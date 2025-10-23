Fan lo 2 Ngày 1 Đêm mùa 4 giảm nhiệt, không hấp dẫn bằng Running Man Vietnam mùa 3

Thời điểm cuối năm 2025 đánh dấu màn tái xuất của nhiều chương trình thực tế thú vị, trong đó có 2 Ngày 1 Đêm mùa 4 và Running Man Vietnam mùa 3. Tuy vậy, trên mạng xã hội gần đây đang rầm rộ những tranh luận so sánh giữa hai gameshow đang gây chú ý nhất hiện nay.

Một số cư dân Threads cho rằng với mùa 4 này, 2 Ngày 1 Đêm đang cho thấy sự thiếu sức hút, bắt đầu nhạt đi so với những mùa trước. Nhiều người xem cho rằng chương trình tầm vóc "quốc dân" này đã có dấu hiệu giảm nhiệt, từ các trò chơi, thử thách đến "mảng miếng" đều không thu hút, tạo mức độ thảo luận cao như trước.

Khán giả cho rằng 2 Ngày 1 Đêm đang nhạt dần.

Một khán giả bình luận rằng, ngay cả khi đã có tệp khách mời nổi danh từ Anh Trai "Say Hi", Em Xinh "Say Hi" (như Rhyder, Quỳnh Anh Shyn, Lamoon, Muộii, Ánh Sáng Aza...), 2 Ngày 1 Đêm mùa 4 vẫn không thể duy trì được sự hài hước, hấp dẫn giống như trước đây. "Hồi mấy mùa trước 2 Ngày 1 Đêm vui cực, giờ chắc chỉ được 7/10 thôi", một cư dân mạng nhận xét.

Dàn khách mời 2 Ngày 1 Đêm mùa 4 bị cho là chưa đủ "mặn".

Thậm chí, có ý kiến còn so sánh 2 Ngày 1 Đêm mùa 4 với Running Man Vietnam mùa 3, cho rằng chương trình có Trấn Thành dẫn dắt vui nhộn, lầy lội hơn. Sau 6 năm vắng bóng, chương trình "xé bảng tên" đình đám gây sốt khi tái xuất cùng dàn nghệ sĩ đa dạng, có một số cái tên mùa 1 (Trấn Thành, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát) cùng những tân binh đặc sắc (Quang Trung, Quân A.P, Anh Tú Atus, Quang Tuấn).

Ngoài ra, những trò chơi bên Running Man Vietnam cũng được đánh giá là gay cấn, hài hước hơn. Dàn nghệ sĩ chủ chốt lẫn khách mời đều xông pha hết mình, không ngại té ngã, trầy trật để xé bảng tên nhau, hoàn thành thử thách.

Running Man Vietnam mùa 3 đang có thêm nhiều khán giả sau từng tập phát sóng.

Tuy nhiên, bên cạnh ý kiến chê "nhạt", vẫn có nhiều khán giả phản bác, nhìn nhận khách quan về tính chất khác biệt giữa 2 gameshow. 2 Ngày 1 Đêm vốn dĩ hướng đến du lịch, quảng bá văn hóa địa phương. Chương trình cũng đã đi qua nhiều mùa, khán giả đã quen thuộc dàn cast và cách họ tương tác với nhau nên không còn thấy bất ngờ nữa. Ngay cả Running Man bản Hàn cũng đối mặt với sự nhạt đi ở các mùa sau, nên trường hợp của 2 Ngày 1 Đêm hoàn toàn dễ hiểu và thông cảm, theo một số khán giả nhận định trên Threads.

Khán giả bênh vực 2 Ngày 1 Đêm.

Một luồng ý kiến khác cho rằng so sánh Running Man Vietnam và 2 Ngày 1 Đêm là không cần thiết. Cả hai đều là gameshow giải trí nhưng định hướng khác nhau, có mục tiêu không giống nhau. Tất cả nghệ sĩ đều chăm chỉ, nỗ lực để mang đến tiếng cười và phút giây giải trí cho khán giả dịp cuối năm, nên hãy xem với tâm thế thoải mái và tận hưởng.

Khán giả hy vọng mọi người ủng hộ cả hai gameshow.