Đình Tú - Ngọc Huyền từ lúc yêu bí mật đến công khai vợ chồng

Đình Tú - Ngọc Huyền bén duyên cách đây hai năm khi cùng đóng chung phim truyền hình "Đừng nói khi yêu" nhưng luôn giấu giếm chuyện tình cảm với công chúng.

Thời gian hẹn hò, Đình Tú - Ngọc Huyền ít khi sánh đôi, thể hiện tình cảm nơi công cộng mà chỉ xuất hiện trong một vài sự kiện ăn theo hiệu ứng phim.

Sau khi dự án "Đừng nói khi yêu" kết thúc, Đình Tú và Ngọc Huyền vẫn thi thoảng đồng hành, làm dấy lên tin đồn hai người yêu nhau. Cả hai diễn viên né tránh việc công khai chuyện tình cảm nhưng bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đều biết họ yêu nhau.

Tại buổi họp báo giới thiệu dự án "Cha tôi người ở lại" do Ngọc Huyền đóng chính, Đình Tú cũng có mặt để ủng hộ bạn gái dù chỉ xuất hiện vài phút với một vai khách mời. Cả hai ngồi cạnh nhau, liên tục trao đổi và dành cho nhau cử chỉ ân cần. Tuy nhiên, khi được hỏi về tin đồn yêu Đình Tú, Ngọc Huyền vẫn phủ nhận và nói rằng cả hai chỉ là đồng nghiệp tốt.

Đình Tú đến ủng hộ Ngọc Huyền ở trường quay. Trong phim, anh vào vai chàng trai là người cũ của nhân vật An do Ngọc Huyền đóng chính, khiến Nguyên (Trần Nghĩa) nổi cơn ghen và bày tỏ tình cảm với An.

Nửa tháng sau khi dự án "Cha tôi, người ở lại" kết thúc, Đình Tú đăng ảnh công khai đã cầu hôn và chuẩn bị cưới Ngọc Huyền.

Khi đăng những khoảnh khắc hạnh phúc bên Ngọc Huyền, Đình Tú viết "Thôi không giấu nữa" và thừa nhận tin đồn tình cảm bấy lâu là thật.

Vài ngày sau, Ngọc Huyền khoe giấy đăng ký kết hôn và cả hai đã được pháp luật công nhận là vợ chồng.

Một số bạn bè của Ngọc Huyền - Đình Tú cho biết cặp đôi chưa thông báo chính thức về ngày trọng đại nhưng đang tất bật cho việc chuẩn bị đám cưới.

Đình Tú sinh năm 1992, được biết đến với hàng loạt phim truyền hình như: "Ghét thì yêu thôi", "Yêu thì ghét thôi", "Hướng dương ngược nắng", "Cả một đời ân oán", "Thương ngày nắng về"... Ngọc Huyền tên đầy đủ Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền sinh năm 1997. Cô từng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, sau đó bén duyên với phim ảnh. Diễn viên góp mặt trong nhiều dự án như "Mặt nạ gương", "Chúng ta của 8 năm sau", "Đừng nói khi yêu" và gần nhất là "Cha tôi, người ở lại".