Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Chồng Việt Hoa còn ra dáng tổng tài hơn Denis Đặng

Ở ngoài đời, Việt Hoa đã kết hôn với nam diễn viên Trọng Trí dù hai người vẫn chưa tổ chức đám cưới. Trong những tập đầu phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, nhân vật Kim Ngân của Việt Hoa từng được giới thiệu với một chàng trai tên Trọng Trí khiến khán giả thích thú. Và chẳng ngờ mới đây, Trọng Trí “bản real” đã làm khách mời trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

Vợ chồng Việt Hoa có màn đụng mặt thú vị

Đó là đoạn tổng tài Trưởng rủ Kim Ngân đi du lịch cùng đối tác làm việc. Trường còn đề nghị Ngân phải thật vui vẻ trước mặt người khác, đặc biệt là Đại - giám đốc một chuỗi khách sạn lớn và đã giúp đỡ Trường rất nhiều trong việc làm ăn. Rồi Kim Ngân vô tình phát hiện ra bí mật của Đại, từ đó cô bắt đầu cảnh giác hơn với Trường.

Việt Hoa bắt đầu nghi ngờ Trường

Vậy là bộ mặt thật của chàng tổng tài si tình bắt đầu lộ ra, nhưng điều khiến khán giả thích thú trong cảnh này là Trọng Trí đóng vai Đại. Cùng trong một khung hình, Việt Hoa vào vai bạn gái của Denis Đặng trong khi Trọng Trí lại thân thiết với một cô gái khác, làm cho netizen tò mò không biết hai vợ chồng có thấy bối rối gì không.

Trọng Trí được khen là có dáng tổng tài

Thêm vào đó, Trọng Trí còn gây ấn tượng với vóc dáng chuẩn như người mẫu, mái tóc vuốt ngược, khuôn mặt nam tính nên được khán giả khen là còn ra dáng tổng tài hơn cả Denis Đặng. Quả thực khi Trọng Trí và Denis Đặng đứng cạnh nhau, ông xã của Việt Hoa có phần thu hút hơn, càng làm netizen thấy tiếc vì cho đến giờ Trọng Trí vẫn chưa có vai diễn nổi bật nào ở phim VTV.