Trấn Thành, Lý Hải... chúc mừng "Mưa đỏ" lên tốp 1

“Mưa đỏ” vượt “Mai”, dẫn đầu phim màn ảnh rộng Việt Nam ăn khách nhất

Ngay sau khi thông tin phim "Mưa đỏ" vượt qua phim "Mai" của Trấn Thành dẫn đầu danh sách phim màn ảnh rộng Việt Nam ăn khách nhất mọi thời đại, nhiều lời chúc mừng xuất hiện.

Trấn Thành bày tỏ trên trang cá nhân: "Chúc mừng "Mưa đỏ" trở thành phim tốp 1 doanh thu phòng vé Việt Nam". Trong khi đó Lý Hải – Minh Hà cũng chia sẻ: "Xin chúc mừng phim "Mưa đỏ" tốp 1 doanh thu phòng vé Việt Nam". Đạo diễn Nhật Trung cũng chúc mừng tương tự.

Trấn Thành chúc mừng thành tích "Mưa đỏ"

Cảnh trong phim "Mưa đỏ"

Các chiến sĩ bơi qua sông Thạch Hãn

Việc Trấn Thành nhanh chóng đưa ra lời chúc mừng "Mưa đỏ" cũng trở thành chủ đề bàn tán của công chúng mạng. Trước đó, anh cũng từng đối mặt không ít tranh luận trái chiều do không đi xem "Mưa đỏ", không có bình luận nào về phim. Sau đó, Trấn Thành cũng đã đăng dòng chia sẻ về phim đính kèm với niềm vui, tự hào đất nước đón chào đại lễ A80.

Chiều 7-9, trang thống kê doanh thu phòng vé Việt Box Office Vietnam rơi vào tình trạng quá tải do nhận được lượng truy cập gấp 100 lần ngày thường. Trang đã phải nỗ lực khắc phục và hoạt động trở lại sau đó một thời gian ngắn.

Nhiều cư dân mạng bình luận bên dưới rằng họ vào trang liên tục để cập nhật doanh thu "Mưa đỏ". Họ bình luận: "Ngày tôi vào chục lần để xem phim thu được bao nhiêu"; "Tôi vào hoài, mong phim sớm lập kỷ lục"…

Đến tối ngày 7-9, phim "Mưa đỏ" hiện đang thu được hơn 555 tỉ đồng. Doanh thu phim dự kiến có thể lên đến 700 tỉ đồng và giúp điện ảnh Việt khẳng định tiềm năng doanh thu lớn, tiệm cận giấc mơ phim Việt có thể có được doanh thu 1000 tỉ đồng.

“Mưa đỏ” nhận được truyền miệng tích cực

"Mưa đỏ" là phim về đề tài chiến tranh cách mạng, kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972.

Phim thu hút đông đảo khán giả

Có được truyền miệng tốt

Góp phần giúp doanh thu phim tăng nhanh

Các diễn viên phim đi cinetour

Phim tập trung kể về Tiểu đội 1 gồm những thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt này.

Bộ phim là khúc tráng ca bằng hình ảnh, tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam.

"Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Đỗ Nhật Hoàng, Hứa Vĩ Văn, Thân Thúy Hà, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Hoàng Long, Nguyễn Hùng, Trần Gia Huy…