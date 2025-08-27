Fan rần rần “đẩy thuyền” Orange - wokeup, loạt tín hiệu từ Miu Lê và Phương Mỹ Chi gây xôn xao

Dù Miu Lê không nhắc thẳng tên “nam chính”, nhưng netizen suy đoán cụm từ “thức giấc”, “4am” có liên quan đến wokeup.

Mới đây, đông đảo cư dân trên Threads bất ngờ tạo các chủ đề bàn luận về mối quan hệ của "Em xinh" Orange và producer wokeup (hay wokeupat4am).

Netizen "soi" ra nam producer Gen Z vừa nhập hội "chỉ follow mình em" khi tài khoản Threads có "tích xanh" với hơn 45K người theo dõi của anh hiện chỉ đang theo dõi duy nhất tài khoản của Orange, đồng thời thả tim một bình luận đề cập đến vấn đề này. Ở chiều ngược lại, trong danh sách gần 200 người được Orange theo dõi cũng có wokeup. Đối với nền tảng Instagram, cả hai đều nằm trong danh sách theo dõi của nhau.

Nghi vấn Orange và wokeup hẹn hò rộ lên khi netizen phát hiện wokeup chỉ theo dõi duy nhất Orange trên Threads.

Bên cạnh đó, các "thám tử mạng" phát hiện Orange và wokeup thường xuyên tương tác, bình luận trong các bài đăng trên mạng xã hội. Thời gian qua, cả hai dịp làm việc chung tại Em Xinh "Say Hi", wokeup đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc trong các ca khúc có Orange góp giọng như Cứ Đổ Tại Cơn Mưa, Lội Ngược Dòng.

wokeup gửi lời chúc mừng Orange sau tiết mục Lội Ngược Dòng là "mi numero uno", trong tiếng Ý có nghĩa là "số một của tôi".

Sau khi loạt đồn đoán rộ lên, trên kênh broadcast cá nhân của Orange, các "Em xinh" Miu Lê, Phương Mỹ Chi, Châu Bùi bất ngờ có động thái "úp mở" ngầm xác nhận Orange đang hẹn hò cùng "người ấy", "đã thức giấc lúc 4 giờ sáng". Miu Lê thích thú phát tín hiệu: "Mộng Cam có người yêu, Mộng Cam đã thức giấc. Mộng Cam thức giấc lúc 4 giờ sáng. Loa loa đi đồn dùm đi mọi người ơi!". Giọng ca Gác Lại Âu Lo quyết "dí" Orange đến cùng, liên tục để lại các dòng hashtag #Cam, #4am và đặt nghi vấn: "Nếu không phải là sự thật thì tại sao không chối".

Trong khi đó, Phương Mỹ Chi khiến fan thích thú với dòng bình luận bên dưới bài đăng khoe phong cách ăn diện "điệu đà" của đàn chị: "Đúng là người có tình yêu nhìn khác quá".

Dù Miu Lê không nhắc thẳng tên "nam chính", netizen cho rằng các cụm từ như "thức giấc", "4am" có liên quan đến "nửa kia" của Orange.

Hiện tại, Orange vẫn thường xuyên hoạt động trên mạng xã hội, trò chuyện cùng các chị em, đăng lại Story của fan nhưng cô chưa có thông báo chính thức về chuyện tình cảm. Về phía wokeup, anh không trực tiếp đề cập đến mối quan hệ cá nhân nhưng chăm tương tác, thả tim các bài đăng của fan có nội dung nhắc đến anh và Orange.

Nhiều khán giả cho rằng, nếu cả hai thực sự hẹn hò, họ sẵn sàng ủng hộ và chúc phúc. Dù vậy, các bạn fan cũng nhắc nhở nhau cần "đẩy thuyền" một cách văn minh, tôn trọng và bảo vệ hình ảnh, sự riêng tư cho nghệ sĩ.

wokeup tên thật là Nguyễn Hoàng Phúc, sinh năm 2001, được khán giả biết đến nhiều sau khi góp mặt trong Rap Việt mùa 3, đứng sau thành công của loạt hit như Nàng, Hot Shot... Anh cũng đồng hành trong các ca khúc như Lời Cảm Ơn (tlinh ft. Mỹ Anh), Quay Xe (Wxrdie), ghệ iu dấu của em ơi (tlinh),... Từ năm 2023, wokeup công khai hẹn hò hot girl Bảo Hân nhưng hiện tại đã chia tay.