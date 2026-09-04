Đoạn ký ức buồn vì bố ngoại tình của Châu Tinh Trì

Đằng sau hình ảnh "vua hài màn ảnh Hong Kong", Châu Tinh Trì giữ riêng cho mình một tâm hồn nhiều góc khuất. Ông có đoạn ký ức buồn, là tuổi thơ không mấy êm đềm. Cha mẹ Châu Tinh Trì ly hôn khi ông còn nhỏ, ba anh em ở với mẹ. Những năm tháng thiếu thốn ấy sau này trở thành chất liệu xuất hiện khá rõ trong các bộ phim của Châu Tinh Trì.

Châu Tinh Trì (ngoài cùng bên phải) và mẹ cùng hai chị. Ảnh: Weibo

7 tuổi chứng kiến bố ngoại tình

Châu Tinh Trì sinh năm 1962 tại Hong Kong. Cha ông là Châu Dịch Thượng, quê gốc Ninh Ba, còn mẹ là Lăng Bảo Nhi.

Gia đình họ Châu từng sống khá chật vật. Theo China News, mẹ Châu Tinh Trì là người từ Quảng Đông đến Hong Kong, sau khi kết hôn, cả gia đình sống tạm bợ trong một căn nhà gỗ chật hẹp ở khu vực dành cho người nghèo. Ba người con lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn. Cha mẹ họ vốn không hòa hợp, thường xuyên cãi nhau. Nhắc lại mâu thuẫn cha mẹ, Châu Tinh Trì từng lấy câu bông đùa che đi nỗi buồn: "Bố mẹ tôi đều là những người có năng khiếu nghệ thuật, nhất cử nhất động của họ đều rất có tính giải trí, ngay cả lúc đánh nhau cũng rất đáng xem".

Một trong những câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất về tuổi thơ Châu Tinh Trì là lần ông chứng kiến cha đi cùng người phụ nữ khác. Khi ấy ông còn nhỏ, được mẹ đưa đi xem phim, cậu bé Châu bất ngờ nhận ra người đàn ông ngồi phía trước chính là bố mình, bên cạnh là người phụ nữ xa lạ.

Cậu bé không hiểu hết chuyện người lớn, chỉ biết đó là bố. Vì vậy, cậu kéo tay mẹ và chỉ về phía trước: "Mẹ, bố ở kia!". Với Châu Tinh Trì, đó chỉ là một phản ứng rất tự nhiên của trẻ con. Nhưng với mẹ, đó lại là một khoảnh khắc đau lòng.

Không lâu sau, cuộc hôn nhân của bố mẹ Châu Tinh Trì đi đến hồi kết. Từ đó, anh cùng hai chị gái sống với mẹ.

Theo China News, tuổi thơ vắng bóng cha khiến Châu Tinh Trì từng bị bạn học chế giễu là đứa trẻ hoang không có bố. Sự thiếu vắng bố cũng khiến cậu bé trở nên khép kín, ít nói và luôn mang cảm giác bất an.

Hẳn nhiên, trong ký ức của Châu Tinh Trì, ngoài điều buồn, cũng có những niềm vui le lói về bố. Trong cuộc phỏng vấn năm 2008, ông từng kể khá nhiều về tuổi thơ và mối quan hệ ấy. Ông nhớ khoảng thời gian hai bố con ở chung trong căn phòng rất nhỏ, bố thường dùng chân trêu chọc, đá ông qua lại khi chơi đùa. Ông cũng nhớ một lần cả gia đình đi mua đồ chơi với nhau rất vui vẻ. Ông cũng nhắc kỷ niệm: "Tôi từng nghịch ngợm khiến giáo viên tức giận đến mức vẽ hình con lợn lên mặt tôi. Khi biết chuyện, bố đã đến trường tranh luận, thậm chí cãi nhau với giáo viên để bảo vệ con trai".

Châu Tinh Trì thời trẻ, khi đóng 'Thần Bài'. Ảnh: Weibo

Nhắc về bố, Châu từng hiếm hoi nói: "Trước đây tôi ít gặp nhưng sau này tiếp xúc với bố nhiều hơn. Tôi thấy ông cũng rất hài hước, vui tính".

Nhiều năm sau khi gia đình đổ vỡ, Châu Tinh Trì trở thành ngôi sao lớn. Quan hệ cha con của diễn viên không tan vỡ, do Châu chủ động tìm lại bố, lo cho ông mái nhà, thuê người chăm sóc khi tuổi cao, sức yếu. Ông nói không còn hận và vẫn làm tròn trách nhiệm của một người con, báo hiếu bố khi về già.

Sự ám ảnh về người bố và cảnh nghèo khó xuất hiện dày đặc trong các bộ phim của Châu Tinh Trì, theo Sina. Nhiều nhân vật ông đóng/sản xuất đều là những kẻ ở đáy xã hội, khao khát tình thân nhưng thường bị đời quật ngã. Tuy nhiên, thay vì thù hận, ông xử lý ký ức này bằng sự tha thứ thông qua nghệ thuật, được khán giả đón nhận.

Khước từ hôn nhân

Chứng kiến hôn nhân không hòa hợp của bố mẹ, Châu Tinh Trì không mặn mà kết hôn. Năm 2008, khi được hỏi về chuyện kết hôn, Châu Tinh Trì - khi đó đang yêu Vu Văn Phượng, đã nói thẳng: "Hoàn toàn chưa từng nghĩ tới!". Khi phóng viên hỏi liệu ông có nghĩ đến việc làm bố hay không, ông chỉ đùa hiện "nuôi" khoảng 30 trẻ em mồ côi ở Ấn Độ và châu Phi thông qua hoạt động hỗ trợ.

Trong một cuộc phỏng vấn khác, khi được hỏi về tình yêu, Châu Tinh Trì nói ông cho rằng điều khiến tình yêu trở nên cảm động chính là những thứ không bình thường, sự tiếc nuối, điều bất đắc dĩ và đau khổ bên cạnh niềm vui. Ông cũng nhấn mạnh, không nên bi kịch hóa tình yêu, bởi thực tế, đó là sự kết hợp giữa niềm vui và nỗi đau, chứ không thể chỉ có một mặt.

Khi phóng viên hỏi tại sao phim của ông thường nói về tình yêu nhưng hiếm khi đi đến kết hôn - tuần trăng mật - sinh con, Châu Tinh Trì trả lời: "Tôi còn chưa kết hôn thì làm sao biết được? Tôi viết không ra".

Thăng hoa trong sự nghiệp

Những năm gần đây, sự nghiệp của "vua hài" Châu Tinh Trì đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ từ vai trò biểu tượng màn ảnh sang nhà sản xuất, đạo diễn đứng sau hậu trường.

Từ sau Siêu Khuyển Thần Thông (2008), Châu Tinh Trì rút lui hẳn khỏi vai trò diễn viên để tập trung hoàn toàn vào sáng tạo nghệ thuật phía sau ống kính. Đỉnh cao giai đoạn này là Mỹ Nhân Ngư (2016) do ông làm đạo diễn kiêm sản xuất, thu về hơn 500 triệu USD và lập kỷ lục doanh thu lịch sử điện ảnh Trung Quốc tại thời điểm ra mắt. Tiếp nối đà thành công, ông làm giám chế cho Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2 (2017) và đạo diễn Tân Vua Hài Kịch (2019).

Năm nay, Châu Tinh Trì tái xuất màn ảnh rộng với vai trò đồng biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất của Kungfu Nữ Túc (Kung Fu Soccer). Tác phẩm đạt doanh thu phòng vé thương mại ấn tượng tại thị trường Trung Quốc, chứng minh sức hút thương hiệu Tinh Gia chưa bao giờ hạ nhiệt.

'Tinh Gia' tuổi trung niên. Ảnh: Weibo

Nhận thấy sự thay đổi trong thói quen giải trí của giới trẻ, ông bắt tay với Douyin lập nên thương hiệu "Nhà hát 9527" - cái tên gợi nhớ mã số báo danh kinh điển của ông trong Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương. Ngoài ra, ông tích cực ứng dụng công nghệ mới như AI, Web3 và NFT để thương mại hóa các "di sản" điện ảnh vô giá của mình.