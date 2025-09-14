Đơn vị sản xuất 'Mưa đỏ' lên tiếng

Những ngày qua, một số nền tảng mạng xã hội đang lan truyền poster một bộ phim lạ, sử dụng hình ảnh và thông tin liên quan đến phim Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất.

Chiều 8/9, hãng phim Điện ảnh Quân đội nhân dân lên tiếng phủ nhận thông tin trên. Thông tin cho rằng sau Mưa đỏ, ê-kíp sẽ thực hiện một bộ phim về đề tài chiến tranh vào năm 2026 là không chính xác. "Đến thời điểm hiện tại, mọi dự án của Điện ảnh Quân đội nhân dân phải do cấp trên phê duyệt. Khi được cho phép chúng tôi sẽ công bố chính thức", hãng phim cho biết.

Phía Điện ảnh Quân đội nhân dân mong khán giả cẩn trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Mưa đỏ thu về gần 600 tỷ đồng sau chưa đầy 20 ngày khởi chiếu.

Hiện tại, vị thế số một ở rạp Việt thuộc về Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Phim do Điện ảnh quân đội nhân dân sản xuất, thu về hơn 552 tỷ đồng sau 17 ngày ra rạp. Chỉ sau kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, phim nâng tổng doanh số lên 450 tỷ đồng. Trong hai ngày cao điểm 1-2/9, Mưa đỏ đạt trên 50 tỷ đồng/ngày.

Sau khi phim đạt thành tích tác phẩm điện ảnh Việt Nam ăn khách nhất phòng vé, đạo diễn Đặng Thái Huyền khẳng định Mưa đỏ không tôn vinh công sức đóng góp của riêng cá nhân nào. "Suốt thời gian thực hiện, tôi may mắn khi có những cố vấn, những cộng sự, những diễn viên không chỉ yêu nghề, có tâm, có tầm mà còn luôn biết yêu thương, bọc lót, xả thân vì phim. Chúng tôi biết ơn, tri ân triệu triệu lượt khán giả đã tới rạp để xem, ủng hộ Mưa đỏ", nữ đạo diễn nói.