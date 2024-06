Xoài Non xác nhận chia tay Xemesis

Chiều 16/6, Xoài Non bất ngờ thông báo đã kết thúc mối quan hệ với streamer Xemesis trên trang cá nhân. Cô đăng tải ảnh cưới đen trắng và viết bằng tiếng Anh:

"First of all, I want to say thank you to everyone who has loved and supported us. And I'm sorry to announce that our relationship has come to an end. Thank you for making my youth so beautiful, Hiếu Nghiêm".

Tạm dịch: Trước tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những bạn đã yêu thương và ủng hộ chúng tôi. Cà tôi rất tiếc phải thông báo rằng mối quan hệ của chúng tôi đã kết thúc. Cảm ơn vì đã khiến thanh xuân của tôi trở nên tươi đẹp, Hiếu Nghiêm".

Đồng thời, hot girl sinh năm 2002 cũng gắn tên đối phương vào bài viết.

Trong ảnh cưới, Xoài Non rớm lệ, lau nước mắt

Xemesis cũng đăng tải hình cưới và xác nhận về cuộc hôn nhân kết thúc với Xoài Non. Nam streamer nhắn nhủ đối phương viết bằng tiếng Anh, tạm dịch: “Chúc em những điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho anh trong 6 năm qua. Cảm ơn những hi sinh của em trong suốt thời gian chúng ta bên nhau. Quãng thời gian bên nhau chắc chắn là thời khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.

Chúc em sẽ đạt được mọi điều mong muốn và hãy luôn mỉm cười như em vẫn thế. Yêu em”.

Xoài Non và Xemesis gặp nhau lần đầu vào năm 2018 tại một sự kiện về game. Sau đó, cô đã gửi lời mời kết bạn Facebook cho Xemesis và nam streamer là người đã chủ động nhắn tin trước. Một năm sau, Xemesis chính thức công khai mối quan hệ với bạn gái kém 13 tuổi với dòng caption: "Young Mango". Đây cũng là nguồn gốc biệt danh "Xoài Non" đến thời điểm hiện tại.

Năm 2020, đám cưới của Xoài Non và Xemesis từng nhận được nhiều sự quan tâm của netizen. "Siêu đám cưới" đã được đầu tư hàng chục tỷ đồng với chiếc váy cưới lên đến 28 tỷ, xe rước dâu gần 8 tỷ... khiến dân mạng trầm trồ.

Thời gian qua, những tin đồn về cuộc hôn nhân của cặp đôi gây xôn xao mạng xã hội. Câu chuyện bắt đầu được chú ý khi có người phát hiện thấy Xemesis không follow trang mạng xã hội của vợ mình.

Thông tin cả hai chia tay "gây bão" cộng đồng mạng

Xoài Non từng kể trong một talkshow năm 2021 khi mới kết hôn được một năm, cô gặp nhiều thị phi, bị chê là không cùng đẳng cấp với chồng. Bản thân hot girl cũng thừa nhận vì cô kém chồng 13 tuổi nên Xemesis luôn mặc định là vợ sai. Xemesis lớn lên trong gia đình giàu có, đi du học nước ngoài còn Xoài Non lại nghỉ học từ giữa năm lớp 10.

Từ đó, Xoài Non vướng vào nhiều thông tin trái chiều, thậm chí có những bình luận khiếm nhã cho rằng người đẹp Gen Z bị chồng bỏ vì ít học. Các phát ngôn ngày xưa của cô về chuyện học hành cũng bị "khui" lại, trở thành đề tài bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội.

Trước những lời buộc tội "đào mỏ", Xoài Non đã thẳng thắn đáp trả trên trang cá nhân: "21 năm cuộc đời chưa bao giờ ngửa tay xin tiền ai ngoài bố mẹ ruột. Trong khi mỗi ngày đều phải đi làm để tự lo cho bản thân và gia đình vậy mà lúc nào cũng bị mang danh ăn bám và đào mỏ. Cũng là con người với nhau sao ác với nhau quá trời. Thêu dệt những câu chuyện đọc xong chỉ thấy sao mà đáng sợ".

Bên cạnh đó nhiều người đặt ra nghi vấn, liệu có phải rằng do cưới nhau đã lâu nhưng cặp đôi này vẫn chưa có em bé nên đây là nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ.

Trước những tin đồn "cơm không lành canh không ngọt", cả Xoài Non và Xemesis đều không lên tiếng mãi cho tới hiện tại.

Dưới bài viết của hot girl, cộng đồng mạng bày tỏ sự nuối tiếc khi nhìn thấy một mối tình đẹp tan vỡ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]