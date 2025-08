Đòn giáng từ ông Trump với Kpop

Đòn giáng từ ông Trump

Ngày 7/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lời cảnh báo áp mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo ông chủ Nhà Trắng, nếu các bên không đạt được thỏa thuận, chính sách này có hiệu lực từ ngày 1/8.

Quartz đưa tin mặc dù ông Trump nhắm vào thép và chất bán dẫn, lời đe dọa cũng giáng lên ngành công nghiệp Kpop như đòn đánh mạnh.

Động thái bất ngờ này có thể tác động đáng kể đến ngành công nghiệp Kpop, đặc biệt là doanh số bán hàng thực tế và hoạt động kinh doanh hàng hóa.

Lời đe dọa thuế quan của ông Trump đẩy Kpop vào khủng hoảng.

Tổng cục Hải quan Hàn Quốc báo cáo đã xuất khẩu hơn 292 triệu USD album Kpop vật lý vào năm 2024, trong đó Mỹ là thị trường tiêu thụ top đầu. Người hâm mộ Mỹ được ghi nhận là khách hàng tiêu thụ album, sản phẩm lưu diễn và đồ sưu tầm cuồng nhiệt nhất. Con số trên thậm chí chưa bao gồm các mặt hàng khác như lightstick, áo hoodie, sách ảnh và các sản phẩm fan drop phiên bản giới hạn từ các nền tảng Weverse (do Hybe phát triển), Ktown4u, SM Global Shop và Hello82.

Với tình hình hiện tại, tất cả mặt hàng đó đều có nguy cơ tăng giá mạnh, từ đó dẫn đến tình huống người hâm mộ phản ứng dữ dội và tệ hơn là không chịu bỏ tiền nữa. Một đơn hàng Weverse Shop trị giá 75 USD có thể tăng vọt lên gần 95 USD sau khi áp thuế, chưa tính phí vận chuyển, vốn đã có thể tốn từ 30-60 USD.

Theo Quartz, mức thuế mới của ông Trump có thể gây ra sự biến động trong hệ sinh thái gần như tách biệt khỏi những cuộc chiến thương mại toàn cầu. Mặc dù phần lớn các công ty Kpop đa dạng hóa sang các chiến lược kỹ thuật số, ảo và ưu tiên nền tảng phát trực tuyến, album vật lý vẫn là nguồn doanh thu cốt lõi và trụ cột trong xây dựng thương hiệu. Các mức thuế của Trump không có ngoại lệ cho lĩnh vực văn hóa. Chúng được áp dụng cho mọi mặt hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc, không ngoại lệ. Điều này gây tổn hại đến các nhà bán lẻ được người hâm mộ yêu thích và hoạt động độc lập như Choice Music LA và Hello82 - những nơi nhập album Hàn Quốc với số lượng lớn và phân phối nhanh chóng đến người hâm mộ ở Mỹ.

“Fandom Kpop là hệ sinh thái mà người tiêu dùng cũng chính là người tham gia, nơi việc mua hàng là hành động của tình yêu và nơi những đơn hàng nhóm do fan điều phối trở thành những sự kiện thực sự. Kpop là một trong số ít những ngành công nghiệp mà hoạt động nhập khẩu vào Mỹ hoàn toàn được thúc đẩy bởi người hâm mộ, chứ không phải bởi các tập đoàn. Khi chính phủ can thiệp vào không gian đó – dù chỉ gián tiếp, điều đó cũng tái định hình lại nền kinh tế cảm xúc này”, tạp chí Mỹ nhận định.

Fan Kpop hoảng loạn

Truyền thông Mỹ đưa tin tuyên bố từ ông Trump gây ra làn sóng mua sắm hoảng loạn trên khắp nước Mỹ. Người hâm mộ đổ xô đi mua album Kpop, hàng hóa và mỹ phẩm Hàn Quốc trước khi mức thuế 25% có hiệu lực.

Trả lời phỏng vấn AP ngày 29/7, Amrita Bhasin (24 tuổi) cho biết lo sợ hàng hóa Hàn Quốc sớm bị tăng giá, cô quyết định mua tích trữ mặt nạ giấy từ các thương hiệu như U-Need và MediHeal mà cô có thói quen sử dụng vài lần/tuần.

“Tôi mua mặt nạ với số lượng lớn, chắc đủ dùng trong vài tháng”, Bhasin chia sẻ.

Theo thống kê do Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (U.S. International Trade Commission) tổng hợp, Mỹ nhập khẩu lượng mỹ phẩm Hàn Quốc trị giá 1,7 tỷ USD trong năm 2024, tăng 54% so với một năm trước đó.

“Các sản phẩm làm đẹp Hàn Quốc không chỉ mang lại nhiều lựa chọn đa dạng cho người tiêu dùng Mỹ, mà họ còn thật sự đón nhận chúng vì những sản phẩm này mang đến điều gì đó khác biệt so với các mặt hàng quen thuộc tại Mỹ", bà Mary Lovely, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson (Peterson Institute for International Economics), cho biết.

Theo nữ chuyên gia, cùng với các sản phẩm truyền thông như Parasite, Squid Game và sự nổi tiếng của các nhóm nhạc Kpop như BTS, Kbeauty cũng góp phần nâng cao vị thế toàn cầu của Hàn Quốc.

“Tất cả đều là một phần của cùng một làn sóng. Nó không thể bị chặn đứng hoàn toàn chỉ bởi một mức thuế 25%, nhưng rõ ràng rất khó để điều đó không ảnh hưởng đến lượng sản phẩm được bán tại Mỹ. Tôi nghĩ rằng điều mà chúng ta đang nghe được từ các nhà sản xuất là mức thuế này cũng làm giảm đáng kể số lượng sản phẩm mà họ muốn tung ra ở thị trường này", bà Lovely nói với AP.

Fan Kpop ở Mỹ lo lắng chính sách của ông Trump khiến họ không đủ khả năng kinh tế để "đu idol". Ảnh: Getty Images.

Mạng xã hội tràn ngập những bình luận kêu than từ fan Kpop: “Tôi mua hàng tích trữ vì lo ngại mức thuế 25%. Hy vọng hàng đến trước ngày 1/8”, “Album bình thường đã đắt rồi. Thật điên rồ. Có lẽ tôi không mua được gì trong một thời gian”, “Liệu ông Trump có cố tình làm người hâm mộ Kpop nổi giận không?”, “Ủng hộ mức thuế 25% là chống lại Kpop và không bao giờ có thể thành fan Kpop”, "Tôi không nghĩ mình sẽ mua album Kpop trong tương lai gần", "Phí vận chuyển từ Hàn Quốc sang Mỹ vốn dĩ đắt rồi, thêm điều này nữa thì thật điên rồ"...

Không chỉ vậy, cư dân mạng cũng lan truyền những meme so sánh chính sách của ông Trump với chiến tranh kinh tế, ảnh chụp những chiếc xe đẩy chất đống hàng hóa và loạt bài đăng phản đối được nguỵ trang dưới dạng hài hước…

Trong khi đó, các cuộc đàm phán thương mại cấp cao đang được tiến hành giữa Seoul và Washington nhằm tránh việc áp thuế quan toàn diện. Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun Cheol gặp Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick vào ngày 29/7 và dự kiến gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Besant tại Washington, DC, vào ngày 31/7 để cố gắng giải quyết tranh chấp trước thời hạn.