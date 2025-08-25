'Em xinh say hi' xin lỗi Mỹ Mỹ vì sự cố trong đêm chung kết

Tại hạng mục "The best group performance" (Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất), bài Not My Fault ở livestage 3 là một trong 5 tiết mục được đề cử. Mỹ Mỹ là nhóm trưởng của đội hình này. Hình ảnh đề cử hiện bức ảnh của cô, nhưng dòng chữ kèm theo hiển thị "Đội Lyhan".

Nhà sản xuất Em xinh say hi thừa nhận đây là sai sót của họ. Điều này khiến tên của Mỹ Mỹ chưa được thể hiện chính xác, ảnh hưởng đến khoảnh khắc vinh danh sự nỗ lực của các "em xinh". Sau khi đêm chung kết và trao giải lên sóng trực tiếp, ban tổ chức đã liên hệ để xin lỗi ca sĩ Mỹ Mỹ.

Mỹ Mỹ làm đội trưởng trong tiết mục 'Not My Fault', nhưng khi được vinh danh, vai trò này bị thay thế bằng tên Lyhan.

Nhà sản xuất chương trình cho biết: "Chúng tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến cộng đồng người hâm mộ của 'em xinh' Mỹ Mỹ và toàn thể khán giả yêu mến chương trình vì sai sót này. Chúng tôi đang chỉnh sửa lại thông tin trên các nền tảng phát sóng cũng như nội dung chính thức, sẽ hoàn tất việc này trong thời gian sớm nhất. Rất mong nhận được sự thông cảm và tiếp tục đồng hành trong hành trình của các 'em xinh'. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và gửi lời xin lỗi sâu sắc chính thức từ chương trình".

Trong quá trình chung kết Em xinh say hi phát sóng, nhiều khán giả bày tỏ bức xúc về việc hiển thị sai tên của Mỹ Mỹ. Khán giả Bích Trâm bình luận: "Mỹ Mỹ vừa hụt giải trình diễn cá nhân, vừa bị đổi tên đội trưởng". Tài khoản Tr Van buồn thay cho nghệ sĩ: "Khổ thân Mỹ Mỹ, làm đội trưởng một livestage duy nhất nhưng ban tổ chức không thèm nhớ tới".

Tại đêm chung kết, Mỹ Mỹ cùng các thành viên của ca khúc Không đau nữa rồi giành giải "Best hit (Bài hát được nghe và xem nhiều nhất trên đa nền tảng)", nhận thêm đề cử cá nhân "The best performer (Em xinh trình diễn ấn tượng nhất)". Việc cô hụt mất giải thưởng này khiến nhiều người bất bình, bởi cô có nền tảng vũ đạo chuyên nghiệp, lợi thế sáng sân khấu và khả năng trình diễn tốt.

Mặt khác, một bộ phận người hâm mộ của Lyhan yêu cầu nhà sản xuất chương trình ngoài xin lỗi Mỹ Mỹ, cần xin lỗi cả Lyhan. Họ cho rằng "Lyhan ngồi không cũng dính đạn", bị chỉ trích do lỗi của chương trình. Liên tục bị nhận xét "được nhà sản xuất ưu ái", Lyhan tiếp tục bị phản đối khi giành ngôi á quân chung cuộc.

Mỹ Mỹ, Liu Grace, Lyhan và MAIQUINN (từ trái qua) trong đội hình 'Not My Fault'.

Em xinh say hi lần đầu ra mắt năm 2025, là cuộc tranh tài về nhiều phương diện trong âm nhạc của 30 nghệ sĩ nữ. Chương trình ghi điểm bởi sự đầu tư công phu của từng sân khấu biểu diễn cùng chất nhạc hợp thời và sáng tạo ở một số ca khúc. Nhiều tân binh Vpop từ đây được khán giả biết đến và ghi nhận.

Tuy nhiên, càng về cuối, sức hút âm nhạc của chương trình giảm, trong khi các "em xinh" vướng nhiều lùm xùm. Liu Grace bị nhận xét ngạo mạn khi kiên quyết không về đội của 52Hz, dù được 52Hz đánh giá cao và thuyết phục chân thành. Lyhan mất điểm vì đối thoại kém duyên với Châu Bùi. Châu Bùi bị phê phán vì thái độ khiếm nhã với đội của Bích Phương. Phương Ly gây tranh cãi khi gửi lời cảm ơn cả nhóm trong bài đăng Facebook, ngoại trừ Châu Bùi.

Sau ba tháng lên sóng, chương trình sẽ tổ chức đêm concert đầu tiên ngày 13/9 tại TP HCM.