ con gái chăm sóc cháu ngoại.

Con gái Minh Thư lớn lên ở Mỹ nhưng được giáo dục theo lối truyền thống, có tính cách hướng nội và gắn bó với gia đình. Diễn viên cho biết con chưa có người yêu nên thường quấn quýt mẹ, thích tâm sự và trò chuyện về chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.

Hàng ngày, Minh Thư đưa đón con đi học, đến các câu lạc bộ năng khiếu hoặc hai mẹ con đi mua sắm.

Diễn viên 'Gái nhảy' cũng hay đi du lịch một mình hoặc cùng bạn bè. Cô nói thích đi đây đó để mở rộng tầm mắt, trải nghiệm cuộc sống khi vẫn còn nhiều thời gian và sức khỏe.

Minh Thư thường chụp ảnh bikini mỗi dịp nghỉ dưỡng nhờ tự tin với vóc dáng gợi cảm.

Ở tuổi 49, diễn viên vẫn theo đuổi phong cách thời trang sexy, quyến rũ và sưu tập hàng trăm bộ đồ bơi có thiết kế táo bạo.

Theo Minh Thư, bí quyết giữ vóc dáng thon gọn là duy trì việc tập thể dục đều đặn, thay vì ăn kiêng khắc nghiệt. Yêu thích tiệc tùng, cô cho phép bản thân thưởng thức các món ngon và không quá tiết chế niềm vui ẩm thực.

Diễn viên diện đồ ấn tượng khi tham gia tiệc hóa trang cùng bạn bè.

Có nguồn thu từ công việc kinh doanh, Minh Thư vẫn duy trì ca hát ở Mỹ. Cô thường trình diễn các ca khúc sôi động kết hợp vũ đạo trong các chương trình giải trí của cộng đồng người Việt.

Thỉnh thoảng, người đẹp biểu diễn nhạc trữ tình. Cô cho biết may mắn khi vẫn giữ được lượng khán giả trung thành suốt nhiều năm, từ thời còn hoạt động nghệ thuật trong nước.

Cô cũng đầu tư làm MV một số ca khúc cover yêu thích để dành kỷ niệm mỗi dấu mốc trên chặng đường nghệ thuật.

Hoặc đầu tư các phim ngắn, phim chiếu mạng mà cô tham gia với nhiều vai trò như sản xuất, đạo diễn, nữ chính...

Minh Thư tin rằng cuộc sống hiện tại của cô đủ bận rộn và tích cực. Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, cô ở nhà, thư giãn bằng việc làm vườn, tập hát hoặc nấu nướng vài món yêu thích.

Minh Thư là diễn viên kiêm ca sĩ. Cô nổi tiếng với vai Hạnh trong phim điện ảnh Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng.

Ngoài ra, Minh Thư còn đóng nhiều phim khác như: Blouse trắng, Ghen - Sư phụ hoạn thư, Thời vi tính, Lọ Lem hè phố, Lấy vợ Sài Gòn, Chuông reo là bắn, Sau ánh hào quang, Quý cô tuổi Dần, Anh em nhà bác sĩ...

Có thời gian diễn viên cùng hai người bạn Huyền Trang và Nenita thành lập tam ca Sắc Màu, biểu diễn ở các tụ điểm giải trí ở TP HCM. Minh Thư sang Mỹ từ năm 2014 và hoạt động nghệ thuật tại nước ngoài với vai trò ca sĩ.