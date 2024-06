Hà Nhi bật khóc trong concert thứ 3 ở TP.HCM, Nam Thư, Khả Như và Lâm Vĩ Dạ xuất hiện bất ngờ

Sau 2 concert diễn ra đầy thành công tại Đà Lạt và Hạ Long, tối 16/1, nữ ca sĩ Hà Nhi tiếp tục tổ chức concert She In Shine thứ 3 tại TP.HCM. Đêm nhạc diễn ra hơn 3 tiếng vẫn không ngừng sức "cháy", nhiều khán giả chia sẻ sẵn sàng thức đến sáng để nghe giọng ca gốc Nghệ An hát. Cô cùng nam ca sĩ khách mời - Mai Tiến Dũng chiêu đãi khán giả với 23 ca khúc, lúc lắng đọng khi bùng nổ đầy ý nghĩa.

Lần này, Hà Nhi cũng cho thấy sự đầu tư về mặt trang phục khi thay tới 3 bộ đồ khác nhau, với 3 thiết kế tôn triệt để hình thể bốc lửa đến từ NTK Long Ng.

Hà Nhi mở đầu buổi diễn bằng ca khúc "Tâm sự cùng người lạ" - - sản phẩm từng được cô thể hiện rất thành công tại The Masked Singer Vietnam, trong tiếng vỗ tay reo hò của người hâm mộ. Vẫn là chất giọng đầy nội lực, đặc trưng của giọng ca sinh năm 1994 khiến cả khán phòng cùng say sưa theo. Cùng với đó là sự xuất hiện bất ngờ của nữ diễn viên hài Nam Thư ngay trên sân khấu. Cô song ca một đoạn của ca khúc, giao lưu cùng người hâm mộ.

Tại concert lần này, không chỉ Nam Thư và Khả Như và Lâm Vỹ Dạ cũng có mặt để ủng hộ nữ ca sĩ. Thậm chí, cả hai còn chiều lòng giọng ca "Chưa quên người yêu cũ" mà lên sân khấu nhảy phụ họa, khi cô biểu diễn ca khúc "Có duyên không nợ".

Khả Như và Lâm Vỹ Dạ cùng lên sân khấu giao lưu.

Để tiếp nối chương trình, Hà Nhi tiếp tục thể hiện những bản hit quen thuộc, như: " Ai rồi cũng sẽ khác", "Vì em chưa bao giờ khóc", "Chưa quên người yêu cũ", "Bông hoa đẹp nhất",... Cách Hà Nhi trình diễn, trò chuyện cùng người hâm mộ khiến không khí concert lúc nào cũng hấp dẫn, người xem say sưa, tràn đầy năng lượng mà không hề cảm thấy mệt mỏi suốt đêm diễn kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ.

Khoảng 21h30, ca sĩ Mai Tiến Dũng bất ngờ xuất hiện dưới hàng ghế khán giả, anh song ca với nữ ca sĩ 9X ca khúc "Hồi kết". Tiếp sau đó, Hà Nhi nhường lại sân khấu cho Mai Tiến Dũng, anh liên tục thể hiện những ca khúc làm nên tên tuổi của mình như: "Thế giới kẻ thất tình", "Anh say rồi", "Yêu như ngày cuối".

Mai Tiến Dũng và Hà Nhi song ca.

Mai Tiến Dũng cho hay sau giai đoạn ngoài 30, anh hát nhạc suy và lắng đọng nhiều hơn. Anh dành những lời khen ngợi đặc biệt cho đàn em. Về phần Hà Nhi, cô khẳng định Mai Tiến Dũng luôn là "Ánh hào quang tốt đẹp mà tôi phải ngước nhìn lên".

Trước tình cảm yêu mến của khán giả và sự lắng đọng của những giai điệu quen thuộc, đã có lúc Hà Nhi rơi nước mắt trên sân khấu. Cô cho hay rất vui và xúc động khi đón nhận được vô vàn tình cảm yêu mến của khán giả, những người bạn, đồng nghiệp. Tuy quy mô của đêm nhạc này nhỏ, quy tụ ít khán giả hơn vì được tổ chức ở sân khấu trong nhà tại Nhà văn hóa Thanh Niên, TP.HCM, song Hà Nhi khẳng định "đẳng cấp, đỉnh của đỉnh".

Hà Nhi sụt sùi trên sân khấu.

Sau những giây phút lắng đọng cùng những bản hit về người yêu cũ, Hà Nhi kết show lúc hơn 23 giờ bằng hai phần trình diễn đầy sôi động, kết hợp cùng vũ đạo là Cheri Cheri Lady.

Nhiều khán giả cho hay họ vẫn tràn đầy năng lượng, cảm thấy hài lòng với đêm diễn hôm nay của Hà Nhi về cả mặt hình ảnh lẫn nội dung.

