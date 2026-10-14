Bỏ vợ con để chạy theo tình trẻ kém 17 tuổi, đạo diễn nổi tiếng giờ sống cô độc

Trong một khu nhà tập thể cũ ở Bắc Kinh (Trung Quốc) không có thang máy, đạo diễn Diệp Đại Ưng, 68 tuổi, chậm rãi bước xuống cầu thang, một tay vịn lan can. Cứ đến mùa thu, căn bệnh đầu gối mạn tính lại tái phát, khiến mỗi bước đi của ông đều đau nhức. Ông cầm sổ khám bệnh, đeo chiếc túi vải đã bạc màu trên lưng, một mình đến bệnh viện đăng ký khám và lấy thuốc.

Hơn 20 năm trước, Diệp Đại Ưng từng là một trong những đạo diễn trẻ nổi bật nhất Trung Quốc. Bộ phim Quả anh đào đỏ (Red Cherry) thu về 65 triệu nhân dân tệ, lập kỷ lục doanh thu phim nội địa thời điểm đó. Ông được nhiều người săn đón, liên tục nhận lời mời hợp tác.

Thế nhưng, ngay ở đỉnh cao sự nghiệp, ông quyết định ly hôn với Giang Nam, người vợ từng chăm sóc mình qua những năm tháng bệnh tật, để theo đuổi nữ diễn viên Mai Đình, kém ông 17 tuổi. Ông để lại cho vợ căn nhà, toàn bộ tiền tiết kiệm và quyền nuôi con trai, chỉ mang theo một chiếc vali rời đi.

Phải lòng nữ diễn viên kém 17 tuổi, quyết định ly hôn vợ

Câu chuyện giữa Diệp Đại Ưng và Giang Nam bắt đầu từ những ngày tháng khó khăn nhất.

Đầu những năm 1980, Diệp Đại Ưng mắc hội chứng Guillain-Barré, căn bệnh có thể gây tổn thương thần kinh nghiêm trọng. Có thời điểm, ông bị liệt hoàn toàn, thậm chí không thể tự ăn uống.

Khi ấy, hai người vẫn chưa kết hôn. Giang Nam âm thầm bỏ việc, ngày ngày túc trực trong bệnh viện chăm sóc ông, từ đút cơm, lau người đến xoa bóp phục hồi chức năng. Nhiều năm vất vả khiến các ngón tay của bà mắc chứng viêm khớp, thường sưng đau đến mức không thể cầm nắm đồ vật khi trời mưa.

Mọi người đều nghĩ Diệp Đại Ưng có thể không bao giờ đi lại được nữa, nhưng Giang Nam vẫn kiên trì ở bên cho đến khi ông hồi phục và xuất viện. Ngày rời bệnh viện, ông cầu hôn bà, hứa sẽ không bao giờ phụ lòng người đã đồng hành cùng mình.

Sau khi kết hôn, họ có một con trai. Sự nghiệp của Diệp Đại Ưng dần khởi sắc. Ông chuyển từ Tây An đến Bắc Kinh theo đuổi ước mơ làm phim, còn Giang Nam ở nhà chăm sóc người già và con nhỏ, trở thành hậu phương vững chắc cho chồng.

Năm 1994, trong quá trình chuẩn bị thực hiện bộ phim Tuổi thơ đẫm máu (Bloody Childhood), Diệp Đại Ưng chú ý đến Mai Đình, khi ấy mới 19 tuổi và đang là diễn viên múa trong một đoàn nghệ thuật.

Diệp Đại Ưng bỏ vợ để đến với tình trẻ kém 17 tuổi Mai Đình.

Bất chấp những lời bàn tán, ông quyết định giao cho cô vai nữ chính, đưa đoàn phim sang Nga quay ngoại cảnh trong 6 tháng. Môi trường làm phim biệt lập khiến đạo diễn và nữ diễn viên trẻ ngày càng gần gũi, kéo theo tin đồn tình cảm lan rộng.

Sau đó, khi thực hiện Người tình đỏ (Red Lovers), ông còn mời tài tử Trương Quốc Vinh tham gia diễn xuất cùng Mai Đình, dành nhiều nguồn lực để hỗ trợ sự nghiệp của cô.

Trong một lần đưa con trai đến thăm đoàn phim, Giang Nam tận mắt chứng kiến cảnh tượng khiến bà không thể tiếp tục cuộc hôn nhân. Bà không khóc lóc hay làm ầm ĩ, mà mua vé quay trở về ngay trong ngày.

Trước khi rời đi, bà gọi điện cho chồng và hỏi: “Ngày trước, anh nói sợ trở thành gánh nặng cho em. Bây giờ như thế này, có được tính là gánh nặng không?”.

Diệp Đại Ưng chủ động đề nghị ly hôn. Ông để lại cho vợ căn nhà ở Bắc Kinh, toàn bộ tiền tiết kiệm và quyền nuôi con trai, gần như không giữ lại gì cho mình, chỉ mong sớm được ở bên Mai Đình.

Bạn bè khuyên ông nên giữ lại một khoản tiền phòng thân, bởi ông đã ngoài 40 tuổi và không nên đánh cược toàn bộ cuộc đời vì tình yêu. Tuy nhiên, Diệp Đại Ưng tin rằng tiền bạc có thể kiếm lại và một mái ấm mới cũng có thể gây dựng từ đầu.

Sau khi đến với nhau, Diệp Đại Ưng và Mai Đình nhanh chóng đối mặt với những bất đồng. Ông muốn một cuộc sống ổn định, trong khi Mai Đình mới ngoài 20 tuổi, đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ của sự nghiệp.

Diễn viên Mai Đình.

Một người mong đối phương dành nhiều thời gian cho gia đình, người còn lại muốn tận dụng tuổi trẻ để theo đuổi công việc. Chưa đầy hai năm sau khi bắt đầu, cả hai lặng lẽ chia tay.

Sau cuộc tình này, sự nghiệp của Diệp Đại Ưng bắt đầu đi xuống. Những lời đồn về việc bỏ vợ con ảnh hưởng đến danh tiếng của ông, khiến các nhà đầu tư trở nên dè dặt và một số dự án không đạt kết quả như mong đợi.

Người cũ có cuộc sống riêng, đạo diễn sống cô độc ở tuổi 68

Hơn 20 năm trôi qua, Mai Đình và Giang Nam đều có cuộc sống riêng ổn định.

Sau khi chia tay Diệp Đại Ưng, Mai Đình tiếp tục phát triển sự nghiệp, trải qua hai cuộc hôn nhân. Người chồng thứ hai của cô là nhiếp ảnh gia Tăng Kiến. Hai người có một con trai và một con gái, xây dựng cuộc sống gia đình ổn định. Mai Đình thỉnh thoảng tham gia các bộ phim điện ảnh, truyền hình và dành nhiều thời gian chăm sóc các con.

Nữ diễn viên hiếm khi nhắc lại chuyện tình trong quá khứ. Khi được hỏi, cô chỉ nói Diệp Đại Ưng là một bậc tiền bối đã dạy mình nhiều điều.

Sau khi ly hôn, Giang Nam thành lập công ty chuyên về kế hoạch sản xuất phim ảnh, gửi con trai ra nước ngoài du học rồi tái hôn. Bà có cuộc sống bình yên và không công khai bàn luận về chuyện của chồng cũ.

Trong khi đó, Diệp Đại Ưng dần rút khỏi tầm mắt công chúng. Thỉnh thoảng, ông thực hiện dự án phim mới nhưng không tạo được nhiều tiếng vang. Phần lớn thời gian, ông sống một mình trong căn nhà cũ, chăm sóc cây cảnh và đọc kịch bản.

Vị đạo diễn nổi tiếng giờ sống cô độc.

Trong một cuộc phỏng vấn, đạo diễn thừa nhận những người khiến ông cảm thấy có lỗi nhất trong cuộc đời là Giang Nam và con trai. Con trai ông đã trưởng thành, không còn gần gũi với cha. Hai người chỉ gặp nhau vài lần mỗi năm và hiếm khi gọi điện.

Đầu năm 2026, bộ phim mới Khăn quàng đỏ (Red Scarf) của Diệp Đại Ưng bắt đầu bấm máy. Ở tuổi 68, ông vẫn có mặt trên phim trường, nhưng bàn tay cầm kịch bản đã hơi run.

Khi được truyền thông hỏi có hối hận về quyết định năm xưa hay không, ông im lặng rất lâu, không khẳng định mình hối hận cũng không nói rằng bản thân không hối tiếc. Cuối cùng, ông chỉ chia sẻ rằng trong cuộc đời, dù lựa chọn con đường nào, con người cũng phải tiếp tục bước đi.