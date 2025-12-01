Gay cấn màn tranh đấu của 18 nghệ sĩ

Cuộc đua top đầu gay cấn

Cuộc đua bình chọn giải thưởng show Anh trai say hi mùa 2 được fan nhiệt tình hưởng ứng. Kết quả bình chọn sẽ quyết định toàn bộ các giải thưởng quan trọng của chương trình như Quán quân, Á quân và đội hình Best 5. Cổng bình chọn mở từ ngày 25/11 đến 22h ngày 13/12.

Tính đến hiện tại, thứ hạng đang được ghi nhận của 18 anh trai vào chung kết là: Negav đứng hạng nhất với 893.518 phiếu. Bám sát là Buitruonglinh với 709.344 phiếu. Vũ Cát Tường có 532.213 phiếu xếp thứ ba. Hạng tư thuộc về Mason Nguyễn với 486.965 phiếu. Top 5 gọi tên CongB với 470.633 phiếu. Hạng 6 và 7 lần lượt thuộc về B Ray và Sơn K. Trong khi đó, ba vị trí cuối thuộc về Jey B, Thái Ngân và Hải Nam.

Negav đang bị buitruonglinh (phải) bám sát ở bảng xếp hạng bình chọn.

Trước cuộc đua giành thứ hạng, cộng đồng fan của Buitruonglinh hoạt động trên nhiều nền tảng để huy động bình chọn. Sự chú ý dành cho nam ca sĩ tăng thêm khi loạt ca khúc do anh sáng tác bất ngờ viral trở lại, đặc biệt là Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời được chọn biểu diễn trong sự kiện kỷ niệm lớn dịp A80. Nhờ đó, hình ảnh Buitruonglinh tạo thiện cảm hơn với công chúng.

Không ít khán giả dự đoán việc anh vượt Negav để giữ ngôi đầu là kịch bản hoàn toàn khả thi nếu tiếp tục duy trì đà tăng phiếu.

Buitruonglinh được xem là “chiến mã mùa 2”, nổi bật từ khi công bố đội hình thí sinh. Anh sở hữu loạt ca khúc quen thuộc với khán giả trẻ như Đường tôi chở em về, Dù cho mai về sau, Yêu người có ước mơ… giữ gìn hình ảnh sạch, không dính scandal.

B Ray làm dịu đi sự căng thẳng giữa fan của các anh trai.

Dù vậy, Negav vẫn sở hữu lợi thế lớn. Anh đã xây dựng được lượng fan trung thành ngay từ mùa một của chương trình. Tuy nhiên, vị trí số một hiện tại cũng khiến anh đối mặt với làn sóng tranh luận trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng cuộc đua vẫn còn dài và mọi thứ chưa thể sớm ngã ngũ.

Giữa màn tranh đấu thứ hạng, anh trai B Ray góp phần khiến cuộc đua bớt căng thẳng nhờ cách ứng xử duyên dáng. Nam rapper livestream để kêu gọi bình chọn, “khều vote” cho mình lẫn các anh trai khác. B Ray nói anh không cần ngôi quán quân, chỉ cần lọt Top 4 để cặp bạn thân Mason Nguyễn và CongB phải đấu nhau giành Top 5.

Fan bình luận rằng chỉ sau một đêm, từ bầu không khí tranh cãi gay gắt, B Ray đã biến cuộc đua thành cuộc hơn thua trở nên tích cực hơn. Cục diện giờ đây không chỉ xoay quanh vị trí số 1 mà cả những vị trí quan trọng trong Top 5.

Nhiều bất ngờ ở sân khấu chung kết

Song song với cuộc rượt đuổi bình chọn, các nghệ sĩ cũng chuẩn bị cho phần trình diễn cuối.

Thái Ngân chọn trở về với sự mộc mạc của chính mình, chỉ diễn cùng cây đàn guitar. Ca khúc tự sáng tác Đừng biến mất hôm nay là món quà anh gửi tặng người bạn thân đang bị mắc kẹt trong những suy nghĩ tiêu cực.

Trong khi đó, rapper Robber kể lại hành trình vượt thử thách trong âm nhạc bằng sân khấu mô phỏng một công trình xây dựng qua ca khúc Một tâm hồn bình thản. MC Trấn Thành ghi nhận sự trưởng thành của anh qua từng vòng thi.

Văn Mai Hương hỗ trợ sân khấu của Negav, Hieuthuhai hỗ trợ Ngô Kiến Huy.

Ngô Kiến Huy trở lại với ballad qua Nhìn về phía anh, nhưng đặc biệt thử sức rap. Để chuẩn bị cho sân khấu lần này, anh dành ra 6 tiếng trong phòng thu để hoàn thiện verse rap cho tiết mục dưới sự hỗ trợ của Hieuthuhai.

Karik mang đến tiết mục Vạn lý độc hành sau thời gian rời xa mạng xã hội để “củng cố nhân sinh quan”. Anh chia sẻ muốn thử những điều mình từng do dự trước đây.

Đáng chú ý, sân khấu chung kết của Negav có sự xuất hiện của ca sĩ Văn Mai Hương. Nữ ca sĩ chia sẻ cô đặt trọn niềm tin vào đàn em, người từng đồng hành cùng cô trong album Hương. MC Trấn Thành tiết lộ Văn Mai Hương chính là người đã “mang ánh sáng trở lại” cho Negav trong thời kỳ anh chật vật và từng có suy nghĩ muốn từ bỏ âm nhạc. Negav xúc động khi đứng chung sân khấu với đàn chị, xem đó là cơ hội để tri ân người đã nâng đỡ và cổ vũ anh trong thời điểm u tối nhất.