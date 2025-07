Cú sốc ở Em xinh

Miu Lê đã chết lặng trong khoảnh khắc Trấn Thành công bố kết quả. Với sự chênh lệch rất thấp, Miu Lê một lần nữa nếm cay đắng trên cương vị đội trưởng. Đó là cú sốc với nhiều khán giả, bởi sự kết hợp giữa Miu Lê và Bích Phương trong cùng một đội được dự đoán sẽ vơ vét lá phiếu bình chọn từ khán giả trường quay.

Cả Phương Ly và Miu Lê đều đặt cược 400 điểm cho trận chiến mở màn ở live stage 3. Đó là ván cược của cả 2 Liên quân và niềm vui đã thuộc về Phương Ly.

Đội Miu Lê thua đau dù nhận nhiều kỳ vọng.

Cuộc đấu cân não

Đội Phương Ly xuất hiện ở live stage 3 cùng các thành viên Vũ Thảo My, Châu Bùi và Muội. Đội Miu Lê có thêm Bích Phương, Quỳnh Anh Shyn và Juky San. Trên lý thuyết, đội Miu Lê hoàn hảo bậc nhất ở live stage 3, với đầy đủ yếu tố, đặc biệt là sức hút của các Em xinh đều nổi tiếng. Phương Ly bị hoài nghi khi làm đội trưởng nhưng cũng là ẩn số khó đoán cho phần còn lại.

Hai đội mang lên live stage 3 tiết mục được dàn dựng sân khấu công phu, tỉ mỉ về trang phục, kết hợp vũ đạo và chọn những màu sắc âm nhạc hiện đại. Ca khúc So đậm của đội Phương Ly thiên về House, Pop Dance, pha trộn cả chất liệu Rap/Hip hop. Còn Lời thật lòng khi say của đội Miu Lê pha trộn nhiều chất liệu như Synth-wave, Trap, Future Bass/EDM.

Màn trình diễn của đội Phương Ly mãn nhãn phần nhìn. Âm nhạc của So đậm thay đổi tiết tấu liên tục cho các phân đoạn, sẽ kén người nghe. Trong khi đó, Lời thật lòng khi say cũng ấn tượng về concept, phần âm nhạc có điểm nhấn là đoạn hook bắt tai. Đây xứng đáng là các tiết mục được chọn để đánh cược điểm từ các liên quân.

Điểm nhấn trong cuộc đấu giữa đội Phương Ly và Miu Lê là chấn thương của Vũ Thảo My. Khi đội Phương Ly diễn xong So đậm, Vũ Thảo My phải ngồi xe lăn vì bị rách dây chằng. Đây có thể là yếu tố chi phối cảm xúc khán giả khi quyết định bình chọn.

Miu Lê bước vào live stage 3 trong trạng thái căng thẳng. Sau thất bại ở live stage 2, Miu Lê đã sốc, bi quan với chính mình khi giữ vai trò đội trưởng. Đến live stage 3, khi đã có sự đồng hành của Bích Phương, Miu Lê vẫn thua. Suốt khoảnh khắc công bố đội chiến thắng, Miu Lê trầm tư, không nói nên lời.

Tranh cãi nổ ra trên mạng xã hội về việc Phương Ly có xứng đáng thắng Miu Lê. Sau cùng, khoảng cách 12 phiếu trong 300 khán giả cho thấy mọi thứ rất sít sao. Phương Ly vỡ òa hạnh phúc trong chiến thắng nghẹt thở. Còn Miu Lê và các thành viên không thể không tiếc nuối vì đã ở rất gần chiến thắng.

Đội của Orange và Phương Mỹ Chi (ảnh dưới) tỏa sáng khi đấu Tiên Tiên.

Tiên Tiên tiếp tục hụt hơi

Tại live stage 3, màn thể hiện của đội Tiên Tiên là dấu ấn tiếp theo được khán giả quan tâm. Kể từ sân khấu chào sân, Tiên Tiên trở lại vai trò thủ lĩnh. Sau thất bại ở live stage 2, Tiên Tiên được kỳ vọng đứng dậy mạnh mẽ, trước hết để lấy lại vị thế của một Em xinh được kỳ vọng nhiều nhất, và dẫn dắt thành viên chiến thắng.

Tiên Tiên hợp cùng Bảo Anh, Ánh Sáng và Saabirose thành một đội ở live stage 2, đấu cùng đội Orange. Tiết mục Em không có ưa có màu sắc chủ đạo là Rn’B, Rap/Hip hop. Thêm một lần khán giả thất vọng với Tiên Tiên vì chất lượng tổng thể của Em không có ưa. Giọng hát của Tiên Tiên và Bảo Anh được cho không phù hợp khi “lái” con beat hiện đại kiểu này.

Em không có ưa là tiết mục tạo hiệu ứng kém nhất trong 4 màn trình diễn ở tập 7. Trong khi đó, tiết mục I’ll Be There của Orange, Han Sara, Phương Mỹ Chi và Lamoon gây ấn tượng mạnh, hiện bứt phá ở danh sách thịnh hành âm nhạc.

Đội hình gồm Orange, Phương Mỹ Chi, Han Sara và Lamoon được chờ đợi nhiều ở live stage 3. Orange và Phương Mỹ Chi là 2 em xinh có điểm số cao từ đầu chương trình. Han Sara và Lamoon là 2 nhân tố tiềm năng. Nhóm chọn thông điệp “Hãy là chính mình” để gửi gắm người nghe.

Ê-kíp sản xuất đã chọn màu nhạc hợp lý cho I’ll Be There, đó là bản phối Alternative Pop, kết hợp phần sáng tác với ca từ gần gũi, ý nghĩa. Giai điệu tổng thể của I’ll Be There dễ vào tai người nghe. Ca từ bài hát không cầu kỳ nhưng dễ thấm và có nhiều ưu điểm để lan tỏa số đông. Sau tiết mục, màn giao lưu của đội Orange cũng chiếm thiện cảm từ khán giả, khi từng chia sẻ của các thành viên đều chạm đến cảm xúc chung của khán giả.

Kết quả trong cuộc đấu giữa Tiên Tiên và Orange chưa được công bố. Nhưng từ phản ứng ban đầu của khán giả, số đông nghiêng về chiến thắng của đội Orange. Ngay lúc này, nhìn trên đường đua “trending”, Orange thậm chí vượt mặt Phương Ly và Miu Lê. Nếu Orange chiến thắng, Liên quân 2 tiếp tục có thêm điểm cộng và mọi thứ với Liên quân một càng khó khăn hơn.