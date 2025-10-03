Lý do Trấn Thành chiếm sóng game show: 'Họ mời nhiều, tôi không từ chối được'

Running Man mùa 3 trở lại, chuẩn bị cho cuộc đua game show cuối tuần với những cái tên hot như Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn, Quân A.P và Ninh Dương Lan Ngọc. Trong buổi ra mắt, Trấn Thành nói anh nhớ dàn cast, khán giả.

Trấn Thành nói anh ngại vận động vì tuổi tác, vấn đề sức khỏe như thoát vị đĩa đệm và gai đốt sống cổ. "Sức khỏe tôi sa sút đáng kể nhưng lời mời quá dễ thương nên tôi trở lại, không thể từ chối. Tôi chơi hết mình và không đổ thừa sức khỏe", nam diễn viên nói thêm.

Trấn Thành chia sẻ thêm Running Man 3 được đầu tư, dàn dựng công phu, có nhiều chủ đề đa dạng.

Quân A.P cho biết anh xúc động, nhận ra tình anh em sau thời gian ghi hình. Nam ca sĩ nói anh được mọi người dìu dắt, nhanh chóng hòa nhập và thích ứng. "Trong mấy tập đầu, tôi ngây ngô và ngây thơ. Tôi nghĩ điều đó không kéo dài mãi được. Tôi sẽ trưởng thành lên trong các tập sau”, anh nói.

Quang Trung được các thành viên Running Man mùa 3 đánh giá là chơi chiêu suốt mùa giải. Anh "bóc" ngược lại Quân A.P: "Không ai ngây thơ cả, đó chỉ là do Quân A.P tưởng tượng. Dù sao chúng tôi cố gắng mang lại năng lượng tích cực cho khán giả".

Anh Tú nói thêm Ninh Dương Lan Ngọc cũng chơi chiêu không kém. "Mọi người dựa vào tình huống thay đổi chiến thuật cá nhân nhiều. Ai cũng là nhân tố khó đoán và gây bất ngờ trong cuộc đua xé bảng tên", nam diễn viên nói thêm.

Trước khi ra mắt khán giả, hình ảnh Lan Ngọc ngồi xe lăn vì tham gia Running Man gây chú ý. Nữ diễn viên nói cô gặp sự cố sau khi va chạm "bò biển" Trấn Thành. Cô tự nhận "đã lớn tuổi, canxi hồi phục chậm" nhưng cố gắng hoàn thành mọi thử thách. Nữ diễn viên còn được dàn cast đánh giá là thông minh, không từ bỏ bất kỳ nhiệm vụ nào, có thể chơi tay đôi với bất kỳ ai.

Liên Bỉnh Phát cho biết mặc dù sức khỏe giảm sút, anh nhận ra mọi người chơi nhiệt tình, "vận động kinh khủng" trong mùa mới. Nam diễn viên nói thêm anh cố gắng "quăng miếng" khi đồng hành cùng dàn cast toàn nghệ sĩ chuyên chơi game show.

Quang Tuấn được các thành viên đánh giá là hướng nội nhất dàn cast. "Đây là lần đầu tôi tham gia chương trình thực tế. Tôi khá lo sợ vì bản thân là trang giấy trắng. Sau khi tâm sự với các thành viên, tôi được động viên chỉ cần là chính mình. Tôi thấy mình được quan tâm, chia sẻ và yêu thương của mọi người”, nam diễn viên chia sẻ ở buổi ra mắt.

Dàn diễn viên tái hiện loạt trò chơi, thử thách từ thể lực, đấu trí trước khán giả.

Chị đẹp Huyền Baby, Trang Pháp, Diệp Lâm Anh... có mặt ủng hộ Ninh Dương Lan Ngọc.

Ngoài 7 thành viên chính, nhiều khách mời như Uyển Ân, Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Quốc Thiên, Châu Đăng Khoa... có mặt tại buổi ra mắt Running Man 3, khả năng cao xuất hiện trong những tập sắp tới của chương trình.