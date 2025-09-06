Mưa đỏ vượt mốc 500 tỷ đồng

Tính đến 19h ngày 5/9, bộ phim Mưa đỏ đã vượt doanh thu 500 tỷ đồng. Riêng trong ngày, dự án này bán được 194.502 vé trên tổng 4.463 suất chiếu, bỏ túi hơn 18 tỷ đồng.

Việc Mưa đỏ áp đảo phòng vé, liên tục xô đổ những kỷ lục của phim Việt trước đó không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, khán giả.

Với thành tích hiện tại, Mưa đỏ đã vượt qua Lật mặt 7: Một điều ước (483 tỷ đồng), để trở thành bộ phim có doanh thu thứ hai trong lịch sử điện ảnh Việt.

Một cảnh trong phim Mưa đỏ.

Nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm nhận định Mưa đỏ chắc chắn sẽ vượt qua Mai để trở thành phim Việt Nam ăn khách nhất mọi thời đại.

“Tôi dự đoán phim sẽ về đích ở mốc 600-700 tỷ đồng”, nhà phê bình Lê Hồng Lâm cho hay.

Trước đó, bộ phim cán mốc 100 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày công chiếu, đạt 200 tỷ đồng sau một tuần và vượt 400 tỷ đồng vào sáng 2/9.

Riêng ngày 31/8, phim lập 2 kỷ lục gồm phim điện ảnh ăn khách nhất Việt Nam năm 2025 và phim điện ảnh có doanh thu trong một ngày cao nhất lịch sử phòng vé Việt với 45,8 tỷ đồng.

Với thành tích ấn tượng ngoài mong đợi, đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ chị không đặt vấn đề doanh thu lên hàng đầu.

“Với Điện ảnh Quân đội nhân dân, chúng tôi làm phim trước hết là để thực hiện nhiệm vụ chính trị, vì vậy không đặt vấn đề doanh thu lên hàng đầu. Điều quan trọng nhất trong quá trình làm Mưa đỏ là bộ phim phải hoàn thành trọn vẹn, an toàn”, đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.

Mưa đỏ là phim điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng, được xây dựng từ kịch bản của nhà văn Chu Lai. Bộ phim lấy bối cảnh trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Đây cũng là dự án có quy mô lớn nhất mà Điện ảnh Quân đội nhân dân thực hiện trong 20 năm qua.

Khi chia sẻ về thông điệp của Mưa đỏ, đạo diễn Đặng Thái Huyền nói: "Tôi muốn nói rằng Mưa đỏ không chỉ là một bộ phim mà là nén tâm nhang để tri ân những anh hùng đã ngã xuống. Khi thực hiện quay phim ở Quảng Trị, thời tiết khắc nghiệt và mưa triền miên nhưng toàn bộ ê-kíp và các cơ quan binh chủng phối hợp không hề nản chí, tất cả đều quyết tâm thực hiện bộ phim dù khó khăn gian khổ tới mấy. Hơn cả một kỷ niệm, đó là cảm xúc sẽ theo chúng tôi đi đến hết cuộc đời".

Tham gia sản xuất hai phim về đề tài chiến tranh là Địa đạo và Mưa đỏ, nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn cho rằng nếu khán giả đón nhận sẽ là cú hích lớn để các nhà đầu tư và đạo diễn mạnh mẽ dấn thân vào dòng phim khó khăn này.